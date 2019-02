La crisis -está crisis-, by un millennial

Aunque parezca mentira, no supe lo que era la inflación hasta hace poco. Soy nacido en la convertibilidad de los 90 (un poco antes, pero permítanme sacarme años desde ahora). Si bien vi arder las calles en 2001 y de la rutina de viajes al exterior pasé a conocer todas las provincias argentinas, el parámetro de crisis no está en mi ADN millennial.

No tenemos un sentido de la gravedad. Escuchamos a padres y abuelos asustados por la inflación, o que ven el dólar dispararse y sacan la plata del banco. Nos recomiendan tener cuidado y ahorrar, cuando nosotros queremos vivir el presente y meter algún que otro viaje porque la plata está para gastarse, no para ahorrar.

La inconsciencia millennial choca con la prudencia que se necesita para un momento de crisis. Por eso heme aquí habiendo emprendido en el 2018 de la devaluación y la inflación. No voy a negar que mi espíritu millennial flaquea, y son los boomer que te dicen “hay que resistir” o “el que pasa esta, sale fortalecido” los que te empujan para seguir.

Tienen una garra de golpe militar, hiperinflación y 2001 que ya no los asusta nada. Tanta experiencia tienen que supieron cambiar el rumbo político ante la debacle que anunciaban (un punto para la democracia argentina que maduró).

¿Por qué no nos vamos?

Eso nos preguntamos con mi pareja cada vez que algún amigo nos cuenta sus planes de emigrar (exiliar). Pero creo que es el mismo espíritu aventurero, caprichoso y soberbio del millennial por el que nos quedamos a “resistir” mientras otros se van a probar suerte.

Cuesta ser positivo porque cuando creés que juntaste para pagar todo, alguien aumenta algo y de vuelta al rojo. Pero se respira y se deja el cambio de celular para más adelante. Se deja de jugar a calcular millas para ver si te conviene el interés de master o visa.

Hay resignación. Por supuesto que la hay. Porque se hacen muchos esfuerzos que no valen. Es como caminar en una cinta mecánica, donde si bien se pierden calorías, no avanzamos físicamente.

Ya emprender tiene una cuota de frustración constante y proporcional a la satisfacción de trabajar para uno mismo, pero emprender durante una crisis potencia ambos sentimientos. Porque festejar significa subsistir.

No será un año de récords ni expansión. Festejaremos pasar el verano, poder pagar el alquiler, una reseña positiva en google y con suerte la compra de un sillón para casa en 18 cómodas cuotas pero con miedo a no tener para pagar el mínimo de la tarjeta.

Y me voy a aguantar las ganas de terminar esta columna parafraseando a Resistiré.

Ok… no me aguanto, “Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie”. No me juzguen.

