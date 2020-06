Los derechos de los contribuyentes ante el abuso de los fiscos provinciales

El frágil equilibrio entre las facultades recaudatorias del Estado y los derechos de los contribuyentes suele perturbarse por el establecimiento de gravámenes y cargas públicas inconstitucionales.

Podemos mencionar muchos ejemplos al respecto, no obstante, en la presente nota comentaremos el caso de los regímenes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos (“ISIB”) que, teniendo en cuenta el alcance con que han sido regulados por ciertas jurisdicciones, sobrepasan los límites constitucionales.

a) Cargas públicas irrazonables: inconstitucionalidad

Desde hace años, los distintos fiscos han encontrado una poderosa herramienta en la creación de regímenes de recaudación del ISIB, ya que les permite agilizar la recaudación fiscal, descubrir contribuyentes ocultos, y por sobre todo hacerse de sumas que lícitamente no podrían recaudar.

De esta manera, las administraciones fiscales locales han obtenido mediante esta práctica grandes beneficios, pero a la vez han creado varios inconvenientes para los sujetos obligados a actuar como agentes de cobro, no sólo porque los fuerza a destinar sus recursos en pos de la recaudación sino también porque los expone a severas sanciones en caso de incumplimientos formales o materiales, incluso penales, y los obliga a responder en forma directa, en sustitución del verdadero contribuyente.

Si bien -por sí mismos- estos sistemas de recaudación y delegación de responsabilidades públicas no resultan per se ilegítimos, es oportuno recordar que dicha facultad no es absoluta y debe ser ejercida dentro de los límites impuestos por la propia Constitución.

Uno elemental es el que viene dado por su ámbito territorial, más allá del cual el poder tributario provincial no puede extenderse bajo ninguna circunstancia, en tanto todo Estado (sea nacional, provincial o municipal), sólo tiene capacidad para ejercer su imperio dentro de su jurisdicción (cfr. arts. 1° y 5° de la C.N.)

Sin embargo, a pesar de tan clara directiva constitucional, los fiscos provinciales han creado, como ya expresó, una gran cantidad de regímenes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos a partir de los cuales se designa a determinados sujetos como agentes de retención o percepción, aun cuando los mismos no tienen un domicilio o asiento dentro de su territorio.

Por su parte, en lo que respecta a los contribuyentes que sufren estas detracciones patrimoniales, en su mayoría los mentados regímenes se aplican con respecto a operaciones comerciales que no tienen nexo territorial con la jurisdicción, esto es, la operación que es objeto de la exacción patrimonial en nombre del impuesto sobre los ingresos brutos, por lo general no se vincula con una prestación concertada o concluida dentro del propio territorio, lo que significa que la misma se aplica en supuestos donde no se configura el hecho imponible del tributo.

Esta situación desborda claramente los límites territoriales de nuestro sistema constitucional en general, y el requisito del sustento territorial propio del ISIB, habida cuenta de que se establece una carga pública con relación sujetos y operaciones respecto de los cuales, en unos casos, no se verifica el correspondiente punto de conexión para exigir el cumplimiento de esta carga pública en cabeza de los agentes de recaudación, y en otros casos, se lo hace recaer sobre operaciones que no configuran el hecho imponible del tributo ya que alcanza a actividades económicas realizadas fuera de la jurisdicción, creándose de esa forma una obligación tributaria mediante una norma infra legal como lo es una reglamentación del organismo de recaudación.

El daño o perjuicio que provoca la aplicación espuria de estos regímenes de recaudación es de suma gravedad y está a la vista de todos.

En lo que se refiere a los agentes de recaudación, no solamente les significa incurrir en costos de administración y problemas comerciales con sus clientes y proveedores, sino que además, en muchos casos, ante la falta de una designación por acto administrativo, ni siquiera conocen la existencia de tal obligación de hacer (por ej., el régimen general de retención de la Dirección General de Rentas de la provincia de Misiones), obligación de la que se anotician recién cuando el fisco en cuestión le exige responder a título personal y directo por supuestas retenciones o percepciones no practicadas.

En lo que concierne al sujeto pasivo de la retención o percepción, en cualquiera de sus modalidades, la aplicación extraterritorial y superpuesta de estos regímenes, le ocasiona desproporcionados saldos a favor, que naturalmente nunca logrará compensar con sus reales obligaciones tributarias, ya que la actividad verdaderamente ejercida en la jurisdicción es mucho menor que la que refleja tal mentado saldo.

Es decir que el saldo a favor, lejos de constituir un pago a cuenta, termina siendo un impuesto en sí mismo, creado lisa y llanamente al margen de la ley, siendo esto una confiscación de la propiedad del contribuyente.

b) Incumplimiento del Consenso Fiscal

En el marco del Consenso Fiscal, más precisamente en el acápite III, apartado a), la mayoría de las provincias y la CABA, en un claro reconocimiento de los abusos en que incurrían, expresamente se comprometieron a modificar los distintos regímenes de retención y percepción en el ISIB a efectos de circunscribir su aplicación al límite dado por su potestad territorial y evitar la generación de saldos a favor inadecuados o permanentes.

Queda claro que este compromiso es flagrantemente incumplido por la mayoría de las jurisdicciones, lo que importa un quebrantamiento del derecho intrafederal que el mencionado Consenso conforma.

c) Conclusión

De lo brevemente expuesto se desprende, sin que sea necesario hacer mayores comentarios, la ilegitimidad e inconstitucionalidad de los regímenes provinciales de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos que se aplican sin respetar el límite territorial, tanto en la designación de agentes de recaudación, como así también en la configuración de las hipótesis en las que dichos regímenes resultan aplicables.

El desarrollo económico y social, y el progreso de nuestro País en general, dependen en gran medida de que las autoridades federales, a la hora de recaudar impuestos, respeten los límites constitucionales y den el ejemplo, actuando con probidad y buena fe.

Mientras tanto, los contribuyentes deben reclamar y demandar que se respeten sus derechos constitucionales que gobiernan la materia tributaria, en particular, el principio de reserva de ley a la hora de creación o modificación de gravámenes, el principio de capacidad contributiva para tributar únicamente en la medida de tal capacidad y no por encima de la misma, y la garantía innominada de razonabilidad, que impide que regulaciones de menor rango normativo, arbitrariamente desconozcan los principios y garantías reconocidos por la Ley Suprema.