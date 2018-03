Desde hace algunos años, los celulares comenzaron a venderse liberados, es decir, sin contrato con ningún operador y listos para que sus dueños puedan usarlos con cualquier SIM Card (chip). Pero estos equipos eran bastante más caros y difíciles de conseguir. En los últimos meses la tendencia fue en aumento y ahora ya se convirtió en una estrategia de negocios para las empresas fabricantes. Se estima que cuatro de cada diez equipos ya se venden liberados. En Brasil la tendencia es más fuerte: el 70% de los celulares son libres.

Claro lo anunció la semana pasada. Desde el 21 de diciembre, todos sus equipos se venden liberados y se podrán usar con chips de otras compañías (como Movistar o Personal). "Se enmarca dentro de nuestra decisión de lograr la simplicidad para nuestros 21 millones de clientes", comenta Fernando del Río, director comercial de Claro Argentina. La empresa además comunicó que los que ya tienen celulares bloqueados, podrán solicitar (vía web o en persona) la clave de desbloqueo para liberarlos sin cargo.

Los celulares nacieron bloqueados porque las empresas operadoras los venden subvencionados. El modelo de negocios es simple: el costo del equipo los paga el usuario mes a mes en los contratos que contrae, a uno o dos años. Cuanto más caro el abono y el plan, más barato sale el equipo. Pero esta modalidad parece haber llegado a tu techo. ¿Por qué? Entre otras razones, porque los abonos con servicios de llamadas y datos ya no pueden aumentar. Según Carrier y Asociados, la penetración de los celulares en nuestro país es de 150% (tomando líneas activas sobre la población total). La financiación en 6 y 12 cuotas, la portabilidad numérica (poder retener el número al cambiarse de compañía) y que los usuarios quieren ser los dueños de su celular (casi una computadora), fueron otros dos factores claves para afianzar esta tendencia.

Un día antes de nochebuena, Frávega inauguró dos sucursales Mobile (en Flores y San Martin), dedicadas nada más que a la venta de celulares, tablets, notebooks y todo tipo de accesorios. Los smartphones que venden serán también liberados. ¿Por qué un usuario prefiere pagar más por un celular liberado? Juan Villa, gerente de mobile de la empresa explica: "Hay varias razones. La económica ya casi no define la cuestión porque los operadores ya no subsidian como antes los equipos. En la gama alta la diferencia de precio no le mueve la aguja a esos compradores y en la gama media y baja, la diferencia de precios entre un celular con plan y otro liberado ya es muy chica. Entonces el usuario prioriza la libertad de poder cambiarse de operador cuando se le antoja". En ese segmento, florecen las marcas locales de equipos.

Otra que en pocos días tendrá su tienda exclusiva es Huawei. Será un local de 300 m2 en pleno microcentro: Lavalle y Florida. La empresa china, tercera en el mundo detrás de Apple y Samsung, invirtió fuerte en marketing con más $ 200 millones (que incluye una agresiva campaña de publicidad). Producirá más de un millón de smartphones en Tierra del Fuego, con acuerdos con Newsan y BGH.

Por su parte, Samsung y Motorola también abrieron sus brand stores para venderle directo al usuario. La coreana en Belgrano vende todos sus productos desde hace dos años, mientras que Motorola, además de haber lanzado su tienda virtual en la web (donde se pueden comprar celulares liberados) anunció la inauguración de tres ‘Motorola Stores’ ubicadas en shoppings. ‘Por el desarrollo que tiene el sector en el país y la alta penetración de la telefonía móvil, era lógico que de a poco vaya creciendo la venta de equipos directo al consumidor. Nuestra estrategia, que ya funciona en México, Brasil, Colombia y Estados Unidos, es que los usuarios puedan comprar su smartphone donde quieran‘, dice Germán Greco, Gerente General de Motorola Mobility Argentina.