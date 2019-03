La tasa no actúa como freno del dólar, que sigue sin ancla en un mundo volátil

Cuando la Argentina se volcó hacia un tipo de cambio flexible, lo hizo con la idea de que siempre iba a tener algún margen de maniobra para administrarlo. No con un régimen de control, pero sí con una recomposición de reservas Pero en ese modelo no figuraba ni una crisis de como la de 2018, ni un nivel de incertidumbre política como el actual. La participación del FMI como prestamista puso un condicionante más: poco afecto a las intervenciones cambiarias, aceptó un régimen de bandas tan amplio que dentro de esa zona lo único constante es el movimiento alcista.

En el debate teórico, los economistas que hoy manejan la gestión sostienen que el tipo de cambio fijo es garantía de una muerte lenta, como sucedió en la Convertibilidad. Porque si no hay una baja de costos acorde, el atraso cambiario es vuelve inevitable, lo cual estimula la importación y paraliza la exportación. Como explica Sebastián Galiani, ex viceministro de Nicolás Dujovne, lo que hay al final de ese camino es 18% de desempleo. La flexibilidad permite absorber shocks, lo cual es real, pero al mismo tiempo no transmite certidumbre a los agentes económicos. Lo que mata es la volatilidad, que altera los precios y el flujo de ahorros. Cuando la dolarización se pone en marcha, la tasa de interés no alcanza, sobre todo porque no llega de manera plena a los clientes bancarios.

Un tipo de cambio maniatado transmite una sensación de control, pero a la vez facilita la decisión de comprar y hacer una diferencia en moneda dura sin mucho riesgo, lo que sucedió en el 2000 y en el 2010, hasta que llegó el cepo.

La oferta de dólares de abril no va a ser una avalancha. La tasa de 67% no despierta codicia porque en el banco esa cifra no se consigue. Ahí apunta ahora el BCRA, mientras reza para que los emergentes no sacudan aún más la cancha.