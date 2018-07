Las dos caras del dólar y los caminos para llegar a un desarrollo equilibrado

El atraso cambiario que se generó a lo largo de 2017 fue uno de los factores que encendió las señales de alerta de los analistas, preocupados por el aumento del déficit del sector externo, que en 2017 alcanzó un inusitado 5%. Pero más allá de esos recurrente informes técnicos, en la Argentina son muy pocos los que se han animado a hablar en voz alta de ese tema, ya los diez años de la convertibilidad lo convirtieron en un tabú: sugerir en esos años un valor distinto para el dólar era igual a promover la ruptura de contratos y el default.

Ese razonamiento prevaleció en los años siguientes: Cristina Kirchner aceptó usar el tipo de cambio como ancla para la inflación, lo soltó en 2014 y luego lo volvió a atar. Macri hizo lo mismo el año pasado, para compensar otras subas de precios relativos, como las tarifas. En ambos casos, señalar que había un valor que no se estaba actualizando era visto casi como aconsejar una devaluación.

Un peso fortalecido, la contracara del dólar débil, implicaba una buena noticia para aquellas personas con capacidad para viajar, pero una mala para las empresas que querían hacer viajar a sus productos a otros mercados. Aceptar que hay datos que ayudan a unos pero no a otros es un argumento difícil de digerir. Y por esa razón, nadie asume que aunque la forma en la que el dólar llegó a 28 pesos complicó los precios, ese salto trajo algo de alivio a las economías regionales y los exportadores. Una cosa es el nivel de un precio y otra la velocidad a la que llega a ese nivel. Con la inflación el problema es de nivel; con el dólar es de velocidad.

Un país debe tener objetivos comunes, pero llegar a ellos sin afectar la posición inicial de cada uno es casi imposible. Pedirle a todas las decisiones de política económica que tengan un beneficio universal, como condición para no ser impugnadas, es soñar con un ideal que no está disponible en países como la Argentina. Desarrollo equilibrado no es lo mismo que igualitario.