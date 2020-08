La trastienda del 8 a 2: Messi y el Barçagate

Esta historia comienza en 2016, cuando tras diversas disputas judiciales, entre ellas el conflictivo traspaso de Neymar Jr. al PSG, el FC Barcelona decide crear el cargo de “compliance officer” (responsable de cumplimiento). Sabine Paquer, fue la primera en ocuparse de supervisar y gestionar para que las normas internas fuesen cumplidas, incluyendo los pedidos de investigación interna de los propios miembros de la Junta Directiva.

Paquer actuó con eficiencia pero en enero de 2019 comunicó su decisión de apartarse del cargo para “tomar un poco de aire” de las exigencias del fútbol profesional. Noelia Romero sustituyó a Paquer hasta que en junio pasado fue despedida en medio del escándalo conocido como el “Barçagate”.

En febrero, desde la Cadena SER se denunció al club catalán de haber contratado a la empresa I3 Ventures para monitorear los estados de opinión y otras acciones en las redes sociales, las que habrían sido utilizadas para difamar a personajes relevantes tales como Xavi, Laporta, Messi o Guardiola.

En abril, la agrupación de socios del club culé “Dignidad Azulgrana”, presentó una denuncia por presunto delito de administración desleal y/o corrupción contra la junta del club y la sociedad I3 Ventures. Previamente, los vicepresidentes Emili Rousaud y Enrique Tombas le habían presentado su dimisión al presidente Josep Maria Bartomeu, tras verse imposibilitados según ellos "de revertir los criterios y las formas de gestión del club ante los importantes retos de futuro y, en especial, a partir del nuevo escenario post pandemia".

Josep Maria Bartomeu

Entre renunciantes y otros desplazados por Bartomeu “por falta de confianza” pronto se completó un cuadro con 11 bajas sobre 21 miembros de la Junta Directiva, provocando que temporariamente no se pudieran tomar decisiones ejecutivas. Romero había emitido un informe interno mientras se esperaba el relevamiento de la auditoría externa confiada a PWC sobre supuestas irregularidades en la contratación por valor de un millón de euros para diferentes acciones en las redes sociales.

Antes de ser despedida, Romero dio un comunicado poniéndose a disposición de las autoridades judiciales "para prestar declaración sobre el informe de “compliance” entregado a la Junta Directiva, tres días antes de mi suspensión de empleo y sueldo. No comprendo ni comparto la decisión, me sorprende por el momento y la forma en que se produce. La impugnación de la sanción está siendo gestionada por mis abogados y me encuentro muy confiada al respecto. Me siento muy satisfecha de haber cumplido con mis obligaciones".

Finalmente, el estudio de PWC concluyó que no se trató de una campaña difamatoria y que el precio del contrato estaba acorde con los valores promedio del mercado, desechando cualquier supuesta conducta corrupta, y que algún directivo azulgrana hubiese obtenido un beneficio económico. Casi de inmediato, el portavoz del club, Josep Vives, señaló que el informe de Romero contenía "falsedades".

En diálogo con “Catalunya Radio” según reproduce Iusport.com, el presidente Bartomeu comentó: "La decisión de contratar a I3 Ventures fue mía. No sondeamos presupuestos con otras empresas porque esta venía muy bien recomendada. Nadie ha puesto la mano en la caja, que quede claro. Ya lo sabía antes del resultado de la auditoría y por eso ya comenzamos a poner querellas. Desconozco si I3 Ventures tenía clientes que se dedicaban a realizar campañas contra el independentismo. Ellos hacían un trabajo para el Barça y lo hacían bien”. En tanto, para Joan Laporta, expresidente y aspirante en las elecciones previstas para 2021, el Barcelona se ha convertido “en el club de los tres billones: un billón de ingresos, un billón de gastos y un billón de deuda”.

El día del colapso (8 a 2) ante el Bayern Munich

Este domingo Leo Messi y sus compañeros podrían haber completado la estadía en Lisboa jugando la final de la Champions League, de no haber sido por la abultada derrota ante el Bayern alemán (consagrado campeón). Aquella noche todos los males de la gestión deportiva del Barcelona ingresaron como fantasmas al campo de juego. Ya en el primer tiempo (1 a 4) el partido quedó definido a favor del equipo alemán ante el desconcierto y pasividad de los catalanes.

Leo Messi y su padre

Ese catastrófico resultado deportivo modificó el escenario y obligó a mover las piezas en lo institucional. Messi revivió la sensación de hartazgo tras la derrota de la Selección Argentina en 8vos. de final en el Mundial de Rusia 2018 y antes por la final perdida por penales ante Chile en la Copa América 2016. Con ello se precipitó la salida del entrenador Quique Setién y el director deportivo Éric Abidal.

