La pasión, tan argentina como el tango

Discutimos si el dulce de leche es un producto argentino o no, si la pizza es más rica acá que en Italia, si somos dueños del mate y hasta si Gardel es industria argenta o importado del hermano Uruguay. Discutimos todo y de todo, pero si algo no está en duda es que la pasión es tan argentina como el tango. Y dos de las razones que dejan entrever ese apasionamiento que emprendemos a diario son el fútbol y la política.

Y como para muestra basta un botón, en un año bisagra para los argentinos tanto en materia política como futbolística, las tendencias de búsquedas online indican que durante este 2019, que ya se nos escapa, esos dos fueron los temas más googleados a nivel local.

En definitiva, política y fútbol siempre han ido de la mano. La línea entre una y otro es tan estrecha que se acaba de ir del gobierno Mauricio Macri, un empresario que llegó a la presidencia de Boca, después gobernó la ciudad de Buenos Aires y luego dio el salto al sillón de Rivadavia. Es que el significado del fútbol en la sociedad argentina es muy fuerte.

Y particularmente este año que estuvo signado tanto por una como por el otro. Y más, porque a las elecciones a nivel nacional -que trajo de vuelta al kirchnerismo de la mano del presidente Alberto Fernández- se le colaron también las elecciones en algunos clubes de fútbol que vieron en Marcelo Tinelli, Mario Pergolini y hasta el ex jugador Román Riquelme las caras del triunfo.

Pero volviendo al apasionamiento como hilo conductor, el año que está a punto de dejarnos trajo consigo mucho revuelo, y eso vas más allá de los resultados futbolísticos y electorales.

Votar, un ejercicio clave siempre, marcó la agenda y se ubicó en el podio de interés de los argentinos, en particular en el ranking general de las búsquedas de Google, donde la consulta "dónde voto" se quedó con el segundo puesto del podio y "elecciones 2019" obtuvo el séptimo lugar. Otras preguntas con alta popularidad entre las buscadas: "¿Qué pasa si no voto?" y "¿Cómo van las elecciones?".

Pero el juego de la pelota redonda disputada por once jugadores en una extensa alfombra de verde parejo también fue protagonista: la Copa América, la final de Colón en la Sudamericana y los partidos de la Superliga, marcaron la agenda de los argentinos.

"Más que nunca, el fanatismo argentino por este deporte quedó reflejado en las tendencias de búsqueda. El torneo internacional de fútbol masculino en América fue el tema de conversación del año, principalmente los partidos que jugó la Selección Argentina contra Brasil, Paraguay, Qatar y Venezuela", plantea Google en su informe anual sobre lo más buscado en las redes.

Finalmente, la Selección nacional quedó en el tercer puesto en la competencia. Además despertaron interés consultas como: "¿A qué hora juega Argentina?" y "¿Cómo salió Argentina?". Sin embargo, nuestro país no fue el único protagonista: la final de Brasil y Perú también se encontró entre los partidos de fútbol que más interés despertaron.

Por otro lado, la final del Club Atlético Colón en la Copa Sudamericana fue todo un suceso. Si bien el equipo santafesino fue derrotado por Independiente del Valle en Paraguay, este evento mantuvo cautivos a los argentinos, que acudieron a Google para preguntar "¿cómo salió Colón?".

A nivel local, los argentinos también siguieron los enfrentamientos entre clubes locales como parte de la Superliga Argentina: los partidos de Boca vs Arsenal, el clásico Boca vs. River y Lanús vs Boca, entre otros tuvieron gran popularidad.

Arrabaleros, melodramáticos, intensos: con esa impronta tan nuestra, los argentinos hablamos de lo que sabemos y de lo que no. Y lo hacemos con vehemencia y pasión. Pero cuando se trata de pasión, apelamos a lo más positivo de su significado y a lo más negativo, porque los argentinos también nos acostumbramos a padecer. A sufrir. Con el fútbol como con la política. Nos acostumbramos a andar entre grietas y cornisas