La FIFA y el enemigo invisible más temido

Día a día el mundo del fútbol nos muestra el mismo clima de incertidumbre que azota a la humanidad entera. Se trata de una gran industria del entretenimiento que convoca a miles de millones de aficionados a lo largo y ancho del planeta. El espíritu de supervivencia en situaciones extremas, lleva a los principales protagonistas a proyectar hacia el futuro la probable tabla de salvación tras la pandemia del coronavirus.

La FIFA, como entidad rectora del fútbol mundial, viene dando señales orientadoras para atenuar el pánico de dirigentes, futbolistas y aficionados, en medio de hechos inéditos cuyos efectos no deseados son capaces de producir un cambio estructural o “vuelta de campana”.

El fenómeno también afecta muy crudamente, a millones de trabajadores que directa o indirectamente cobran salarios que provienen de las arcas del fútbol profesional cuya rueda mágica ha parado de girar.

En el marco del 72° Congreso de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), celebrado por videoconferencia, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino expresó: "Por primera vez el fútbol no es lo más importante, la salud es lo primero, y debe seguir siendo hasta que esta enfermedad sea derrotada. El mundo se enfrenta a nuevos desafíos y tenemos que permanecer unidos, mostrar solidaridad y trabajar en equipo. Si el fútbol puede dar una lección de vida es esta. Este virus nos ha demostrado lo pequeños y vulnerables que somos”.

El coronavirus ha puesto sobre la superficie a los extensos y agotadores calendarios, con una excesiva cantidad de partidos en todas las latitudes. Infantino confesó ante La Gazzetta dello Sport, que “el fútbol se arriesga a entrar en recesión si no se recorta el número de partidos por temporada. Ningún partido vale la vida humana”.

Algunas directivas de la FIFA sobre los contratos de futbolistas.

La FIFA ha divulgado una guía orientadora para afrontar la crisis ante la paralización de las competencias, de acuerdo con las evaluaciones hechas junto al sindicato de futbolistas FIFPRO, clubes y federaciones según publica el portal Iusport.com, haciendo un resumen de tales pautas.

La FIFA no se halla en condiciones de señalar cuándo deberán reanudarse los torneos en cada país. Tal decisión queda en manos de las autoridades sanitarias nacionales.

Los contratos con fecha de vencimiento (por ejemplo: 30 de junio) y los nuevos contratos ya firmados tendrán vigencia en la próxima temporada.

Se asume desde ya que los contratos no podrán cumplirse a causa del Covid-19 conforme a lo pactado.

Se determinarán nuevas fechas para inscripción de traspasos (“ventanas de transferencias”), con un máximo de 16 semanas para reubicar a los torneos inconclusos, sin descartarse la posibilidad de abrir una “tercera” ventana.

Se hará un monitoreo de los calendarios de todas las federaciones, autorizándose ampliaciones, modificaciones o postergaciones de los períodos de inscripción de jugadores.

Se permitirá al futbolista que hubiera rescindido su contrato a causa de las reducciones presupuestarias por el Covid-19, a inscribirse fuera del período de inscripción de las transferencias, con independencia de la fecha de vencimiento o rescisión contractual.

Se identificaron los posibles conflictos sobre interpretación de los contratos laborales, transferencias, cesiones y préstamos de jugadores según sus fechas de vencimiento.

Los contratos de los futbolistas habrán de regirse por las legislaciones nacionales y el principio de la autonomía de la voluntad.

Se dará prioridad a los acuerdos para completar la temporada, posponiendo la vigencia de los contratos hasta la finalización de la misma (una vez reiniciada), a fin de salvaguardar la integridad de las ligas y de las competiciones nacionales y continentales.

Se insta a los clubes y a sus empleados (jugadores y entrenadores) para lograr acuerdos colectivos adecuados en el ámbito de cada club o de cada liga, en relación con las condiciones de trabajo imperantes durante el periodo de suspensión de las competencias.

Tales acuerdos habrán de contemplar, entre otras cuestiones: remuneración (si procede, aplazamiento y/o recortes salariales, mecanismos de protección) y otras prestaciones, programas gubernamentales de ayuda, condiciones de la extensión del contrato, acuerdos dentro del marco de los convenios colectivos u otros mecanismos de negociación colectiva.

Sólo se admitirán decisiones unilaterales de modificar contratos si se respetan la legislación nacional y los convenios colectivos de futbolistas.

Emilio García Silvero, Director de Legales de la FIFA, resumió la problemática por venir en un diálogo con la cadena COPE de España: "Si un jugador el 30 de junio quiere finalizar su relación contractual y no extenderla, es probable que el 1°de julio no pueda inscribirse en ningún equipo. Laboralmente se podría incorporar a un equipo, pero no se podría registrar federativamente y por lo tanto no podría jugar. Tendría contrato pero no ficha y eso en la relación laboral de un deportista profesional es hasta contraproducente. Porque es un jugador que estará contratado pero no podrá dar servicio al club".

Los partidos se jugarán en estadios sin público y vacíos de pasión.

