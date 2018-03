La superliga de clubes y el cisne negro

Mientras los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encaminan hacia el acto eleccionario del próximo 30 de junio, un grupo de clubes impulsa la creación de una ‘superliga’ profesional. "La Liga paralela es una posibilidad que hablamos. Hay que pensar cómo mejorar los ingresos del fútbol y el producto general que nosotros ofrecemos", declaró Matías Lammens (presidente de San Lorenzo y Tesorero de AFA) al canal TyC Sports. Ante la salida anunciada del Estado Nacional del programa Fútbol Para Todos, el gran debate está dado en torno a los derechos de TV. Una nueva organización habrá de permitir negociarlos en forma directa por los clubes que integren la nueva Liga, sin la intervención de la casa madre del fútbol. El tema no tiene por el momento el consenso necesario. "Si es una posibilidad que están manejando algunos clubes la tendrán que traer. Hoy, no existe" (Luis Segura, actual presidente de la AFA).

"No me imagino una Liga paralela" (Claudio Tapia, vice 2do.). Marcelo Tinelli (Vice 3ro.) respaldó la idea aunque aclaró que la Liga que se proyecta junto a varios clubes de primera y del ascenso, no será por fuera de la actual estructura de la AFA. Entre los modelos a seguir, nos encontramos con la Liga Nacional del Fútbol Profesional de España. La Ley del Deporte española (N´10/1990) dispone que: "Los Estatutos y reglamentos de las Ligas profesionales serán aprobados por el Consejo Superior de Deportes, previo informe de la Federación deportiva española correspondiente, debiendo incluir, además de los requisitos generales señalados reglamentariamente, un régimen disciplinario específico". Bajo el esquema de la ley citada, las ligas profesionales están facultadas para organizar sus propias competencias ‘en coordinación’ con la respectiva federación española, de acuerdo con los criterios emanados del Consejo Superior de Deportes, ‘en garantía exclusiva de los compromisos nacionales e internacionales’.

La Liga de España (LFP) creada el 26 de julio de 1984, está integrada por todas las sociedades anónimas deportivas y los clubes profesionales, con 20 equipos de primera división y 22 de segunda división. De acuerdo a sus estatutos sociales "tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y goza de autonomía para su organización interna y funcionamiento respecto de la Real Federación Española de Fútbol de la que forma parte". La Premier League en Inglaterra y la Bundesliga en Alemania, son ejemplos europeos para analizar. Si trasladamos el formato al ámbito nacional, la AFA sólo se ocuparía de la organización del fútbol aficionado: divisiones menores + categorías del ascenso + torneos federales + las selecciones nacionales y Copa Argentina. La ley del deporte argentina (según Ley n´ 27.202 del 04/11/2015), considera asociaciones civiles deportivas a aquellas personas jurídicas "que tienen como objeto la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación del deporte y la actividad física". El Art. 168 del Código Civil y Comercial toda asociación civil debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común, pero no puede tener al lucro como fin principal ni para sus miembros o terceros.

Por ello, una liga profesional de clubes no tiene anclaje normativo y de ahí que deba impulsarse una reforma del estatuto de AFA, aprobada al menos las ¥ partes de votos del Comité Ejecutivo y por más de las 4/5 partes de la totalidad de los miembros que componen la Asamblea. Vale explorar esta alternativa como un modo superador o cambio de paradigma, dejando atrás el esquema de pobreza que tiene a los clubes como rehenes.

El presidente Macri se habría comunicado con Gianni Infantino en busca del respaldo de la FIFA. Nassim Nicholas Taleb (1960), un investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York, describió la Teoría de los Eventos del Cisne Negro (2007), con tres atributos básicos: (i) Un evento que causa sorpresa, (ii) produce un gran impacto y (iii) luego del primer registro, a pesar de su rareza, se lo explica racionalmente en retrospectiva como predecible. El poeta Juvenal acuñó la frase en latín: "Rara avis in terris nigroque simillima cygno" como sinónimo de imposibilidad. En el siglo XVI esa expresión conocida como ‘Cisne Negro’ sirvió en Londres para señalar aquello que nunca existió, (cuando en Europa se decía que todos los cisnes eran blancos). Hasta que en 1697 una expedición holandesa descubrió cisnes negros en Australia Occidental y desde entonces se modificó su sentido, al percibirse que cualquier impedimento podrá superarse si con el tiempo se comprueba que no resulta del todo cierto.