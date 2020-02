La Fundación FIFA, Macri y la evolución del Fútbol

En medio de la conmoción social por el brutal crimen del joven Fernando Báez Sosa (19), cometido a la salida de una discoteca en Villa Gesell, cuya autoría y participación se les atribuye a 10 rugbiers, la Fundación FIFA ocupó –inesperadamente- gran espacio en medios y redes.

Una noticia de apariencia trivial tal como la designación del ex presidente Mauricio Macri para el cargo (“ad honorem”) de presidente ejecutivo de esa Fundación, por unas cuantas horas copó el centro de la escena. El factor desencadenante fue el anuncio del presidente de la FIFA y de la Junta que gobierna la Fundación, Gianni Infantino: "Es un grandísimo placer y todo un honor poder anunciar que Mauricio Macri asumirá este cargo al frente de la Fundación FIFA".

Y añadió: "Mauricio tiene el perfil ideal para liderar este proyecto, que quiere poner el fútbol al servicio de la sociedad. A través de su experiencia como líder de una gran nación conoce el rol central que tiene la educación para el futuro de nuestras sociedades y, como dirigente de uno de los clubes de fútbol de mayor éxito, sabe la fuerza y la pasión únicas que genera nuestro deporte. Su experiencia y visión de futuro permitirán, sin duda, que nuestra fundación intensifique su labor y amplíe su ámbito de acción para contribuir a mejoras sociales en todo el mundo".

A su vez, Mauricio Macri, sostuvo agradecido: "Es un honor y una satisfacción enorme haber sido designado presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Agradezco al presidente Infantino por esta muestra de confianza y por darme la oportunidad de combinar mis tres pasiones: la educación, el fútbol y trabajar por los jóvenes, para que tengan un mejor futuro".

A muy poco de rodar esta noticia, tanto la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresaron su disconformidad en sendos comunicados. "La SAF, como integrante del fútbol argentino, ve con preocupación la reciente designación de Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo", escribió la entidad en su cuenta oficial de Twitter.

Mientras desde la AFA se resaltó que: “Con sorpresa (se) ha tomado conocimiento de la designación del Ing. Mauricio Macri, como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA. Esta información que ha adquirido dominio público en las últimas horas, y teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la FIFA y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos que la misma es ajena a la voluntad de esta Asociación del Fútbol Argentino, asumiendo por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación”.

Es de lamentar, que ninguna de estas entidades se hubiese solidarizado -públicamente y en nombre del fútbol- con la familia del joven asesinado en Villa Gesell.

Otros relevantes dirigentes de clubes como Marcelo Tinelli (San Lorenzo), Jorge D´Onofrio (River), Jorge Ameal (Boca) adhirieron en tono crítico a esta designación. Este último sintetizó: "No estoy de acuerdo con el nombramiento, los dirigentes políticos tienen que hacer política y la FIFA no es premio consuelo".

La Fundación FIFA fue creada en marzo de 2018 como “entidad independiente, con los objetivos de contribuir a la promoción de un cambio social positivo y de recaudar fondos para la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras deportivas dañadas o destruidas alrededor del mundo”.

Entre sus 17 objetivos se destacan los de “salud y bienestar”, “educación de calidad”, “igualdad de género”, “ciudades y comunidades sostenibles" y “paz, justicia e instituciones sólidas”. En 2018, se recibieron 152 solicitudes, habiéndose financiado 112 proyectos en 63 países, con una inversión de U$D 3,2 millones. En 2019, se aprobó un presupuesto total de U$D 8,04 millones distribuidos de la siguiente forma: 4 millones en el programa de “recuperación”, 3,2 millones en el “programa comunitario” y 804 mil dólares en financiar las “giras de los FIFA Leyendas”. El ítalo-suizo Gianni Infantino, es quien supervisa el cumplimiento de estos objetivos de responsabilidad social.

Una de las “leyendas” de la FIFA, Diego Armando Maradona, también arremetió contra el ex presidente argentino: “Es increíble que Macri, después de engañar durante 4 años a los argentinos, ahora engañe también a la FIFA. Aquí sólo dejó hambre y miseria. Después de lo que nos costó zafar del FMI, él nos volvió a endeudar de por vida. Yo le pido a la FIFA que por favor revea esta decisión, y que le saquen el cargo a este impostor”.

