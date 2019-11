¿La economía de Macri hizo “bien” la distribución de riqueza?

La grieta trata de diferencias en muchos aspectos. En cuestiones económicas, un aspecto fundamental es un modelo económico que, según la gestión Macri, necesitaría más tiempo para mostrar sus frutos; para corregir lo que se hizo ‘mal durante 70 años’ ya que no es posible hacerlo en ‘sólo tres o cuatro años’.

Una pregunta crucial es: ¿Qué tipo de distribución de la riqueza genera el modelo llevado adelante por la gestión Macri? O, dicho de otra manera, ¿la concentración de riqueza que se verificó, es resultado de sus primeros pasos ‘correctivos’ de la trayectoria equivocada de ’70 años’ o consecuencia de él?

La grieta en el primer mundo

Si bien no tiene 70 años, el modelo que impulsó Macri sí tiene 40 años desde que comenzó a implementarse en Estados Unidos y el Reino Unido, y después, gradualmente en casi todos los países occidentales. El economista serbio-estadounidense y profesor en el London School of Economics y de la City University of New York, Branko Milanovic en su multi-premiado libro de 2016 “Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization” analiza los efectos distributivos a nivel global en las últimas décadas.

En un primer momento, Milanovic presenta datos entre 1988 y 2008, es decir hasta la Gran Recesión Mundial, que denomina de ‘alta globalización’ porque se incorporan al mundo globalizado China, los países de la ex Unión Soviética e, incluso, India luego de sus reformas liberales, conjuntamente con la revolución tecnológica en las comunicaciones. Para analizar cómo le fue a la población mundial, Milanovic distingue tres grandes grupos.

Primero están los que pertenecen a lo que denomina ‘clases medias globales emergentes’, que son los principales ‘ganadores’ de la globalización, porque vieron sus ingresos crecer cerca de 80% en el período. Estas personas son básicamente clases medias de países asiáticos como China, India, Tailandia, Vietnam e Indonesia. Aun así, sus niveles de vida continuaron siendo bastante bajos en comparación con las clases medias de países occidentales avanzados.

El segundo grupo está formado por las poblaciones –sobre todo clases medias bajas – de los países ricos de Europa occidental, Estados Unidos, Oceanía y Japón – que prácticamente no tuvieron ningún incremento en sus ingresos. En cambio, en el tercer grupo, están los ricos de éstos países: El 1% global top (cerca de 70 millones de personas). La mitad de ellos, estadounidenses. Milanovic los llama plutócratas globales. En consecuencia, en los países avanzados de occidente, la distribución del ingreso se ha concentrado enormemente en el periodo de alta globalización.

Pero también ha habido una fuerte concentración a nivel global: 44% del incremento de riqueza cayó en el 5% más rico del mundo. Mientras tanto, las ‘clases medias emergentes’ recibieron un 13% del aumento global de riqueza. Es decir, si bien en términos de aumento porcentual, éstos últimos muestran valores expresivos, en términos absolutos, sus ingresos continúan siendo muy inferiores a los del mundo desarrollado.

En 2008, el ingreso anual del 1% global top era $71.000, el del mediano era $1.400 y el de los más pobres de $400. Así, un ingreso de clase media en los países asiáticos emergente se sitúa en $2.000 anuales y en los países más ricos entre $5.000-10.000.

Después de la crisis 2008, empeora

Milanovic destaca que tras la crisis de 2008 se reforzaron fuertemente estas tendencias. Entre 2008-11, los ingresos de las clases medias globales emergentes (en China, particularmente) presentan altas tasas de crecimiento, mientras que en los países ricos su estancamiento pasó a impactar sobre grupos de ingresos más elevados, hasta ese momento no afectados. Es que Milanovic destaca que la llamada “Recesión Global de 2008” no afectó a los países asiáticos emergentes, por lo que llamarla de ‘global’ es equivocado.

Después de 2008, el ingreso del 1% global top creció a un ritmo menor o se estancó. Pero, observa Milanovic, que sí crece el de los que están a la cima de este grupo. Es decir, siguió creciendo para un pequeño grupo de 1.500 personas; la mayor parte de Estados Unidos y varios de Japón, Francis, Reino Unido, y algunos de Alemania, Brasil, Rusia y África del Sur. En base a la lista de billonarios de la Revista Forbes, Milanovic observa que su cantidad pasó de 145 en el mundo en 1987 a 1426 en 2013.

“Este grupo pequeño y selecto, junto con los miembros de su familia, representa la centésima parte de la centésima parte del 1 por ciento global (…) Por lo tanto, tanto el número de personas hiper-ricas como su riqueza real combinada se han expandido en un factor de cinco”, mientras en el período el PBI global creció 2,25 veces; es decir, bastante menos: “Como resultado, la proporción de individuos hiper-ricos expresada en términos del PIB mundial se ha más que duplicado, de menos del 3 por ciento a más del 6 por ciento”.Según un informe de 2013 del Credit Suisse poseen cerca del 2% de la riqueza mundial.

Optar o cruzar los dedos

Los datos y análisis presentados por Milanovic son congruentes con los oficiales del Congreso de Estados Unidos, la CIA, Oxfam, la OCDE, entre otros. La tendencia es inapelable. La globalización económica y, particularmente, financiera, resulta en una tendencia de fuertísima concentración de la riqueza y de empobrecimiento de la mayor parte de la población de los países que adoptan este modelo económico –como también Chile refleja. Paradójico es que China, principal responsable por la contra-tendencia de esta concentración global, no aceptó ni acepta este modelo.

Así, más tiempo al modelo Macri resultaría es reforzar la concentración de riqueza, como sucedió en otros países –y en Argentina también cuando implementó este modelo en los 90. En ese sentido, efectivamente, la economía de Macri estaba haciendo las cosas ‘bien’, porque estaba generando la concentración de riqueza que su lógica económica debe generar –como el resto de los países avanzados revelan.

Pero, por otro lado, evaluar estas políticas como hacer las cosas ‘bien’ o ‘mal’ es opinión individual, como también lo es no tomar en cuenta estos datos distributivos en países que ya aplicaron estas políticas. Quien los desconsidera debe estar seguro de lo que hace o estar cruzando los dedos de que será parte de la centésima parte de la centésima parte del 1 por ciento global.