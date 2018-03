La gente está sintiendo el ajuste

En la campaña electoral, el actual presidente y yo planteamos dos propuestas bien diferentes. El pueblo argentino eligió y yo soy muy respetuoso de la voluntad popular, por lo cual no pretendo ser un crítico de la gestión por un simple posicionamiento político, aunque sí voy a estar siempre del lado de la gente, respetando al 49 por ciento que me votó, y al 51 por ciento del electorado que optó por el presidente Macri. Esas visiones diferentes me permiten proponer el siguiente análisis.

No dudo de las buenas intenciones del Presidente. Por eso destaco la voluntad de convocar a los gobernadores para avanzar en la discusión de un nuevo esquema de coparticipación, moderno, más justo y equitativo, como así valoro que se le haya dado una respuesta contundente al campo. Y hay que seguir promoviendo el federalismo, político, social y económico. Por eso también es oportuno seguir atendiendo las demandas de las economías regionales, dinamizadoras de la actividad económica y social de cada provincia. Pero no tienen que ser anuncios o gestos aislados, no podemos desproteger a la industria nacional, que tanto esfuerzo nos costó recuperar y vigorizar en estos años. La apertura indiscriminada de las importaciones está golpeando a los empresarios, a los comerciantes, a los productores, a las pymes y, fundamentalmente, a los trabajadores, a la clase media y a los más humildes.

Ésa es mi mayor preocupación. Y debe ser también la mayor preocupación del Gobierno. Como ejemplo, el sector textil ha reducido en un 25 por ciento su volumen y hay empresas que cierran, cuando nos habíamos acostumbrado a ver levantar las persianas de las fábricas; ahora se importa el trabajo, cuando la Argentina había puesto en marcha su aparato productivo; basta recordar que en los últimos diez años se importaron bienes de capital por miles de millones de dólares y hoy se frenó ese impulso a la producción por la falta de expectativa real. Y a eso hay que sumarle que ya se percibe cómo están despidiendo trabajadores para poder pagar el brutal aumento de la luz.

La gente está sintiendo el ajuste, está bajando el nivel de vida, los salarios no aumentan al ritmo de la inflación y el salario es el motor de la economía, que así se ve afectada en todo su entramado. Hay que poner todo el esfuerzo en tener una sustentabilidad social y económica a través de acuerdos que nos permitan desarrollar todo nuestro potencial, con inclusión y no con exclusión. Por estos días, el gobierno del ingeniero Macri está ante una decisión trascendental para la Argentina, el debate por el acuerdo con los denominados fondos buitres, y en esto quiero marcar mi posición.

La vocación de solucionar el tema es clara; lo que no se discute es la cuestión de fondo, pero creo que la discusión es mucho más profunda que los simples antagonismos que se han planteado, default sí o no; patria o fondos, lo que hay que ver es qué le conviene al país, por eso ahora aspiro a que en el Senado se dé un debate profundo.

Nosotros, desde el lugar que nos dio la gente, tenemos la responsabilidad de ayudar, señalando las cosas que describimos y que tienen que ver con la necesidad de la gente, las cuestiones sociales y económicas, para poder encaminarnos definitivamente hacia la agenda del desarrollo.