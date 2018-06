La estrategia para potenciar el consumo de libros

El comercio Cross Border es la logística del futuro, ya que potencia las conexiones del mundo globalizado en el que vivimos para ofrecer más oportunidades de negocio. El contexto actual nos presenta un nuevo perfil de compradores que quieren más, ahora y de manera online. Acceder a variedad y accesibilidad de productos es la gran ventaja de esta estrategia que viene cobrando impulso.

Este modelo permite que los consumidores de todo el mundo puedan comparar precios, conectarse con otros a través de diferentes plataformas para discutir productos y servicios, independientemente de su ubicación, y transferir pagos a través de su PC, tableta o smartphone en cualquier lugar y momento. Y en este punto, el mercado editorial no queda exento.

El Cross Border representa el 21% de las ventas globales e-commerce de un total de más de u$s 1,4 trillón. Esto denota que es la estrategia de venta con mayores y mejores perspectivas de crecimiento, y una muy buena oportunidad para miles de comercios de expandirse y traspasar fronteras. En lo que se refiere a la venta de libros, con esta logística es posible que diversos títulos y autores puedan ingresar en países que de otra forma no sería factible. Es decir, el desarrollo del mercado editorial no solo se da en lo económico, sino también en materia de alcance cultural.

Esta posibilidad de ingresar a mercados extranjeros, plantea un punto a favor para la industria editorial. En tanto, países más desarrollados en materia digital pueden entrar con mayor facilidad en otros en los que se requiere una potencialización de "la industria logística de última milla" (destino de los productos adquiridos), incentivando e invirtiendo en el desarrollo de nuevas cadenas de operación y reparto.

Como en el resto del mundo, esta práctica es una tendencia que sigue creciendo en Latinoamérica, particularmente porque es comandada por los grandes retailers del comercio online. Si hablamos de ventas de libros, las editoriales que manejan grandes volúmenes de productos proveen a diferentes empresas locales (el caso de Buscalibre en Argentina) y colaboran con el desarrollo del mercado nacional. Considerando el progreso que supone el avance de las herramientas digitales, de internet y lo que aporta a cualquier negocio, está en nosotros aprender de estas estrategias para posicionarnos como un mercado que apunta a un crecimiento sostenido, expandiendo límites y posibilidades.

Con el objetivo de seguir apostando al desarrollo del e-commerce y del mercado editorial argentino, empresas como Buscalibre, comienzan a instalarse para brindar a las personas la posibilidad de adquirir libros que no están disponibles en el mercado local y acceder, por ejemplo, a un catálogo online de más de cinco millones de títulos gracias a la logística Cross Border. Si bien hay mucho por mejorar, los tiempos que corren son auspiciosos gracias a las alternativas de ventas y reparto que ofrecen las nuevas herramientas digitales. En este marco, pensar en entregar un libro desde España en tan sólo tres días ya no es una utopía. Es lo que se viene y nosotros queremos ser parte de esta revolución.