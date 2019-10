La nueva grieta: cine de superhéroes vs. cine "de verdad"

Después de la discusión en torno a si una película realizada para ser vista en las plataformas de streaming podía competir en la entrega de los Oscar a la par de una película que se filma para ser estrenada en los cines, que tuvo en Steven Spielberg una de sus principales espadas, una nueva grieta se ha instalado en el mundo del séptimo arte (o sea otra vez el cine).

Y fue el realizador Martin Scorsese quien abrió con todo el debate. Al ser consultado sobre los "tanques" de Marvel por la revista Empire, el director de algunos de los principales clásicos modernos de cinematografía contestó: "Las veo. Lo intenté. Pero eso no es cine. Para mí son lo más cercano a un parque de diversiones. Más allá de lo bien que están hechas y con los actores haciendo sus mayores esfuerzos, dadas las circunstancias. No es un cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otros seres humanos" explicó minimizando esas millonarias producciones.

Obviamente, las respuestas de los directores de algunos de los films que se convirtieron en los más exitosos de la historia no tardó en llegar. Así. por ejemplo, James Gunn, quien dirigió las dos películas de Guardianes de la Galaxia expresó su decepción: "Martin Scorsese es uno de mis cinco cineastas favoritos. Me indigné cuando la gente hizo boicot a La última tentación de Cristo sin haber visto la película. Me entristece que ahora está juzgando mis películas de la misma manera".

También el público cinéfilo y los críticos se expresaron al respecto de este "superclásico".

Cuando terminaron las vacaciones de invierno en nuestro país, y por ende la temporada fuerte de producciones "familiares" que ocuparon el 99% de las salas del país, enseguida se estrenó la última de Quentin Tarantino, "Había una vez en Hollywood", justamente una suerte de homenaje al cine tradicional con infinidad de referencias en este sentido, y muchas de ellas muy nostálgicas.

Entonces la gente y los expertos se despacharon: "al fin volvió el cine"; "otra vez podemos ver cine de verdad", "estos son actores en serio", fueron algunos de los comentarios que se pudieron escuchar por ahí.

Es que es cierto, cada vez es más difícil ver una buena película en el cine. Es verdad también que se estrenan muchas que no son de los Vengadores, pero la mayoría son olvidables.

Pero en este momento hay una excepción: Joker, donde se mezclan el agua y el aceite gracias a un ingrediente clave, Joaquin Phoenix, capaz de convertir en cine "de verdad" una película de superhéroes.