Ni la llegada del DT holandés Ronald Koeman calmó a Messi, quien interrumpió sus vacaciones en los pirineos catalanes. El rosarino preocupado por el posible éxodo de sus amigos (Luis Suárez y Jordi Alba) le habría dicho a Koeman que se veía “más fuera que dentro” del Barça. Leo tiene contrato hasta junio de 2021 con un ingreso anual que ronda los 50 millones de euros netos, más una cláusula de rescisión de 700 millones, que podría bajar a 130 millones de euros por la depresión del mercado en la post pandemia.

Los cortocircuitos entre el plantel y la directiva se venían sucediendo desde el reinicio de LaLiga española, justo cuando el equipo perdió el liderazgo. Luego, al caer ante Osasuna en el Camp Nou (1-2) acabó su magra serie de partidos, dejándole el trofeo en las manos del Real Madrid. “La verdad es que no queríamos terminar de esta manera, pero marca un poco como fue todo el año, un equipo muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, que le ganan por ganas, que nos crean muy fácil y nos hacen gol. Si queremos pelear por la Champions, tenemos que cambiar muchísimo”, había vaticinado Messi en declaraciones a Movistar LaLiga.

La tentadora excursión de la familia Messi por Italia

En julio pasado, la prensa italiana dio cuenta que su padre, Jorge Messi, viajó a Milán para explorar la posibilidad que su hijo juegue en el Inter. Hasta se filtró la noticia que estaría en negociaciones para adquirir una propiedad en la capital de Lombardía.

Según el periodista Manu Carreño del programa El Larguero (Cadena Ser), el astro argentino paralizó la renovación con el Barça porque está harto y desea marcharse del Barcelona cuando finalice su contrato. “Siempre dijo que acabaría su carrera en el Barça, pero está cansado de ver cómo se le atribuyen informaciones y filtraciones en un club que nadie sabe quién lo dirige” explica Carreño. El capitán le habría confiado a su entorno: “Si yo soy un problema, quédense tranquilos que me voy. Puedo fallar un penal, puedo perder la Liga o que no me vaya bien en un partido, pero no quiero que me consideren la mano negra del Barcelona”.

Según TuttomercatoWeb.com, Messi podrá acogerse al régimen fiscal de los deportistas profesionales, para tributar sólo por el 50% del ingreso total. Además, podría optar por una “tasa fija” preferencial de impuestos, para aquellos que se mudan a Italia, de 100 mil euros por año durante 15 años sobre los ingresos obtenidos en el extranjero. La tarifa plana por su familia podría reducirse a 25 mil euros al año, igual que Cristiano Ronaldo desde su arribo a la Juventus. Bajo esa perspectiva, el costo anual para el club italiano oscilaría en 39,5 millones de euros, en tanto Messi embolsaría unos 30,5 millones euros por temporada.

Según publica La Gazzetta dello Sport, en 2016, el Grupo Suning compró la mayoría de las acciones del Inter por 300 millones de euros, siendo el objetivo de la familia de Zhang Jindong, (uno de los empresarios más ricos del mundo y presidente del holding), llevar al equipo italiano hasta la cima de los mejores. El Grupo Suning habría buscado el apoyo al Partido Comunista Chino, mediando un compromiso del gobierno de Xi Jinping de prestarle ayuda económica para el pase de Messi al Inter de Milán. En caso de concretarse, Messi recibiría una oferta de contrato por 4 años a cambio de 260 millones de euros.

El impacto del “Barçagate” en el fútbol argentino

No es novedad que el fútbol argentino depende desde hace más de una década del estado de ánimo y las evoluciones del “mejor jugador del mundo”. Sin embargo, en esta ocasión, los dirigentes no dieron señales de alarma por lo sucedido con Messi y el Barcelona.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también vivió situaciones críticas por ausencia de controles, desmanejos financieros y desapego a los reglamentos, a tal punto que en 2016, la FIFA debió intervenirla junto con la Conmebol, designando a un “comité de regularización” en reemplazo de sus autoridades. Esa historia tan reciente como ominosa parece enterrada en el olvido.

Días pasados el presidente Claudio F. Tapia declaró en una charla virtual ante un grupo de 30 dirigentes de clubes de la Primera Nacional (segunda categoría):"Hace muchísimo tiempo que los dirigentes no eran los dueños de los clubes. Hoy los dirigentes son los dueños de los clubes, no son más los jugadores. Y de esto muchos no se dieron cuenta. Antes dependíamos de las decisiones que tomaban los jugadores, para tal o cual cosa, hoy no sucede más eso. Hoy ustedes son los presidentes de las instituciones y nosotros nos debemos a las instituciones". Esta aparente calma se generó tras la paralización de todos los torneos por la cuarenta obligatoria decretada el 19 de marzo, aunque sus consecuencias todavía no han sido mensuradas.

En la actual fase de la pandemia del Covid-19 se vienen apurando los procesos de “la nueva normalidad”, pero no hay certezas sobre cuánto tiempo y nivel de inteligencia demandará la inevitable adaptación. Por estas horas valdría de mucho mirarse en el espejo del “Barçagate” para no caer desde el borde del precipicio, allí donde anidan las irresistibles tentaciones que agobian al fútbol profesional.