Las Letras en dólares, un riesgo por donde se las mire

¿Cuáles son las cuestiones básicas que aprende todo/a economista argentino/a sobre los riesgos de las emisiones de deuda? Sin miedo a equivocarse, se puede decir que éstas son el plazo, la moneda y el acreedor. Un instrumento de deuda es más riesgoso cuanto menor sea su plazo de vencimiento, si su pago se encuentra denominado en una moneda extranjera y si los acreedores son residentes extranjeros.

Las letras en dólares (Letes) que decidió utilizar este gobierno como uno de sus principales instrumentos de financiamiento cumplen con estas tres características. Es más, no contento con desafiar las premisas básicas del riesgo, redobló la apuesta y le agregó una adicional: permitir que su suscripción pueda ser realizada en pesos.

La primera devaluación del tipo de cambio que tuvo lugar en mayo puso al desnudo el riesgo más evidente de las Letes, es decir, la dificultad para renovar los vencimientos. Este hecho quedó de manifiesto con el salto que se observó en la tasa de interés, que pasó del 2,9% al 3,8% (promedio en usd), y a partir de allí continuó en franco ascenso hasta septiembre (6,8%), aunque en octubre se redujo levemente, ubicándose en 6,0%.

Porcentaje de renovación y tasa promedio de la emisión de Letes

Fuente: elaboración propia en base al Observatorio de la Deuda (ITE)

Si bien la caída en la tasa de renovación es un indicador a tener en cuenta, no refleja la reducción neta de divisas, y por ende no sirve para captar el problema de mayor gravitación que tuvo este instrumento durante la corrida. Esto es así ya que, como se mencionó anteriormente, la suscripción a Letes puede ser realizada en pesos, y por lo tanto una parte de los vencimientos (que se pagan en dólares) no tendría como contrapartida un ingreso de divisas por las nuevas emisiones. Así, aun en casos donde se observe que el total de los vencimientos fuese renovado, podría haber una pérdida de divisas si es que parte de las emisiones son suscriptas en pesos.

Si bien la Secretaría de Finanzas publica los resultados de las licitaciones, no brinda información sobre la moneda de suscripción. No obstante, a partir del informe mensual del balance cambiario del Banco Central se puede obtener esta información, y por ende identificar si efectivamente se están renovando el total de Letes o no.

Como se desprende del gráfico, en todo lo que va del año la contribución de las Letes en términos de divisas ha sido negativo (acumula USD -7.828 millones), aumentando a partir de abril. Además, como dato llamativo se observa que eso fue previo a la devaluación del tipo de cambio observada durante mayo.

Para reflejar lo que se mencionaba unos párrafos atrás, notar por ejemplo que si bien en enero la tasa de renovación fue de casi el 150%, eso no significó un incremento en términos de divisas, dado que el 30% de las suscripciones fue realizada en moneda local.

Porcentaje de renovación por moneda y variación neta de divisas

Fuente: elaboración propia en base al Observatorio de la Deuda (ITE) y el balance cambiario del BCRA

Con el correr de los meses, y a medida que se iba profundizando la crisis cambiaria, se observa una caída en la participación de la suscripciones realizada en moneda extranjera. Esto se puede interpretar, por un lado, como que al momento del vencimiento los tenedores de Letes decidían no renovarlas y por ende optaban por quedarse con los dólares; y por otro, que la tasa elevada servía para atraer nuevos demandantes, pero que suscribían con pesos.

Esto lleva a una nueva pregunta, respecto de qué es lo que sucede con los dólares de aquellos que no decidieron renovar sus Letes, donde entra a jugar el tipo de acreedor. Si los tenedores eran no residentes, es decir capitales de portafolio, entonces lo más probable es que esas divisas hayan salido a través del mercado cambiario (y por ende hayan tenido un impacto en las reservas o en el valor del tipo de cambio). Si, en cambio, eran inversores locales, lo más probable es que esas divisas se transformaran en un aumento de los depósitos en dólares del sistema financiero, lo cual a priori no tendría un impacto en las reservas (salvo que luego decidieran fugarlos).

En suma, el gobierno optó por desafiar las enseñanzas básicas de las finanzas y utilizar como una de sus principales fuentes de financiamiento un instrumento que presenta todos los riesgos posibles: su pago es en moneda extranjera, su vencimiento es de muy corto plazo, y además permite la suscripción en pesos y a no residentes.

Este maridaje de riesgos fue lo que hizo que las Letes se transformaran en una de las herramientas de apalancamiento más importante de la corrida cambiaria que terminó desencadenando la suba del dólar de más del 90% observada entre abril y septiembre de este año.