La apuesta de Guzmán es prudente, pero depende de los acreedores

El debut de Martín Guzmán como ministro de Economía dejó sensaciones auspiciosas entre los analistas ligados al mercado financiero. Nadie esperaba que sus postulados se acercaran a la arquitectura económica clásica, ya que se trata del hombre elegido por Alberto Fernández para revertir la caída de la actividad y contribuir a que la plata llegue a los bolsillos de la gente, para usar la terminología de la campaña. O sea, es un académico que terminó su formación en EE.UU. y colabora con el premio Nobel Joseph Stiglitz, pero su hoja de ruta está laminada en peronismo.

No necesitó enfatizar su crítica a los números que dejó Mauricio Macri, ya que la mayoría componen una evidencia demoledora. Desde lo conceptual, su objeción más fuerte fue considerar que el incremento de la deuda fue una "apuesta irresponsable". Y es probable que muy pocos lo contradigan. En ese momento, a la administración Cambiemos le faltó consistencia fiscal y monetaria. Cuando el mundo ajustó su rumbo por la suba de la tasa de interés de EE.UU., la Argentina se quedó sin paraguas y sin financiamiento. El resto de la historia es conocido.

Guzmán remarcó que su gestión estará guiada por un plan económico integral, del que ya comunicó algunas premisas. Ratificó que la deuda es insostenible y que no hay margen social para hacer un ajuste fiscal en 2020. También aclaró que "no se cuenta con ningún recurso extraordinario que permita dar un impulso fiscal y querer financiar una expansión fuerte con emisión monetaria desestabilizaría la economía". Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, aportó por la mañana otros dos datos para poner en el tablero: no impulsarán un desdoblamiento cambiario ni tienen previsto hacer una reforma jubilatoria.

Con todo este combo, más el anuncio de que irá al Congreso en breve un proyecto de ley denominado de "Solidaridad y Reactivación Productiva", que contendrá las medidas sociales prometidas por Alberto, lo que falta conocer son los elementos que deberían darle consistencia al paquete.

Sin ajuste, sin reforma jubilatoria, sin emisión monetaria excesiva, hay solo dos caminos para avanzar: un aumento de la presión tributaria que genere nuevos recursos (retenciones, Bienes Personales), ya contemplado durante la transición, y un acuerdo sobre la deuda que estire los plazos de pago todo lo posible.

Guzmán ya empezó a hablar con el FMI y en breve arrancará con los acreedores. Prometió un sendero de superávit fiscales consistentes, pero no dijo desde cuándo. Eso implica que las chances de la recuperación económica dependen del tiempo que se consiga en esa negociación, que el ministro prometió responsable y constructiva. Y de cuántos anuncios se carguen en la balanza fiscal.