La ayuda a las empresas no puede desconocer la inflación o la deuda

Hay una línea divisoria que todavía sigue presente a la hora de evaluar quiénes pueden recibir la asistencia del Estado en este momento crítico y quiénes no. El Gobierno proyecta ampliar el alcance del complemento salarial de 50% que lanzó hace poco más de una semana, pero su efectividad será relativa si se olvida de un factor que el Estado no puede obviar: la inflación.

El decreto 332/20 que estableció el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, fijo entre los requisitos básicos que el beneficio se iba a aplicar a las empresas que registraran, con posterioridad al 20 de marzo, una "sustancial reducción en sus ventas".

En ese momento la asistencia que ofrecía el Estado era la reducción de hasta 95% en las contribuciones patronales, la asignación complementaria al trabajo (equivalente a un salario mínimo completo para empresas de hasta 25 empleados, que iba descendiendo hasta otorgar el 50% del beneficio para las firmas de entre 60 y 100 trabajadores) y un refuerzo del denominado programa Repro.

Con el pasar de los días, el Gobierno se convenció de que tenía que generar una asistencia más directa y menos discriminatoria. Salvar solo a las pymes puede tener sentido en una recesión "normal", pero cuando el 80% de la actividad está paralizada como medida sanitaria para evitar la expansión del coronavirus, la situación cambia. Las empresas chicas no se venden entre ellas, sino que son parte de una cadena en la que hay medianas y grandes. Cuando en una punta de la cadena no hay ingresos, en la otra tampoco. Por eso la modificación del decreto 332 instauró el complemento salarial para empresas más grandes, y solo estableció condiciones para las que tengan más de 800 empleados.

En el camino, no obstante, una disposición del comité de evaluación que monitorea el programa, dispuso que los fondos se destinen a aquellas empresas cuya facturación entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020, comparada con la del mismo período de un año atrás, no haya tenido un incremento nominal. Dicho en otras palabras, que sea negativa.

Es muy poco probable que una compañía tenga una variación de ingresos menores a 0 en un país que tuvo una inflación anual de casi 50%. Solo para acompañar la suba de costos, todas las empresas han tenido que ajustar los valores nominales de sus bienes o servicios.

La facturación es un aproximador válido a la operación de una una compañía, pero no toma en cuenta ni la deuda ni la situación financiera. Se puede dar incluso una paradoja: hay empresas que le han provisto servicios al Estado, que facturaron pero no cobraron, con lo cual el indicador que hoy mira el Gobierno creció, pero el ingreso no. Hoy se evalúa expandir esta ayuda. Pero para que tenga el efecto deseado hay que adecuarla a la realidad, inflación incluída.