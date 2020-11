La señal fiscal es necesaria, pero sin que el costo sea mayor desinversión

La crisis del dólar, el impuesto a la riqueza, el ajuste de la Ciudad de Buenos Aires, tienen en común un factor que se vuelve inapelable para cualquier Estado: la restricción fiscal. En economías normales, los gobiernos tienen opciones de financiamiento a través del mercado o de una moderación de los flujos de gasto. Pero en la Argentina de la pandemia, la caja sigue muy limitada: tras meses de default y de un proceso de reestructuración de deuda exitoso, Alberto Fernández todavía no encontró un camino alternativo al ajuste.

En parte porque no quiere repetir la experiencia de Mauricio Macri (que apeló al endeudamiento para no dañar sus aspiraciones electorales, estrategia que solo le sirvió a medias) y en parte porque el puente de salida, el acuerdo con el FMI, es largo y tiene sus propios costos.

Si hubiera que crear un orden de magnitudes para ordenar los problemas fiscales, sin duda el primero es la crisis de reservas. Ante la parálisis que causó el Covid, el Gobierno usó la única palanca disponible para sostener la economía: la emisión monetaria. Hasta ahí no hay objeciones. El problema es que poner una montaña de pesos en un mercado que cree poco en su moneda, alentó expectativas de inflación y y potenció la demanda de dólares.

El BCRA respondió con cerrojos de intensidad creciente, hasta que Martín Guzmán consiguió que su visión fuese la dominante. Entendió que la duda no era solo la inflación esperada, sino el hecho de que pocos creían que el Gobierno podía sobrevivir si el BCRA cerraba la canilla. Por eso dio señales fiscales: devolvió adelantos al Central, empezó a tomar bonos locales para cubrir el déficit y puso sobre la mesa una fórmula de ajuste moderado de las jubilaciones. Con esta base, las expectativas empezaron a normalizarse (aún no son normales).

Cuando el conflicto de la policía bonaerense dejó a la vista la necesidad de recurrir a fondos pero sin aumentar el gasto o la emisión, la factura le cayó a la Ciudad de Buenos Aires. Y con esta restricción fiscal sobre su cabeza, Horacio Rodríguez Larreta aplicó la misma receta: bajó gastos y subió impuestos al sector financiero. Su costo se repartirá entre los bancos y los tomadores de crédito.

El aporte solidario que impulsó Máximo Kirchner y que terminó por ser avalado por Alberto Fernández y Martín Guzmán, alimenta la misma encrucijada. El Gobierno debería bajar el gasto, pero no quiere recortar fondos que pueden ayudar a reactivar la economía. No puede apelar más al BCRA (porque lo castiga el mercado con el dólar) ni forzar el límite a la colocación de pesos. Sabe que lo puede ayudar despejar el horizonte fiscal de 2021, algo que le piden empresas e inversores. El dilema está entre sufrir un mal impuesto o seguir dependiendo del BCRA. No hay caminos muy diferentes. Solo le faltó diálogo para la solución sea una tregua, no una guerra.