La incontinencia conductual de Piñera

Hace muy poco el presidente Sebastián Piñera hizo noticia – nuevamente- cuando en el peor momento de la pandemia de Covid-19 abrió, durante sus funerales, el ataúd de su difunto tío, el ex Arzobispo de La Serena, para verlo y darle un ultimo adiós. El ex prelado sobre quién había caído una acusación por presunto abuso sexual a menores, había fallecido por coronavirus a los 104 años.

Hacía días que el presidente chileno venía manteniendo bajo perfil, luego del cataclismo que significó la salida de su ministro estrella, el ex titular de salud, Jaime Mañalich. Pero la personalidad del primera mandatario y su incontinencia conductual le jugaron una nueva mala pasada.

Y hablamos de nueva porque sólo basta consultar el archivo para enumerar las distintas salidas de libreto que tuvo el presidente durante este y su anterior mandato. Veamos las más sobresalientes.

Londres

Durante la primera gira europea de su primer gobierno, en Octubre de 2010, Piñera -flanqueado por la primera dama, Cecilia Morel- enfrentaba a periodistas en una improvisada rueda de prensa en Londres. Hacía muy poco se había rescatado a los 33 mineros de la Mina San José, en Atacama.

Minutos antes, el presidente chileno recibió una “sugerencia” de la primera dama: “No lo muestres” en referencia a la nota de los mineros donde avisaban que seguían con vida y cuya frase dio vueltas al mundo: “Estamos bien en el refugio los 33”.

Piñera comenzó a hablar con los periodistas y no pasó un minuto (48 segundos exactos) cuando, mientras enumeraba los regalos que le llevaba a la reina, sacó el famoso papel y lo mostro orgulloso, para bochorno de su mujer. Sin duda, la pulsión de mostrarlo fue más fuerte que él.

La Casa Blanca

Mas acá en el tiempo, en septiembre del 2018, Piñera se reunió en la Casa Blanca con su par Donald Trump, para discutir alianzas estratégicas en materia de energía y cyberseguridad. Antes de comenzar la reunión privada, el presidente chileno mostro a la prensa internacional un papel donde aparecía la bandera de los Estados Unidos y en el centro de ésta, justo en la última estrella, aprovechando las franjas rojas y blancas, emergía una bandera chilena.

“Chile en el corazón de Estados Unidos, remató Piñera ante todo el mundo. Así, la Casa Blanca era testigo de otra “Piñericosas”, como ya había bautizado, la opinión pública, a las excéntricas actitudes del presidente chileno. Trump, sonreía perplejo tratando de entender.

Lo mas curioso es que los medios chilenos, en su momento resaltaron el error que cometió su presidente -ya que la bandera norteamericana estaba mal confeccionada- y no en el hecho mismo del regalo, que para la oposición y gran parte de la sociedad resultó un acto servil. Piñera apostó a ganar, pero sin suerte esta vez.

Plaza Dignidad

Otro arrebato del primer mandatario fue a comienzos de la pandemia, en el mes de abril. Con las calles casi vacías, luego de decretar cuarentena para las principales comunas de Santiago, Piñera -que pasaba por Plaza Dignidad, ex Plaza Italia, rumbo a su casa- se bajó a tomarse una foto a los pies del monumento al General Baquedano en plena zona cero del estallido social. Sonriente y cruzado de piernas, Piñera posaba despreocupado ante un monumento donde en uno de sus costados se leía claramente “Fuera Piñera”.

“Piñera se supera a si mismo” fue el título del lapidario editorial de El Mercurio, publicado por el abogado y rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña quién no podía dar crédito al rocambolesco actuar del presidente.

El hecho era “algo que ni siquiera la mente más tonta, más desapegada de la realidad, más desaprensiva de la actitud ajena, habría imaginado. Y lo peor es que estuvo a cargo del presidente” sentenciaba Peña en sus primeros párrafos. El primer mandatario aclaró luego en un tuit que había bajado para saludar a los policías que custodiaban celosos el lugar. “ Todos saben que no es cierto. (…) se bajó deliberadamente a saludar, ante su imaginación, a sí mismo” escribió el decano de la UDP.

Para el abogado la acción del presidente trasandino tenía mucho de provocación y de desprecio. “Provocación ante quienes apenas anteayer (…) protestaban, y de desprecio ante los millones de chilenos que se apiñan y esconden en sus casas temiendo que el virus los alcance”.

¿Y qué podría explicar dicho accionar? Peña se contesta que no hay otra explicación que “un narcisismo cercano a lo maligno – maligno en un sentido psicoanalítico- del presidente”. Según el columnista, estos no son actos erróneos, sino “inconscientes formas de hacerse notar”.

Gobernabilidad amenazada

Pero el último acto del presidente chileno en el funeral de su tío, abrió más interrogantes de los que pudo haber cerrado. El gobierno de Chile Vamos (coalición de derecha en el poder) hizo peligrar su continuidad en octubre pasado y lo hacer también ahora.

Luego del escándalo por la diferencia de datos respecto a los muertos por coronavirus y la salida de Mañalich de la cartera de salud, la gobernabilidad del presidente chileno corre serio peligro. Es mas; todo el rompecabezas de números vertidos por las distintas metodología de conteo de infectados y muertos, sumado al mal manejo de la crisis sanitaria y el aumento de casos, hicieron prácticamente que las cifran no valieran nada. El gobierno perdió la tan mentada “Batalla de Santiago” contra el virus y ahora solo estaría administrando la derrota.

