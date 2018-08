La inacción de Triaca obliga a los gremios a ir a la Justicia

Cuando usted asumió en 2015 tuve la posibilidad de saludarlo y escucharlo. Me pareció sincero cuando dijo que venía a cumplir su función de "crear más y mejor trabajo". Con el paso del tiempo, ratificando lo que decía Perón, me di cuenta que usted es lo que hace (o no hace).

El público lo conoce por el destrato a su ex secretaria Sandra Heredia, pero los sindicalistas lo conocemos por el incumplimiento de sus deberes.

Según el Decreto 355/02 el Ministerio a su cargo debe "Entender en la aplicación de las normas legales relativas a la constitución y funcionamiento de las asociaciones profesionales", pero usted se ha desentendido porque desde su asunción crecieron desproporcionadamente los trámites irresueltos.

Unos 25 mil expedientes, pertenecientes a 5 mil asociaciones registradas, están parados (cajoneados): no se certifican autoridades en tiempo y forma, no se homologan convenios colectivos suscriptos libremente entre las partes, no se registran asociaciones sindicales nuevas que cumplen la ley, no se otorgan personerías ni se amplían las vigentes a pesar de que satisfagan los requisitos legales. Como consecuencia, son cada vez más los trabajadores desprotegidos.

Lo suyo inclusive es abuso de poder porque según el mismo Decreto 355 debe "entender en los conflictos individuales y colectivos de trabajo, ejerciendo facultades de conciliación" pero usted jamás hace lugar a un conflicto individual en favor del trabajador, ni acompaña a las asociaciones sindicales que piden la intervención de la autoridad frente el incumplimiento de la ley por parte del empleador. Nuestro sindicato tiene desde 2015 cuatro denuncias contra Farmacity por incumplimiento de convenio que "duermen el sueño de los justos" ¿Será por pedido del vicejefe de gabinete?

Por eso crece la litigiosidad (como dice el Presidente). Porque la inacción de la cartera laboral obliga a recurrir a la justicia. Lo más atrevido de su parte es hacer caer a la autoridad en desobediencia, desacatando las sentencias de los jueces que ya lo intimaron a resolver unos 500 expedientes (amparos por mora, inscripciones no resueltas, autoridades no certificadas, etc.).

Es asombroso ver que cuando algún sindicato opta por huelgas o medidas constitucionales en defensa del trabajador, obligado por la inacción de la propia autoridad, ésta resuelve multar al gremio, en lugar de intimar al empleador a que cumpla la ley, más aún cuando el incumplidor es el propio Estado.

Lo de intervenir asociaciones y contratar militantes políticos con sueldos altos ¿no es una conducta autoritaria que su partido venía a erradicar?

Usted pone techo de 15% al salario de los trabajadores, cuando la inflación es más de 30%, y libera el precio que los empleadores ponen a los productos que venden. Promueve el monotributismo en lugar de la registración laboral, por lo que resulta claro que está desoyendo el Decreto que está obligado a cumplir.

En oposición al conocido refrán peronista, en su gestión "los únicos privilegiados son los gordos", esos gremios sobredimensionados que olvidaron su función natural. A ellos usted sí les cumple, olvidando a la gran mayoría de sindicatos, medianos y pequeños, que garantizan la democracia y la libertad sindical.

Como argentino me preocupa que nuestro país fue el más denunciado ante OIT por pérdida de derechos laborales.

Desde aquella vez no volví a verlo. Cuando pregunto por nuestros 19 expedientes paralizados, me responden "la orden viene de arriba". Por eso le escribo esta carta a usted señor Ministro, para pedirle que cumpla su función. Como hijo de sindicalista usted sabe bien que "si en tiempos en que el capital manda, la autoridad hace silencio, se pone del lado del opresor".

Si bien mi única intención es hacerlo reflexionar, este comentario seguro me valdrá alguna sanción de su parte, ya que la maldad no se limita a paralizar trámites. Debe haber también castigo ejemplar. Triste.