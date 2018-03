La revancha de Bonadio

Seguramente nunca la asumirá como tal, pero Claudio Bonadio tendrá su esperada revancha cuando el próximo 13 de abril Cristina Fernández de Kirchner pise su juzgado y declare en la causa que investiga las operaciones de dólar futuro que el Banco Central autorizó a finales de 2015 y que fueron denunciadas por el senador Federico Pinedo y el diputado Mario Negri.

Bonadio quería indagar a la ex Presidenta por la causa Hotesur, que persigue supuestas irregularidades en las empresas de la familia Kirchner, pero fue desplazado del caso en agosto el año pasado, por decisión de la Cámara Federal. Dos diferencias con aquél momento: 1) Cristina ya no es mandataria, 2) Ahora carece de fueros y puede quedar detenida.

Tendrá la oportunidad de hacerlo en un expediente que recién empieza a caminar por Comodoro Py, pero que genera un enorme alboroto en el sector financiero, ya que también están involucrados, y fueron citados a declarar, el ex titular del BCRA Alejandro Vanoli, y el ex ministro de Economía Axel Kicillof. La acusación a los tres, y a otros funcionarios, es por haber generado a raíz de las medidas tomadas una pérdida aproximada de US$ 17.000 millones a la entidad.

La ex presidenta había definido a Bonadio como “un juez pistolero y extorsionador”. El magistrado viene convirtiéndose en una especie de némesis del kirchnerismo. En lo que va del año procesó en diferentes causas a Guillermo Moreno, Alejandro Vanoli, Aníbal Fernández, Juan Manzur y Daniel Gollán, mientras que el año pasado había hecho lo propio con Amado Boudou y también investiga a Julio De Vido, que podría correr esa misma suerte.

Las indagatorias a Cristina, Kicillof y el propio Vanoli suponen un nuevo intento del juez por apuntar contra el Gobierno saliente, con el que rivalizó abiertamente en el último tramo de la gestión y que hoy, ya sea en el despacho de Bonadio o en los vecinos, acumula un innumerable listado de expedientes que lo comprometen.