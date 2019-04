Los dólares del FMI, el dólar de Macri y la inflación, los problemas de acá a octubre

La puja entre los industriales y el Gobierno por el valor del dólar en la Argentina parece hoy desactualizada y fuera de agenda. Sin embargo, para el presidente Mauricio Macri y para la sociedad en su conjunto, el tipo de cambio está lejos de ser un tema menor.

En primer lugar, porque no hay registro en la historia política argentina de que un gobierno pueda ser reelecto con un dólar disparado. En segundo término porque para la sociedad cada suba del dólar se traslada a precios vía inflación.

El descrédito que suma el Gobierno en materia de inflación sólo se equipara al desgaste que obtuvo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la última etapa de su mandato. Es decir, si a Cristina no le alcanzó con su discurso para convencer a la mayoría para que vote continuidad de su Gobierno, a Macri no le alcanza con las herramientas que mostró para bajar la inflación.

Así y todo, la inflación y el dólar son dos puntos de una encrucijada más grande. Porque para contener el dólar al Gobierno no le sobran herramientas. De hecho, la tasa, altísima, termina frenando la economía. Y el freno se nota en la caída de la industria, en el poder adquisitivo y en el menor consumo.

Por eso, los paliativos a los que apuesta el equipo económico para llegar con aire a las elecciones son conocidos. Por un lado, la liquidación de la cosecha que brindará dólares para tener como oferta. La otra son los desembolsos del Fondo Monetario (FMI), que con los u$s 10.800 millones de hoy ya llegaron u$s 39.000 millones de los u$s 57.000 millones comprometidos. De todos modos, tener el dólar controlado de acá a octubre es uno de los desafíos. El otro, y tal vez más difícil, es recuperar al país de una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos, donde se mezclan herencia y mala praxis.