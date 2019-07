La rebelión de Messi contra el "Var" de la Conmebol

Este sábado, la Selección Argentina obtuvo el tercer puesto de la Copa América tras vencer a Chile por 2 a 1. Más que en el juego en sí mismo, todos los comentarios estuvieron centrados en la expulsión de Leo Messi (la segunda de su extensa carrera en el seleccionado argentino). El árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar, no supo cómo resolver el topetazo del chileno Gary Medel contra Messi sin pelota. Sin consultar con el VAR (Video Asistencia al Referí), el árbitro les sacó tarjeta roja a ambos jugadores.

Este hecho puede convertirse en una bisagra para el arbitraje del fútbol sudamericano. Tras finalizar el partido, el capitán argentino, en señal de protesta no fue a recibir su medalla de bronce, y con visible indignación le dijo a los periodistas: "Quizás me pasaron factura por mis críticas. No nos dejaron estar en la final. Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruine un poco.

Todo parece armado para que gane Brasil”. Y agregó: "La jugada (con Medel) fue simple y normal dentro de un partido. El árbitro se apuró, debió ser tarjeta amarilla para los dos, no era para expulsión". Tras el partido con Brasil, el astro brasileño Rivaldo, ex campeón del mundo en 2002, había declarado: "Claro que Argentina tiene razones para quejarse porque hubieron dos penaltis a favor de los argentinos en los que el VAR no quiso actuar".

Luego del partido con Chile, todos los cañones de la AFA volvieron apuntar contra el brasileño Wilson Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol. "Cuánto más grande sea la injusticia, más grandes serán nuestras ganas de luchar. Esta tarde juega Argentina y es momento de estar más unidos que nunca, tirando todos para el mismo lado, apoyando a nuestra querida selección. Vamos la celeste y blanca", había apuntado el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en un mensaje de Twitter.

En la previa a la Copa América, en un reportaje publicado en la web oficial del certamen, Seneme había anticipado las reglas que debían aplicarse para el uso del VAR. 1. Situaciones de GOLES. 2. Incidentes de TARJETA ROJA. 3. Decisiones en situaciones de PENALES. 4. Confusión de IDENTIDAD en las tarjetas. Además, el mandamás del arbitraje sudamericano recalcó que el VAR puede ser utilizado siempre con la decisión final del árbitro principal.

Sin embargo, los postulados a los que apuntaba Seneme no se han cumplido. Los arbitrajes tanto del ecuatoriano Roddy Zambrano como del paraguayo Mario Díaz de Vivar fueron deficientes, sin demostrar hallarse capacitados para tomar las decisiones correctas, aquellas que definen el resultado de un partido. Hugo Figueredo, director de competiciones de la Conmebol respondió al reclamo de la AFA por los dos penales no cobrados frente a Brasil: “Es decisión del árbitro usar o no el VAR. Es una herramienta innovadora pero siempre habrá críticas”.

Una nota firmada por Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje de la AFA, había denunciado ciertas “interferencias” en las comunicaciones entre los asistentes de la sala del VAR y el árbitro Zambrano, atribuibles a la seguridad del presidente Jair Bolsonaro. En dicha nota se le pide a la Conmebol que la empresa proveedora del sistema VAR, Mediapro, aporte “la caja negra” con las grabaciones de video y audio del partido Brasil-Argentina.

Tras las acusaciones de corrupción de Messi, la Conmebol respondió –aunque sin nombrarlo- con un comunicado donde se señala que: “En el fútbol a veces se gana y a veces se pierde u un pilar fundamental del Fair Play es aceptar los resultados con lealtad y respeto.

Lo mismo va para las decisiones arbitrales, que son humanas y siempre serán perfectibles. Dichas acusaciones representan una falta de respeto a la competencia, a todos los futbolistas participantes y a los cientos de profesionales de la institución, que desde 2016 vienen trabajando incansablemente por transparentar, profesionalizar y desarrollar el fútbol sudamericano".

Para el ex árbitro y asesor de FIFA-Conmebol, Miguel Scime, el problema radica en la “falta de capacitación suficiente de los árbitros sudamericanos y en el uso de una tecnología que luce vetusta”. Vale aquí el interrogante: ¿La tecnología VAR de la Conmebol es la misma que la utilizada en Europa? A juzgar por la sincronización de las imágenes y los micrófonos interconectados con los árbitros pareciera que la calidad del sistema no es óptima en esta parte del mundo.

Mientras los uruguayos padecieron la anulación de tres goles ante Chile por “fuera de juego” milimétricos, los argentinos sufrimos por el “No uso del VAR” en dos jugadas de evidente penal, que ni siquiera fueron revisadas. Ante tamaña demostración de ineficiencia que llama a la sospecha, se corre el riesgo que los detractores de esta innovadora y útil herramienta tecnológica, redoblen el esfuerzo para que “todo vuelva como era antes”, bajo el lema de “Esto no es fútbol”. Estos hechos han convertido a Messi en un inesperado líder contra la corrupción arbitral.

A igual que Maradona, ha alzado su voz contra las oscuras estructuras enquistadas en el fútbol, olvidándose por un momento del lenguaje que más sabe: el jugar con la pelota. Veremos ahora cuáles serán las consecuencias de su proclama a favor de la transparencia y el juego limpio.

¿Será Messi sancionado a igual que Maradona después del Mundial del 90? Y en un final anunciado, el chileno Roberto Tobar otorgó un penal inexistente contra Perú –con el visto bueno del VAR- para que Brasil después de 12 años sea otra vez campeón. Siguiendo al célebre Eduardo Galeano, es imaginable que si los hinchas argentinos estuvieran frente al monumental edificio de la Conmebol en las afueras de Asunción, colocarían un cartel a modo de protesta, pintado en tinta roja, con la siguiente leyenda: “PELIGRO DE DERRUMBE. CERRADO POR EL VAR”.