Durante el Mundial Rusia 2018, Maradona integró el equipo de “las leyendas”, haciéndose acreedor al pago simbólico de 11.300 euros por cada evento al que concurrió según el sitio Sport Bible.

Hasta el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, sintió la necesidad de señalar que existen "razones de sobra" para que haya "malestar" por la designación de Macri. Y acto seguido, agregó: "Desde el punto de vista del fútbol, soy un apasionado, he visto una reacción negativa en el mundo del fútbol y me parece que tendrán sus debidas razones".

Este insólito carrousel continuó girando sin cesar hasta alcanzar una dimensión impensada casi a nivel de un debate nacional. Por aquella propensión de “hacer leña del árbol caído”, el ex presidente Macri ha sufrido una andana de mensajes agresivos. Y así como en la parábola del árbol y sus frutos, muchos ignoran su propio rol tanto en la política como en el fútbol, hundiéndose en el mar de los errores colectivos, sin importarles el verdadero origen de tantos males.

Macri antes de dedicarse a la política, presidió Boca Juniors entre 1995 y 2007, logrando cerrar un exitoso ciclo deportivo e institucional. Desde entonces, fue un ferviente defensor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SADs) para atraer inversiones.

Pero antes que él, el 22 de octubre de 1993 ocurrió un catastrófico resultado de 34 a 1, cuando la Asamblea de AFA votó en contra de la propuesta de Boca Juniors (bajo la presidencia de Antonio Alegre), decidiéndose “no introducir en el estatuto de la AFA la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas”.

Cuenta el periodista Ernesto Cherquis Bialo (Infobae.com), ex vocero de la AFA, que en una reunión del Comité Ejecutivo celebrada en Ezeiza, (20 de julio de 1998), el extinto Julio Humberto Grondona convocó a presidentes, vices y otros directivos de clubes para evaluar el proyecto de Macri, en un nuevo intento para que los clubes (asociaciones civiles sin fines de lucro) quedaran habilitados para convertirse en SADs.

Luego de 15 minutos de exposición, el entonces presidente de Boca concluía: “Piénsenlo bien porque siempre será voluntad de los socios la que lo determine, los clubes que lo quieran lo tomarán y los que no lo quieran dirán que no y chau, no hay drama, pero no le tengan miedo, es el futuro posible para los clubes que están mal económicamente, no hay otra, ¿qué quieren? ¿desaparecer?

Trascartón, el inefable Grondona –a contrario de lo que era su costumbre, ya que todos los temas “se resolvían por consenso” al influjo de su sello personal- llamó a votar la propuesta del Ingeniero Macri. De inmediato, 24 manos se pusieron en alto sobre un total de 25, dándose el veredicto por la negativa. Grondona se puso de pie y mirando a Macri, sólo atinó a decirle con su voz ronca: “Perdimo´Mauricio”.

Macri volvió a intentarlo en 2001 y en 2018, tomando como norte al modelo español de las SADs, sin lograr el apoyo necesario de clubes y legisladores. Quizás a esta hora ya pudo reflexionar que no se trata de la forma jurídica de una institución lo que la lleva al éxito deportivo, sino que lo gravitante son los ideales de honestidad, responsabilidad, eficiencia y transparencia puestos al servicio de sus asociados.

A esta altura del siglo XXI no cabe negarle al ex presidente de Boca y de la Nación, que basado en la propia experiencia, pueda evolucionar en el pensamiento y así, todos deberíamos augurarle una buena gestión a favor de la inclusión social a través del fútbol.

La sociedad argentina padece de fuertes cuestionamientos internos, ya que desde hace años no sólo se viene devaluando la moneda sino también el valor de la palabra. Ese marco de histeria colectiva sirve para anidar los cruces diarios y ásperos en una discusión sinfín que no respeta las normas básicas de la convivencia.

Tampoco es admisible mezclar cuestiones ideológicas, sociales y económicas con el fútbol, con el fin de fomentar la prédica liviana de argumentos e injuriar al adversario de turno. El ex presidente Juan Domingo Perón, fue quien tras su regreso del exilio en 1973 y como señal de pacificación ante el preludio de una lucha armada, modificó el tradicional apotegma peronista por el de: “Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”. (Esa histórica frase debería al menos respetarse durante un rato).