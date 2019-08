Les jóvenes, les verdes, la izquierda y los otros

La “E” como letra neutra para no ponerle género al sujeto referido se usa cada vez más en la sociedad, y en este año electoral se está viendo en varias campañas políticas.

Por un lado, este año surgió un nuevo grupo incógnito llamado “LES JÓVENES”, que milita en redes sociales y en marchas. Sin una cara que represente a la movida, convocan a diversas marchas y micromilitancias contra el macrismo, con su propio logo y contenidos audiovisuales cortos, atractivos y capaz hasta convincentes, listos para que sus más de 15.000 seguidores de Instagram los puedan compartir. De hecho, hasta tienen un link en su perfil que te lleva hacia un “We Transfer” para que puedas bajar su último video subido y compartirlo en todas tus redes.

Este grupo jóven en un principio no se había declarado partidario político de nadie en particular, pero no tardó mucho en embanderarse bajo la campaña de Alberto Fernández. Publican videos a favor del feminismo, apoyando consignas como Ni Una Menos o el aborto legal, seguro y gratuito; acompañan a las abuelas de Plaza de Mayo y al colectivo trans y reclaman contra el ajuste, las políticas de educación del macrismo, la reducción de ministerios y el FMI, entre otras causas.

El grupo fue creciendo y hoy tienen relación vía redes sociales con militantes “influencers” como Pedro Rosemblat y con el “Grupo Criolla” (adeptos de Cristina y Alberto Fernández y militan a Matías Lammens para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

Por otro lado, el lenguaje inclusivo empezó a ser implementado por partidos grandes: el “Frente de todXs/as/os/es” que encabeza Alberto Fernández, para las elecciones lo incorporó en el nombre de la alianza (y lo representan usualmente con un sol más que con una X, pero se entiende a lo que van); y de paso sirvió para extenderlo a casi todas las frases de campaña que están implementando, como “el futuro es de todXs”.

El problema que esta alianza todavía no logró solucionar es cómo hacer coincidir oralmente lo que ponen por escrito: en los spots oficiales y cuando van a un programa de televisión o de radio, lo que se dice es “frente de todOs”, por lo cual se cancela un poco esa inclusividad y se vuelve a la generalización sobre el masculino.

Apuntando a un público más segmentado -pero de todas formas visible en redes sociales- hay un grupo de Cambiemos que se llama “Les Verdes por el Cambio”: es un intento de mostrar la existencia del ala progresista de Juntos por el Cambio donde además de identificarse a favor del aborto legal, seguro y gratuito, comparten noticias relacionadas con el feminismo, programas o actividades del Gobierno relacionadas a ésto y apuntan contra los acusados de violación, violencia o abuso que son (o fueron) defendidos por el FPV, y claramente no perdieron la oportunidad de citar los tweets viejos de Alberto Fernández en los que escribió comentarios misóginos y/o agresivos. En este caso, al igual que con “les jóvenes”, no hay una cara para identificar quién o quiénes manejan las redes sociales, pero celebran a todo el grupo de “feministas verdes” que sí está identificado dentro del partido, como Camila Crescimbeni, Silvia Lospennato o Carolina Stanley, junto con militantes “influencers” del Ministerio de Desarrollo Social.

Finalmente, los grupos que no sorprendieron con el uso del lenguaje inclusivo son los de la izquierda (FIT y MAS), ya que lo usan desde hace años. Lo que sí puede resultar polémico es la frase de cabecera de la campaña presidencial del FIT, que es “junto a los trabajadores, las mujeres y la juventud”, donde separan a las mujeres de los otros dos grupos, en vez de directamente decir “les trabajadores” o bien “los y las”.

NOS y el Frente Patriota, otros dos frentes que se presentan en las elecciones presidenciales, están lejos de manifestarse usando alguna forma de lenguaje inclusivo -siendo que se manifiestan abiertamente en contra de las causas feministas-, y luego quedan el PAN, Consenso Federal y Despertar, de quienes poco sabemos sobre su postura acerca del tema, pero eso no quita todas las sorpresas con las que puedan caer antes del próximo 27 de octubre.