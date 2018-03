La estrategia de Massa enfureció a Cambiemos

La relación ambigua del Gobierno con el aliado-opositor Sergio Massa provocó ayer la furia del oficialismo contra el tigrense, cuando éste advirtió que no acompañaría la ratificación del decreto delegado que modificó el mínimo no imponible de Ganancias. La estrategia del líder del Frente Renovador de aparecer como el que condiciona al oficialismo en el Congreso para avanzar, esperar o modificar proyectos hartó a los integrantes de Cambiemos, que no ahorraron palabras de bronca contra el diputado ni en la Casa Rosada ni en el Congreso.

"Molestó mucho que vino directamente a ordenarnos que tratemos el decreto (de Ganancias, en la comisión bicameral) la semana que viene. Sergio quería que los funcionarios vuelen a Tigre a preguntarle cuándo volvemos a laburar", relató ofuscado un integrante del interbloque oficialista. Hizo alusión en la frase a la reunión que en los últimos días mantuvieron con Massa el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en la casa del diputado, en Tigre, para negociar el apoyo del Frente Renovador al proyecto para cerrar el acuerdo con los fondos buitre.

En el oficialismo sienten que Massa pide cada vez más beneficios a cambio de su acompañamiento legislativo. Y reconocen que lo necesitan, pero no quieren que siga creciendo a costas del Gobierno. "Por un dictamen de comisión no me voy a arrodillar. Yo no convierto en una política de Estado ir a visitarlo a la casa", desmereció un legislador de Cambiemos, que cuestionó el "zigzagueante juego" de Massa.

Tras el traspié, la estrategia del oficialismo respecto del decreto de Ganancias será dilatar la llegada del tema al recinto mientras, en paralelo, advierte que a los gobernadores no les convienen los cambios en el impuesto porque ese dinero se coparticipa.

El desencuentro entre Cambiemos y el massismo llegó incluso hasta la Legislatura bonaerense, adonde el Frente Renovador denunció un pacto entre el gobierno de María Eugenia Vidal y La Cámpora. "Estamos sorprendidos porque el frente Cambiemos acordó con el FpV y La Cámpora la distribución de cargos en las comisiones cuando nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para que a la Argentina le vaya mejor y se lleven adelante los cambios que discutimos a lo largo de toda la campaña electoral", aseguró al respecto el vicepresidente segundo del Senado bonaerense y cuñado de Massa, Sebastián Galmarini.

El "esfuerzo enorme" del Frente Renovador incluye, por estos días, el respaldo al proyecto oficial para acordar con los fondos buitre, que el bloque de Massa votó en las comisiones y terminará acompañando en el recinto de la Cámara de Diputados. Apoyo indispensable para que Cambiemos logre la sanción en tiempo récord de primer proyecto de ley de Mauricio Macri.