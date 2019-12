¿Llegará la emergencia económica al fútbol argentino?

“Argentina está quebrada. La propia esencia de este modelo terminó con la convertibilidad. Arrojó a la indigencia a dos millones de argentinos, destruyó a la clase media, quebró nuestras industrias y pulverizó el trabajo de los argentinos”, declaró el por entonces Senador Eduardo Duhalde ante la Asamblea Legislativa tras asumir la presidencia de la Nación para completar el mandato del renunciante Fernando De la Rúa, el 1° de enero de 2002.

Eduardo Duhalde y Jorge Remes Lenicov

Unos días más tarde, el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov anunciaba el 28,6% de depreciación del peso argentino, pasando de la paridad 1 a 1 con el dólar estadounidense a $ 1,40 en su cotización oficial. Fue el puntapié inicial de un proceso que derivó en un 236% de devaluación.

Diecisiete años después, al inicio de 2019, el valor de la divisa norteamericana en promedio era de $ 38,89, pero actualmente cotiza a $ 63,75, con una variación anual del 63,923%.

El viernes pasado, el Senado de la Nación sancionó la llamada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva” que declara emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, delegando una serie facultades al Poder Ejecutivo Nacional, con la finalidad de administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

En medio del actual panorama calificado de extremo para las arcas estatales, cabe preguntarse: ¿el fútbol argentino estará o no alcanzado por las medidas de emergencia ?

Los 24 clubes que integran la Superliga Argentina (SAF) se encuentran desde hace meses en estado deliberativo, en la búsqueda de avanzar hacia una nueva negociación para obtener mayores ingresos por los derechos de televisión, de no resultar así, hasta podría no reanudarse el campeonato en enero.

En 2016, el entonces vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, había pedido "en forma urgente" que el Estado abonara la rescisión del contrato de Fútbol para Todos "acordada en la última reunión" con el Comité de Regularización de AFA, encabezado por Armando Pérez, durante la intervención decretada por FIFA-Conmebol. "Es muy injusto para los clubes de fútbol, que mantienen miles de familias en nuestro país, estar pasando esta situación de asfixia. Los piqueteros, para los que se creó un plan antipiquetes, terminaron recibiendo dinero del gobierno, y están mejor que el fútbol. Lamentable", se quejaba Tinelli desde su cuenta de Twitter.

Con las últimas devaluaciones del peso argentino con relación al dólar estadounidense, el dinero por los derechos de televisación que se recibe en pesos no es suficiente para atender los costos dolarizados de los contratos de aquellos futbolistas de mayor cartel. De este modo, los clubes argentinos pierden competitividad con los de otras ligas latinoamericanas que cuentan con recursos genuinos, sin tener que padecer grandes y bruscas devaluaciones de su moneda como ocurre en Argentina.

Hoy el proceso de negociación está en manos del Presidente de la Superliga, Mariano Elizondo, quien mantiene contactos con los representantes de Fox (adquirida en Argentina por Disney, también dueña de la señal ESPN) y de TNT, que poseen los derechos de TV hasta 2022, con una opción de prórroga por cinco años.

Días pasados la SAF anunció la venta de los derechos de TV para el exterior, tras la finalización del vínculo con Torneos (ex TyC). El valor del pliego se fijó en u$s 5.000 y servirá para conocer las bases y condiciones del contrato a firmarse en caso de resultar adjudicado. La apertura de sobres de los oferentes se realizará el 20 de enero próximo. Después de varias décadas, los derechos audiovisuales no serán explotados en exclusividad por Torneos, que en su última temporada abonó un canon anual de u$s 6 millones.

La proyección de la SAF a partir del 2020, incluye una segmentación por regiones a nivel mundial, que le reportaría un ingreso total estimado en u$s 15 millones. Mediapro, el ex futbolista Omar Da Fonseca, Javier Zanetti, Luigi Di Servo y Javier Tebas, serán algunos de los calificados promotores que buscarán captar oferentes para las audiencias de EE.UU., Europa, Asia, Africa y Oceanía.

