Las 10 mejores ideas de inversión para 2019

El 2018 termina con cambios de tendencia profundos que se intensificarán en el año entrante. Sin lugar a dudas, el hecho más destacado es que habrá cada vez menos liquidez en el mundo y esto desembocará en una crisis crediticia global, que ya empieza a verse en los títulos de deuda de peor calidad como los de Argentina y Turquía.

En el 2019 la Reserva Federal quitará liquidez a un ritmo de u$s 50.000 millones por mes. Esto significa que retirará de circulación u$s 600.000 millones en todo el año, en comparación con los u$s 350.000 millones que retiró en 2018.

En la misma línea, el Banco Central Europeo dará por finalizado su programa de expansión monetaria (Quantitative Easing) en enero próximo, luego de cuatro años. El efecto apunta en la misma dirección: menor cantidad de dinero disponible.

Luego de casi una década de crédito artificialmente barato, el mercado ya empieza a diferenciar quiénes tomaron deuda con razonabilidad de aquellos que lo hicieron de manera imprudente. Vale aclarar que en este período de vacas gordas se tomó deuda irresponsable a todo nivel: soberano, corporativo, familiar y financiero.

Sin más preludios, las 10 Ideas de inversión para 2019:

1- Short iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd (HYG)

Este es probablemente uno de los trades más simples y obvios para el año que viene. Consiste en apostar a que la deuda corporativa de peor calidad perderá valor. Luego de una orgía de deuda tomada para hacer adquisiciones y para programas de recompra de acciones, el típico inversor de Renta Fija debería pensar en estar short en activos como este, en lugar de tratar de descubrir qué cosa comprar.

2- Short iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd (EMB)

Esta apuesta es a que caerá la deuda soberana emergente y equivale a decir que caerá la deuda de Turquía, Rusia, Filipinas, Colombia, Brasil, Argentina, República Dominicana, Ecuador y Ucrania. La deuda de estos 10 países representa el 35% del portafolio del ETF (Exchange TradedFund)

3- Long Dólar Futuro en Rofex sujeto a condiciones

En algún momento, en los próximos meses, el Gobierno enfrentará otra corrida cambiaria. Es sólo cuestión de tiempo. El problema es que dado que la tasa de las Leliq está en la zona del 60%, es muy caro comprar dólar futuro por la tasa implícita que tiene el contrato.

Por eso el trade consiste en comprar el contrato de vencimiento más cercano, sólo en el momento en que la suba del dólar se acelere. Probablemente eso suceda cuando el mayorista supere los $ 40.

4- Long Global X Uranium ETF (URA)

Con el uranio se está produciendo un cóctel ideal: caída de oferta por cierre de minas y aumento de demanda futura (solamente China tiene 200 reactores en construcción). Así como los chinos ahora comen más proteína animal, también buscan respirar aire más limpio. Por eso quieren reducir la generación de energía con carbón (el 90% de la energía en China) y pasarse a energía nuclear (más limpia y más eficiente). Mi trade preferido.

5- LongETFs inversos de la bolsa de los EE.UU.

El 2019 será un año decididamente negativo para la bolsa de los EE.UU.. Una manera de aprovechar esto, para quienes no pueden/desean estar short, es comprar ETFs inversos. La gama es muy amplia y dependerá del riesgo que quiera asumir cada uno. El más conservador es el ProShares Short S&P500 (SH) que replica la caída del S&P500 y el más riesgoso el ProSharesUltraPro Short QQQ (SQQQ) que replica la caída del Nasdaq, apalancado por tres.

6- ShortWestpac Banking Corporation (WBK) y Bank of Canada (RY)

Los precios de las propiedades en Canadá y Australia, llegaron a niveles estratosféricos en la última década y han comenzado a bajar en 2018. Apostar en contra a los principales bancos de ambos países equivale a apostar en contra de los créditos hipotecarios tomados de forma temeraria. Dato de color: Australia hace 27 años que no entra en recesión.

7- Long SPDR Gold Shares (GLD)

Definitivamente, la "moneda" para estacionarse en estos momentos de crisis será el oro. Una posibilidad es comprar este ETF que propongo. Pero sin dudas, sáquense de la cabeza la idea de que la criptomonedas son reserva de valor.

8- Short Tesla, Inc. (TSLA)

Esta es de las acciones de la bolsa de los EE.UU. que sufrirá especialmente. Tesla es una compañía que siempre perdió dinero (salvo los trucos contables que forzaron una ganancia en el tercer trimestre de este año). Todas las automotrices grandes están ingresando en el negocio de los autos eléctricos y tienen la escala para producir, algo que Tesla nunca pudo lograr. Tesla es la versión automovilística de Enron.

9- Long United States Oil (USO) y VanEck Vectors Rare Earth/Strat Mtls ETF (REMX)

En un contexto de tasas de interés en suba, será más difícil financiar proyectos que exijan inversiones grandes de capital. Es por eso que es razonable esperar una reducción de oferta de los commodities de extracción como el petróleo y los llamados minerales raros. Menor oferta, suba de precio.

10- Short Abiomed, Inc. (ABMD)

Esta compañía se dedica a la investigación, desarrollo y comercialización de instrumentos relacionados a deficiencias cardíacas. La empresa es un éxito rotundo, pero tiene un problema: en la euforia de los últimos años, quedó valuada a 19 veces sus ventas. Es de las valuaciones más ridículamente caras de la historia corporativa de los EE.UU..