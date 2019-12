La foto de una Argentina exitosa

Trabajan –muchos de ellos- en oficinas premium sustentables con espacios colaborativos, luz natural y los beneficios de horario flexible y condiciones laborales atractivas que otorgan las empresas de primera línea. Exportan por u$s 6000 millones al año y proyectan que pueden llegar a los u$s 15.000 millones para 2030. El sector de la economía del conocimiento, que incluye a las más visibles desarrolladoras de software pero también a las proveedoras de servicios profesionales, entre otras, emerge como una isla en el mar de la recesión en el que está sumergida la economía. Acumula un crecimiento ininterrumpido en los últimos años y promete que, si se cumplen todos los supuestos, puede multiplicar varias veces su tamaño. Es una foto exitosa dentro de una Argentina muy heterogénea, que hace mucho tiempo viaja a distintas velocidades en términos productivos.

La economía del conocimiento emplea a unas 435.000 personas pero podría sumar 100.000 puestos más en los próximos cuatro años y alcanzar los 400.000 nuevos empleos en 2030, con un valor agregado por puesto de trabajo que crecería 60 por ciento (de u$s 40.000 actuales a u$s 64.000). Así lo indican los cálculos de las empresas. De los u$s 6000 millones que exportó el sector en 2018, u$s 3600 millones fueron aportados por los denominados global delivery services, los centros de soporte de servicios que varias multinacionales tienen en el país. Desde Buenos Aires, Rosario y otras ciudades del interior, hoy, se liquidan impuestos para clientes de Estados Unidos y Europa, se hacen informes internos e investigación para bancos, se redactan contratos y se ejecutan tareas financieras y de administración de recursos humanos para petroleras, por ejemplo. Son todos empleos universitarios calificados que demandan un requisito esencial: excelente dominio de inglés. Es decir, la batalla por captar talento está a la orden del día, como sucede en muchas posiciones específicas de la industria del software. Hay más puestos disponibles de los que se alcanzan a cubrir, lo cual habla de la oportunidad existente –y de lo que debería hacerse en materia educativa para mejorar las capacidades en todos los niveles y ampliar el espectro de quienes acceden a ellos.

El 1° de enero próximo empieza a regir la Ley de economía del conocimiento, sancionada este año por unanimidad en el Congreso. La norma otorga reducciones impositivas y estabilidad fiscal para las empresas que exporten más del 70 por ciento de sus servicios, en línea con los beneficios que conceden otros países: la competencia es global y creciente. Se trata, además, de un tipo de servicio que puede cambiar de geografía de un momento a otro, ya que no tiene un activo "hundido": va donde encuentra las mejores condiciones, en tanto cuente con los recursos calificados. Durante un almuerzo de prensa reciente, las empresas que exportan servicios profesionales reclamaron que se cumpla la letra de lo sancionado para no romper el círculo virtuoso. Mantenimiento de las reglas a largo plazo: eso que se escucha hasta el cansancio pero pocas veces ocurre en la Argentina.

La lección que puede extraerse de esta foto exitosa no pasa solo por la importancia de contar con un marco legal acorde y moderno para alentar el crecimiento. También vale detenerse en otro dato: el proceso de desarrollo de esta industria lleva ya muchos años, entre 15 y 20 en algunos casos. Se fue alimentando y potenciando con el correr del tiempo. Y mantuvo en ese lapso un rumbo consistente, que abrió la posibilidad de una inserción inteligente de la Argentina en el mundo. Los resultados no suelen brotar de un día para el otro. Demoran. Pero cuando hay capacidad y una dirección clara, finalmente, llegan.