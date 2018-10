La lucha contra el hambre es mundial pero en Argentina las cifras preocupan

Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esta fecha tiene como finalidad concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial, generar acciones a favor de aquellos que padecen hambre y recordar la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para todos.

El caso de Argentina es paradójico: produce alimentos para abastecer a casi 440 millones de personas, su población apenas pasa los 44 millones, se tiran 16 millones de toneladas de comida a la basura cada año (según últimos datos de FAO) y un 10,4% de los chicos de todo el país pasa hambre (según el último informe 2017 del Observatorio de la Deuda Social de la UCA). Inconcebible.

Por otro lado, de acuerdo a los datos que arroja el último estudio de Unicef, en la Argentina hay 5,6 millones de chicos pobres, lo que significa que el 47,7% de los chicos viven en situación de pobreza. El estudio destaca, además, que el grupo más afectado es el de los adolescentes, los que tienen una mamá al frente del hogar, padres desocupados o que apenas pudieron ir algunos años al colegio.

También concluye que 1 de cada 10 niños reside en hogares vulnerables en términos de acceso a los alimentos: en Subway tomamos conciencia de la situación de hambre y desnutrición que hay en el mundo y en particular en la Argentina y actuando en línea con nuestro quehacer, hemos realizado, por segundo año consecutivo, hemos realizado alianzas estratégicas con los Bancos de Alimentos u otras organizaciones sin animo de lucro en 71 países alrededor el mundo, y en Argentina específicamente con el Banco de Alimentos de Buenos Aires, organización sin fines de lucro que contribuye a reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos.

Su misión es “Ayudar al que sufre hambre” y lo hacen recibiendo donaciones de alimentos y productos por parte de empresas, productores agropecuarios y supermercados, que luego distribuyen entre organizaciones sociales que dan de comer a personas que lo necesitan.

El año pasado, este mismo acuerdo que desarrolló Subway, logró, a nivel mundial, el involucramiento de 40.000 locales que permitieron alimentar a 13.3 millones de personas que sufren hambre en el mundo. Desde nuestro lugar, estamos convencidos que la única manera de concientizar sobre la lucha contra el hambre es “entre todos”.

Como restaurantes y grandes marcas tenemos no solo la opción sino el deber de ayudar a crear una actitud responsable sobre la alimentación. Reducir el hambre en el mundo es responsabilidad de todos. Como ciudadanos, como empresas o como consumidores debemos registrar y ayudar a quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad. No podemos ni debemos aceptar que haya niños que no tienen acceso a un plato diario de comida.

Como compañía de alimentación con presencia global no podemos mirar hacia un costado en la lucha contra el hambre. Por eso intentamos crear conciencia sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos (según el Ministerio de Agroindustria, el 13% de la producción de alimentos en Argentina es desperdiciada y el 45% de eso son frutas y hortalizas, el rubro más caro y nutritivo), generar alternativas de comida que sean sustentables e implementar programas de responsabilidad social.

En Argentina ya podemos celebrar la aprobación de la Ley Donal (Ley 25.989), sobre Régimen Especial para la Donación de Alimentos, sancionada el pasado 10 de octubre. De vital importancia para paliar esta conflictiva social, esta reglamentación permite a las empresas donar más, “deslindando responsabilidades a los donantes por los daños y perjuicios que pudieran producirse, siempre y cuando la donación se hubiese efectuado sin ocultar vicios de la cosa”.

Por todo esto, un año más, junto con los franquiciados, artistas del Sándwich y clientes de todo el mundo y gracias a su generosidad, estaremos colaborando en la lucha contra el hambre con una acción promocional en más de 60 países de todo el mundo cuya recaudación será donada para ayudar a mejorar la vida de quienes se encuentran en situación de pobreza o riesgo alimenticio.

Sabemos y valoramos que la sociedad argentina responde de manera solidaria y comprometida. Por eso y conscientes de que el trabajo en equipo es lo que permite generar valor agregado a nuestras acciones, frente a una realidad tan compleja, es que invitamos a todos a que se sumen a nuestra iniciativa 2018 de “Ayudar para ayudar”.