La calma de mayo ahora depende de cómo cierre la interna de Cambiemos

La calma cambiaria, factor central para que no se reactive la suba de precios, tendrá hoy una escala decisiva. Será cuando se produzca la deliberación de la UCR y quede más en claro cuál será la estrategia electoral de la alianza oficialista. La semana pasada el foco estuvo puesto en el peronismo, que quedó sacudido por la nominación presidencial de Alberto Fernández. Ahora la pelota la tiene Cambiemos, que se esforzó por subrayar a través de los medios dos condiciones claras: el candidato es Mauricio Macri y no hay chance de triunfo si María Eugenia Vidal no repite la hazaña de 2015, cuando contra todo pronóstico conquistó la provincia de Buenos Aires.

A los estrategas de Macri les encantan los mensajes simbólicos: por eso la inauguración oficial del Paseo del Bajo, la obra más grande que tiene para mostrar el oficialismo, se hará en paralelo a la segunda audiencia del juicio a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Julio de Vido, entre otros, por la trama de corrupción montada alrededor de las obras viales de la anterior gestión. Macri se regodeará, como lo hizo ayer en ese mismo escenario, por haber empezado y terminado en su mandato una obra que la Argentina discutió y ni siquiera empezó en los 50 años anteriores. Pero no hay que hacer una encuesta para entender que esta inauguración tendrá un efecto político limitado. "Me encanta la obra, pero igual no lo voy a volver a votar", dicen automovilistas que reconocen en el Presidente un ingeniero eficaz, pero con poca cintura para defender la economía.

Si el dólar y la UCR ayudan, mayo terminará con relativa tranquilidad. Solo asoma el paro de la CGT, una señal pública de dureza que contrasta con paritarias y negociaciones gremiales alineadas a los deseos oficiales, en extremo bajo perfil.