Las pilas que reclama Macri para avanzar en la reforma tributaria las tiene que cargar el Gobierno

El presidente Mauricio Macri hizo una apelación bastante llamativa sobre la reforma tributaria que tanto reclama el sector privado para sobrellevar el peso del costo argentino. El mandatario reconoció que "los impuestos nos están matando individualmente" y exhortó a "ponerse las pilas" con los planes para bajar impuestos.

La frase resultó curiosa porque se espera que sea el propio Poder Ejecutivo el que tome la iniciativa, aunque prometió hacerlo recién después de las elecciones. Esto significa que pese a admitir que las empresas conviven con un nivel de presión tributaria que les dificulta competir tanto en forma interna como externa, es probable que haya que esperar hasta 2018 para que se puedan ver algunos avances en la materia.

Es que si la iniciativa recién ve la luz después de octubre, es poco probable que los legisladores se aboquen a su análisis si en diciembre cambia la composición de las cámaras y en consecuencia, el peso político de los bloques que finalmente deberán aprobar o no la propuesta.

Algunos analistas consideran que al Gobierno no le hace bien crear semejante expectativa, en vistas de que hay un compromiso de bajar el déficit primario un punto del PBI el año próximo. Eso implica que si no hay un respaldo político suficiente para aplicar una baja sustantiva de gasto que neutralice la reforma, es probable que los cambios impositivos sean más modestos y se limiten a uno o dos impuestos. En el peor de los casos, algunos sectores creen que podría haber incrementos de alícuotas de gravámenes que no desaparecerán, como Internos.

En esa línea, lo que aconsejan es que el plan se presente en los próximos sesenta días, de manera que permita avanzar en la discusión sectorial y le de más tiempo a la búsqueda de consensos.

La expresión de Macri, de todos modos, no exculpaba la responsabilidad de la Casa Rosada, sino que buscaba apuntar a otros actores políticos, como las gobernadores e intendentes, que también tienen su cuota de responsabilidad en el tema, ya que uno de los tributos más distorsivos para la actividad productiva y comercial es Ingresos Brutos.

Al final, la discusión vuelve a pasar siempre por el mismo eje: cuántos fondos debe demandar el Estado para su funcionamiento, entendiendo que los ingresos que hoy tiene no le alcanzan y que tampoco puede vivir del endeudamiento. Ese es el número más difícil de acomodar.