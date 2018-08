La decadencia del salario mínimo por la inoperancia del Estado

La ley de contrato de trabajo denomina al Salario mínimo vital y móvil como la menor remuneración que debe percibir el trabajador sin cargas de familia, en su jornada de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Del concepto legal surge que se trata de la remuneración mínima en efectivo que tiene derecho a percibir un trabajador dependiente; es decir, ningún trabajador en relación de dependencia puede ganar una remuneración menor, puesto que, es el piso de todas las remuneraciones. El SMVM es de carácter imperativo, protectorio e inembargable, y es consecuencia inmediata del orden público laboral. En él no están incluidos los subsidios o asignaciones familiares que pudieran corresponder al trabajador ni los llamados beneficios sociales.

La fijación del salario mínimo es tarea del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación. La primera semana de agosto se fijó elevarlo de $ 10.000 a $ 12.500 mensuales a partir de junio de 2019. Esto implica un incremento de 25% anual distribuido en cuatro cuotas. (7% en septiembre, 6% en diciembre, 6% en marzo de 2019 y 6% en junio de 2019).

La mayoría de los convenios colectivos de trabajo, para no decir todos, tiene un básico mínimo de convenio, como promedio, de $ 15.500 sin adicionales (presentismo, antigüedad, Plus, etc). Este mínimo de convenio es la base de cálculo de todo rubro remunerativo sujeto a descuentos.

El Estado fijo para 2018/2019 que ningún argentino puede ganar menos de $ 12.500 en junio de 2019. Pero el porcentaje del 25% tiene un correlato, decadente y triste, con la mayoría de las paritarias salariales por actividad. Las más significativas podemos mencionar, FATSA (27.5%); Casas Particulares (25%); Pasteleros Rama Pizzería 24/88 (20%); Rama Servicios Rápidos 329/2000 (25%); Rama Heladería 273/96 (%25), Remises (26%), gastronómicos 389/04 (25%), camioneros (25%) y la Bancaria (25%), entre otras.

El Gobierno Nacional ha ido nuevamente en contra de las disposiciones del artículo 14 bis de la Constituciones Nacional, de la ley de contrato de trabajo y de la ley nacional del empleo. Los acuerdos de aumentos salariales se encuentran por debajo de los niveles de inflación y esto afecta, categóricamente, el poder adquisitivo de los trabajadores que está totalmente perdido.

El monto del salario real será el más bajo de los últimos 14 años. En otras palabras, en los últimos años el SMVM habrá sido una de las variables que habrán experimentado el mayor ajuste en el mercado de trabajo y la caída del salario real.

Si tomamos en cuenta que la suba del dólar se traslada a los precios, al dolarizar el SMVM, en comparación al mes de agosto de 2010, el SMVM de ese entonces era de u$s 439. Si lo traemos a la actualidad, luego de 8 años, es de u$s 328. La pérdida del poder adquisitivo y el traslado de la suba del dólar a las góndolas es desoladísimo para el país.

En consecuencia, de la abrupta, y casual, subida del dólar, es la primera vez en 15 años, que el SMVM se detrae en orden de fijación. En términos porcentuales, la caída real en el 2018 estará en torno al 8,6%, volumen que se eleva al 15,4% si se comparan los valores actuales con el 2015, y al 22% con relación al 2011.

En otras palabras, el SMVM ha perdido en los últimos años todo valor virtuoso como referencia para el mercado de trabajo y el consumo, puesto que el Gobierno Nacional lo ha manipulado "gradualmente" como herramienta de ajuste para contener los reclamos salariales.

La actualización del piso salarial por debajo de los niveles de la inflación impacta negativa y directamente en las góndolas y en el bolsillo de la sociedad.

La utilización del SMVM como ancla salarial contraviene las disposiciones legales y lo aleja cada vez mas de su función de garantizar a un trabajador la remuneración mínima que requiere para asegurarse una alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuarios, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

A su vez, se encuentra cada vez más lejos del monto que el propio Estado reconoce como línea de pobreza para un grupo familiar, ni hablar, de estar por encima del monto requerido para acceder a los alimentos mínimos necesarios para no caer en la indigencia.

El Estado ha elegido así al salario mínimo como un mecanismo de represión salarial y de enfatizar el ajuste sobre el conjunto de los trabajadores, no solo provocan la caída del salario real, provocan la pérdida del poder adquisitivo y el derrumbe de la estructura salarial y el mercado de trabajo.