En materia previsional, abordada por la recientemente sancionada “ley de emergencias”, cabe recordar que para futbolistas profesionales, cuerpos técnico y médico, auxiliares de clubes de primera división, Nacional y primera B, incluyendo al personal dependiente de la A.F.A., aún rige el Decreto n° 1212/03, (que lleva la firma del ex presidente Duhalde, Alfredo N. Atanasof y Graciela Camaño), donde se estableció un régimen especial de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social.

Aquel decreto de “emergencia” planteaba en 2003 entre sus considerandos que: “Las asociaciones civiles sin fines de lucro, tales como las entidades afiliadas a la Asociación del Fútbol Argentino, han contribuido al proceso formativo del hombre… han puesto a disposición de sus asociados no sólo los elementos específicos de una entidad deportiva, sino y fundamentalmente, el complemento indispensable para la educación formal. Que es necesario que el Estado Nacional, tomando en cuenta la función complementaria que las entidades cumplen en el proceso formativo mencionado, preserve e incentive su funcionamiento institucional”.

El 29 de marzo de 2019, el ex presidente Mauricio Macri modificó el Decreto 1212/03, elevando la alícuota al 6,75% del aporte obligatorio aplicable sobre los montos brutos percibidos y/o recaudados por ventas de entradas, transferencias y rescisiones onerosas de futbolistas, patrocinios con fines publicitarios, derechos de TV abierta, por cable, bajada satelital, nacional e internacional, internet y cualquier otro medio de transmisión, retransmisión y/o difusión. También se estableció una alícuota adicional del 0,50% sobre los mismos rubros de ingresos, para ser aplicada al pago de las deudas declaradas e impagas de los clubes profesionales con el sistema previsional. Ese decreto de Macri lleva el número 231/19 y entrará en vigencia el 1° de enero de 2020. Tanto la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como la SAF actuarán como agentes de percepción y retención de tales obligaciones.

Tras las suspendidas sanciones de quita de puntos y prohibición de contratar que habían sido dispuestas por el Tribunal de Disciplina de la SAF a San Lorenzo y Huracán, Marcelo Tinelli cuestionó el reglamento en vigencia: “La Superliga está con lo de los controles, la rigurosidad, el Fair Play Financiero… Flaco, firmamos un contrato a $ 45 (por cada dólar estadounidense) y se nos fue a $ 65. Algo ayudarme, no estamos en la Premier League, estamos jugando acá en Argentina. Hay un montón de clubes en la Argentina y yo a los clubes los entiendo como Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, no como SAD. No entiendo a los clubes si no cumplen una función social. Aunque este club tenga dificultades financieras, yo no quiero que venga el día de mañana una empresa acá".

La actual situación les genera incertidumbre a los clubes profesionales, que quizás necesiten también de una cotización diferenciada del dólar (“dólar fútbol”), para cumplir con los contratos de sus futbolistas más relevantes que provienen de otras ligas.

En el escenario de la emergencia y por una cuestión de equidad, la contribución de los grandes actores del fútbol, incluyendo a la AFA, SAF, clubes, intermediarios y empresas titulares de los derechos de TV, debería guardar una razonable proporción con las expectativas de futuras ganancias, ocupando el mismo rango de exigencia que aquel que les cabe al resto de los ciudadanos.

El 12 de febrero de 1906, Winston Churchill dijo ante la Cámara de los Comunes: “Los impuestos son malos; un mal necesario, pero aun así, un mal, y cuantos menos tengamos, mejor”.

El fútbol argentino arrastra un histórico déficit desde el siglo pasado, cuando la entidad rectora flaqueaba en sus finanzas y los préstamos a los clubes eran moneda corriente y nunca cancelados. Es difícil abstraerse del contexto socio-económico y cultural por más que se trate del deporte más popular de Argentina. La conducción bicéfala AFA-SAF –que tiene por espejo al modelo español- todavía no conoce de tensiones severas pero en un estado de virtual emergencia, todo puede cambiar, de un día para el otro, a causa del irresistible imperio de las necesidades.