En ese sentido, el nuevo Ministro de Salud, Eduardo Paris comprendió que los costos de la “guerra perdida” se los llevó su antecesor. Y a diferencia de éste, Paris solo tendrá que manejar la pandemia en términos técnicos y no políticos. “Los grandes cambios que vienen no van a pasar por el Ministro de Salud, como antes con Mañalich. El gran objetivo ahora es darle gobernabilidad al gobierno (…) Paris cumple con lo necesario: la conducción técnica de la pandemia. (…) El problema esta mas arriba con la conducción política de la pandemia. (…) la figura presidencial es la que está demolida. Esa es la conversación que vamos a tener de aquí adelante” explicó el analista político y periodista Mirko Macari en su podcast “La cosa Nostra”. Y dice que lo que viene ahora es la batalla por los números. Esos números que no se informaban al público y que tuvieron incidencia en el mal manejo de la crisis sanitaria.

El watergate chileno

Por ello, el alcalde de la comuna de Independencia, Daniel Jadue (Comunista) interpuso una querella criminal en contra del ex ministro de salud, del presidente Piñera y de otros personeros de la Moneda, por cuasidelito de homicidio ante la muerte de 62 personas de su comuna a raíz del Covid-19, querella que ya se declaró como admisible.

Según Macari, el intendente Jadue jugó bien sus cartas y se adelantó. “Seguramente habrá otros que se sumen. Porque es un caso de ocultamiento de información tan grave como fue el caso Watergate que hizo dimitir al presidente estadounidense Richard Nixon” en la década de los 70. Nixon cayó porque mintió al decir que no sabía que su gente estaba espiando en la cede del partido demócrata. Y eso se parece mucho al caso chileno.

“Cada vez que, del gobierno, salen a blindar al presidente diciendo que no sabía algo, en realidad están diciendo que sí lo sabía” explica el periodista y dice que el modo de llevar a cabo el proceso tiene que ser vía justicia y no vía congreso en una acusación constitucional. “ Ese seria un grave error de la oposición” sentencia.

Algo similar sucedió con la ex presidente Michelle Bachelet, después del terremoto de 2010 en donde hubieron muchas demandas colectivas en su contra. Ahora, en el caso de Piñera, el escenario se habría amplificado por la coyuntura del Covid -19 y teniendo como prefacio el estallido social de octubre. Antes era un grupo reducido de habitantes de pueblos de la costa chilena y la Isla de Juan Fernández. Hoy, la afectada es toda la población de la Región Metropolitana.

De Carlos Marx a los hermanos Marx

La naturaleza excéntrica del presidente Piñera no le estaría ayudando para seguir adelante en el gobierno. Según Macari, la figura del presidente es una figura fascinante dentro de la coyuntura histórica. “Nosotros, lo del (golpe de estado del) 73 lo vivimos como una tragedia y hoy en día lo que se replica como crisis de la política esta en tono de comedia. Vamos de Carlos Marx a los hermanos Marx” señala el analista político. Y amplia que la figura del presidente “no es trágica sino tragicómica” y que por sí sola plantea una pregunta fundamental: ¿Piñera pasa agosto?

Para contestar esa pregunta, Macari propone evitar la rabia generalizada que podría haber contra el primer mandatario por parte de la oposición y preguntarse cómo Piñera llego a ser presidente por segunda vez. “La respuesta es con los votos. (…) Su déficit tiene que ver con lo que esta sociedad carece, que es empatía, capacidad de ponerse en el lugar del otro. Un personaje que no puede controlar su pulsión de querer hacer, para lograr un reconocimiento por ese hacer, sin reconocer límites” afirma el analista.

“Cuando le dicen: -No se puede mirar el ataúd, él va y tiene el impulso de abrirlo y mirar. Como diciendo: -Ábranmelo, eso no se puede para el resto, pero no para mi. Yo puedo. Puedo todo. No estoy conectando con una emoción ambiente” afirma el periodista y desconfía de los reduccionismos a la hora de repartir culpas.

La desconexión de Piñera “es un reflejo del país. Es un error tremendo pensar que el culpable es Piñera, y que saliendo Piñera se arregla todo. ¿Qué cosas de nosotros está reflejando Piñera como sociedad política? ¿Cuales son nuestras carencias? Porque de esta vamos a salir en la medida que hagamos una reflexión 2.0 que nos incluya a nosotros y a ellos” finaliza Macari aclarando que todos los chilenos “tenemos responsabilidad”

Y como guinda de la torta, quizá para desviar las críticas por lo sucedido en el funeral de su tío, el presidente Sebastián Piñera se compró otro problema que lo enfrenta al poder legislativo. Anunció que convocará a una comisión de expertos para evaluar cómo el parlamento determina la inadmisibilidad de las iniciativas que excederían las facultades de los legisladores al involucrarse en materias de facultad exclusiva del ejecutivo, cómo por ejemplo aquellas que implican gasto fiscal.

La idea de inmediato puso a los congresistas -tanto oficialistas como de oposición-en contra del ejecutivo por considerar que el presidente se inmiscuye en un poder que no es el suyo. Así salió Piñera, pateando hacia delante y fuerte, ante un escenario que se torna cada día mas volátil. Y el Coronavirus le agrega mas combustible al polvorín.