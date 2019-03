La necesidad de transformación para el trabajo del futuro

En mi columna anterior publicada en este espacio me refería a las oportunidades y desafíos que representará para la sociedad la revolución tecnológica de la cual empezamos a ser parte como profesionales, trabajadores y ciudadanos.

La dinámica de la futura competencia global se expresará mediante nuevas formas de producción de bienes y servicios, siendo los drivers de este proceso el continuo desarrollo del "tratamiento de datos" basado en:

- La exponencial ampliación de la velocidad de procesamiento a través del desarrollo de los chips.

- La velocidad de transmisión de los datos.

- La capacidad de interconexión.

- La capacidad de almacenamiento de los datos.

El proceso de innovación que con base en las existentes y nuevas tecnologías que los científicos y técnicos combinan para crear nuevos productos y aplicaciones.

Estamos viviendo en un contexto de constante innovación tecnológica, donde es sumamente relevante el hecho de que las computadoras, como las vemos o contenidas en aparatos, van transformándose poco a poco, pero incesantemente, desde objetos sólo preparados para la "obediencia programada" a objetos preparados para "lo cognitivo".

Así, nos tenemos que preparar para un contexto en donde la sociedad en su conjunto será afectada por la aplicación de nuevas tecnologías.

Las empresas verán cambios en su productividad, rentabilidad, capacidad de competir y conformación de sus negocios; el Estado en el campo de las leyes, las regulaciones y el control; los emprendedores tendrán más herramientas para desarrollar toda su capacidad creativo-destructiva (en términos Shumpeterianos) y la gente en general verá afectada su calidad de vida en formas que hoy intuimos, pero que realmente desconocemos. Las tecnologías (que hoy conocemos) son:

- Inteligencia artificial.

- Robótica.

- Impresión 3D.

- Biotecnologías.

- Nanotecnología.

- Realidad aumentada y virtual.

- Nuevos materiales.

- Nuevas energías y eficientización de las existentes.

- Internet entre las cosas.

- Ingeniería humano-robótica.

- Big data.

- Blockchain.

La clave del éxito futuro de las personas en términos de su satisfacción y calidad de vida será la capacidad de los Estados, las empresas, los emprendedores y la gente, todo ello con el telón de fondo de una globalización evolutiva, de crear las condiciones para que ellos puedan ser parte de la economía global.

Al respecto, concluía en la nota anterior que "irse de la globalización y la tecnología no es una opción realista. Ningún país puede progresar aislado ni cerrarse al ingreso de mercaderías del exterior, servicios, capital, ideas y gente. Los países y las empresas que no se adapten a las nuevas tecnologías inevitablemente perderán en la competencia global".

Para transformar el proceso de la globalización en algo todavía más desafiante para los países, cabe destacar que hasta el presente el fenómeno alcanzó a las personas en las actividades de producción de bienes. Como lo desarrolla Richard Baldwin en su libro "The globotics Upheaval: Globalization, Robotics and the future of work", la gente competía con mercaderías transportadas en containers desde China.

Pero la realidad era que pocos servicios entraban en containers, de manera tal que pocos empleados de servicios tuvieron que enfrentar la competencia externa. La tecnología digital está rápidamente cambiando esta realidad". La irrupción en el escenario competitivo de la "inteligencia remota" y la inteligencia artificial hará que en campo de los servicios la competencia vaya y venga hacia y desde cualquier rincón del planeta.

Ante estos nuevos desafíos, si las sociedades hacen bien su inevitable proceso de adaptación y transformación el resultado del proceso puede ser virtuoso; si lo hacen mal puede ser realmente destructivo para sus economías y cohesión social.

En la nueva realidad el incremento de la productividad basada en la innovación será la base de la generación de nuevos empleos y mejores salarios. Pero no puede dejar de advertirse que el aumento esperado en las tasas de productividad de la próxima ola de innovación presente y futura no excluye algunos impactos negativos en términos de empleo, en el corto plazo, aunque la mayoría de los temores relacionados con la pérdida masiva y rápida de empleos son en realidad injustificadas. La dislocación laboral seguramente aumentará, pero puede y debe abordarse con políticas inteligentes que ayuden a los trabajadores a obtener mayores competencias y obtener un mejor apoyo para enfrentar lo que será un proceso de transiciones continuas.

Tampoco hay que "prenderse" en todas las ponencias de carácter alarmista. Como puntualiza Baldwin, "los expertos estiman que tomará como cincuenta años para la Inteligencia Artificial equiparar el desempeño humano en las habilidades sociales que son útiles en el trabajo, tales como razonamiento social y emocional, percepción...la implicancia de esto es simple: "la humanidad" seguirá siendo importante en la mayoría de los trabajos en el futuro".

Como destaqué en la nota anterior en los países desarrollados, en los últimos veinte años, el crecimiento del empleo ha sido fuerte para individuos con educación y entrenamiento universitario o con posgrados y ha sido chato o decreciente para solo los graduados de escuela secundaria. Los niveles a su vez de desempleo también se correlacionan con aquellos niveles educativos.

De acuerdo con la información generada en base a las estadísticas de la US Bureau of Labor Statistics publicada por el World Economic Forum en un trabajo denominado "A Call to Action", puede observarse para el caso de las personas asalariadas de más de 25 años de edad, la correlación existente entre el nivel educativo, el desempleo y el salario en los Estados Unidos: para un desempleo del 4% promedio y un salario promedio mensual de 3540 dólares.

Asimismo, es un hecho que, en esta "economía del conocimiento" la brecha de ingresos entre los más educados respecto de los menos se está ampliando sin solución de continuidad.

Los grupos de interés tanto del sector público como de sector privado tienen que trabajar juntos para desarrollar las tecnologías y las capacidades de negocios y concomitantemente preparar a los emprendedores, gerentes y a la fuerza de trabajo en general.

Las iniciativas de desarrollo de talento deberían reconocer que nuevos capacidades serán necesarios en la fuerza de trabajo en las décadas por venir.

Para ello, será imprescindible intuir cuáles serán los trabajos que emergerán y declinarán en el futuro predecible. En el trabajo The Future of Jobs Report del Worl Economic Forum, se presenta una concienzuda lista de trabajos que, hasta 2022, podrían mantenerse (caracterizados como "stable"), así como otros que podrían crear 133 millones de puestos de trabajo (caracterizados como New Roles), mientras que otros (caracterizados como redundantes) podrían eliminar 75 millones. He confeccionado para ello una lista de los que a mi criterio presentan mayor relevancia en el mediano/largo plazo predecible.

Es responsabilidad de cada sociedad encontrar las formas de recorrer el camino, sabiendo que: la calidad del capital humano, la innovación, el nivel de emprendedorismo, la capacidad de adaptación, entre otros factores fundamentales del quehacer macroeconómico que no es materia de esta nota, serán elementos clave para que el proceso sea virtuoso y en lugar de destructivo.