La economía no está para generar milagros electorales en octubre

La aparición de las primeras encuestas electorales bonaerenses introdujo una inquietud evidente en el oficialismo. Por ahora, solo con los primeros escarceos de la campaña, hay bastante paridad entre Esteban Bullrich y Cristina Kirchner. Si bien la confiabilidad de estos primeros números no es completa, ya que presentan escenarios muy diversos, la preocupación está instalada. Faltan cinco semanas para las primarias, y quince para la elección general, y en los equipos de Cambiemos se preguntan si la pulseada será exclusivamente el futuro versus el pasado, o si la economía podrá servir como escudo a los candidatos. Los números son tan firmes como el hecho de que no se duda de que el año terminará con un crecimiento del PBI de entre 2 y 3%, pero los analistas advierten que no hay que esperar que los indicadores generen un milagro.



El nivel de actividad sigue en aumento, pero no hay certezas de que la recuperación sea generalizada para octubre. Uno de los consultores más renombrados de la City apuesta que el segundo trimestre muestre una mejora anual del producto de 2,8% (muy superior al 0,3% que dio el primer período del año). Pero en su razonamiento, los electores no definen su voto por la situación personal inmediata, sino por lo que sintieron en el último año. Y ahí la comparación no es buena: el promedio de los últimos cuatro trimestres comparado con el período inmediatamente anterior muestra una caída de 2,3%.



Dicho esto, los datos del Indec del arranque del año revelaron una mejora de la demanda doméstica, impulsada por la combinación del consumo público y privado con la inversión en equipos. La mala noticia es que de los 16 sectores relevados por el organismo estadístico, los que están para abajo son el comercio mayorista y minorista, la minería y la industria manufacturera.



Por suerte para el Gobierno, los indicadores mensuales de muchos otros rubros ya pasaron el valle y ahora muestran un repunte sostenido. Que el consumo de asfalto y cemento es récord ya dejó incluso de resultar novedoso. Un registro del que se habla poco es del crédito, que tanto a nivel personal como comercial, muestra variaciones reales positivas, o sea superiores a la inflación.



Lo que no incluye este proceso es una reactivación del empleo. El diagnóstico oficial es que en la caída del año pasado, se recortaron puestos y también horas extras. Con lo cual las empresas ahora están empezando por reponer esta fórmula para ir subiendo de a poco su capacidad de producción. El resultado es que de la creación de empleo formal que registra el Ministerio de Trabajo por los aportes al sistema jubilatorio, de los 138.000 sumados en abril, solo 5000 son asalariados contratados por el sector privado. Si se mira ese dato, la construcción aportó 24% más pero la industria recordó 36%.



Quienes tratan de imaginar la evolución de estos números e intentan anticipar cómo impactarán en el humor social, se enfrentan con la importante caída de la confianza en el Gobierno que se produjo en junio, justo en el momento en que el Ejecutivo recibía una andanada de críticas por la anulación de pensiones. Es probable que esta curva cambie si la inflación mantiene su sendero bajista (el dato que se espera para mañana será superior al 1,3% de junio, pero no por mucho) pero por el momento tiene inquietos a varios funcionarios.



Un trabajo de la Fundación Metropolitana elaborado para cronista.com, aporta otros datos para poner en la balanza: en la región metropolitana hay casi 10 millones de votantes, de los que poco más de la mitad son mujeres (proporción que crece a 62% entre los mayores de 70, la población que más empatía genera con Macri y María Eugenia Vidal), algomás de 1 de cada 10 no terminó la escuela primaria y 6 de cada 10 no completaron el secundario. Las proyecciones indican, además, que en el conjunto hay casi medio millón de desocupados. Todos ellos son los que definirán la elección, y a diferencia del pasado, hoy tienen para comparar la gestión bonaerense de Vidal contra la de Scioli, y el discurso de Cristina contra el chequeo judicial de lo actuado por sus funcionarios.