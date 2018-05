La dinámica política del PJ hará más difícil pactar mayor ajuste para 2019

Como si la crisis cambiaria y la necesidad de negociar con el Fondo Monetario no complicaran lo suficiente la marcha de la economía, el Gobierno ya sabe que el tiempo electoral está a la vuelta de la esquina. No falta mucho para que los dirigentes que estaban abiertos a participar de mesas de diálogo hace unas semanas, empiecen a evitar los llamados o directamente a no contestarlos. Y cuando eso suceda, la posibilidad de llegar a acuerdos institucionales para acotar los riesgos financieros futuros dejará de ser una hipótesis para pasar a ser un hecho.

El reloj se activará después del Mundial. Cambiemos lo sabe porque su plan original de vuelo también contemplaba empezar a hablar de alianzas y candidatos para esa fecha. Pero eso era parte de otro escenario, cuando esperaban que en mayo bajara la inflación y el consumo mostrara un mayor dinamismo.

La Casa Rosada mira con preocupación al peronismo por dos razones. La primera es que se activó su chip de supervivencia, y eso hace que la chance de poder pelear en 2019 ha hecho que el peronismo racional y el kirchnerismo vuelvan a quedar del mismo lado. La segunda es que los gobernadores ejercen cada vez menos influencia en sus legisladores, en particular aquellos que saben que cuando termine su mandato volverán al llano. Y esa circunstancia se transformará en relevante cuando llegue el momento de negociar el ajuste más duro, el que debe quedar plasmado en el Presupuesto 2019.

Con los gremios pasa algo similar. La CGT no tiene urgencia en escuchar las necesidades oficiales. Hugo Moyano, de hecho, marchará hoy para tratar de recuperar poder en la interna sindical.

El dato que infunde ánimo en la Casa Rosada es que después de la "turbulencia", María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta reafirmaron su compromiso y se mostraron dispuestos a agarrar su remo para enfrentar la corriente. Todavía no emitieron señales, pero hay que esperarlas. Las crisis algo facilitan las cosas: se discute menos y todos saben hacia que lado hay que moverse.