Ante el escenario que se avecina post coronavirus, César Luis Menotti, Director de Selecciones Nacionales de A.F.A., DT campeón del mundo con Argentina en 1978, apuntó en su columna del diario catalán Sport: “El fútbol sin público para mi es otro deporte. No podría ver un partido así me haría mal. Nací hincha antes que futbolista y ver un estadio vacío, me hace mal”.

Y agregó dando muestras de su desconsuelo: “Nunca en mi vida, ni como jugador ni como entrenador entré a una cancha sin público. Porque aun durante la dictadura militar que vivimos en Argentina, y con el estado de excepción, se jugaba al fútbol y la gente asistía a diversos eventos culturales. Lo que está provocando la endemia del coronavirus es una situación que nunca viví, ni en el fútbol ni en ningún otro orden de la vida”.

Será muy difícil expulsar al coronavirus de los estadios, generándose un “nuevo orden” económico que dominará al fútbol mundial por un plazo todavía indefinido, con una merma muy considerable de ingresos a raíz de las limitaciones por el aislamiento/distanciamiento de la población. Un número reducido de espectadores serán habilitados para presenciar los partidos.

Vale detenerse en unas pocas muestras de la gran ola innovadora que trae consigo esta crisis sanitaria. El histórico club alemán Lokomotive Leipzig (126 años) organizó una colecta de fondos en auxilio de sus enflaquecidas finanzas, para el denominado “partido invisible”.

El club que milita en la cuarta división alemana, ha puesto a la venta entradas para un partido que se emitirá vía streaming el próximo 8 de mayo, contra un rival por determinar. El valor del ticket virtual es de 1 euro. Ya se llevan recaudados más de 113.000 euros y la meta es llegar a los 120.000 euros, que servirán para atender los gastos básicos de la institución.

Para tener una idea de las cifras en danza, cabe señalar que el mejor récord de entradas del Lokomotive en el estadio Bruno-Plache-Stadion en esta temporada fue de 4.598 espectadores, ante un histórico rival, el Energie Cottbus.

"Habrá una transmisión en vivo desde el estadio, el centro se iluminará y nuestros comentaristas de radio por Internet estarán trabajando en el partido. No puedo revelar más por el momento, pero el dinero se utilizará para mantener al Lokomotiv funcionando. Tenemos 300 jugadores jóvenes y hay que pagarle al equipo y cuidar las instalaciones", informaron fuentes del club a la BBC de Londres.

Siguiendo en Alemania, la poderosa Bundesliga de la primera división, planea restringir a sólo 239 la cantidad de personas que podrán ingresar a los estadios en cada partido oficial.

Ese total incluye a los 19 jugadores por equipo y a 8 integrantes de cada cuerpo técnico. Habrá 4 alcanza pelotas en lugar de 12, la televisión sólo podrá ingresar a 36 operarios, habrá 50 guardias de seguridad y los restantes serán periodistas y directivos debidamente acreditados. Las pérdidas estimadas por la Bundesliga para esta temporada son de 750 millones de euros.

Nos ayuda a medir el impacto reduccionista, un estudio del “Football Observatory”, perteneciente al Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), que analiza la asistencia a los estadios de los últimos 15 años (2003-2018) de las 51 ligas nacionales de 42 países, y cuyo resultado dio que la Bundesliga y la 2. Bundesliga de Alemania lideran a nivel mundial en sus respectivas categorías.

El fútbol alemán de primera división registra un promedio de 43.302 espectadores por partido, ubicándose por arriba de la Premier League inglesa (36.675) y LaLiga española (27.381). El resto del Top 10 lo completan México (25.582), Italia (22.967), China (22.594), Francia (21.556), Estados Unidos (21.358), Holanda (19.154) y la 2 de Alemania (18.814).

En tanto, el rosarino Gonzalo Belloso, secretario adjunto de la CONMEBOL, resaltó el resultado positivo del balance 2019 aprobado por la entidad sudamericana, arrojando un monto récord de U$S 500 millones en el haber, los que fueron distribuidos en premios y ayudas en un 93%. Y agregó: “La FIFA tiene un manejo inmejorable en los últimos años y una reserva de 2000 millones de dólares. Creemos que es el momento de utilizarlo”.

Por su parte, Sergio Marchi, secretario general del gremio de futbolistas (FAA), declaró a radio La Red: "En medio de una crisis como esta, hay que ser generoso y pensar cómo generar trabajo. Hoy se pone en juego la industria del fútbol porque no se ve la luz al final del túnel. Nosotros estamos dispuestos a acompañar en la construcción de un fútbol digno y decente”.

La pandemia desnuda a los fantasmas y males ocultos de la humanidad. Ante tan incierto y complicado panorama, el desafío del fútbol asociado es resolver el dilema de la continuidad de las competencias en curso (anulación, finalización y reinicio), buscando de preservar el mérito deportivo y atenuar las millonarias pérdidas.

Mientras tanto, habrá que enfrentarse y soportar el ataque del enemigo invisible más temido, que atraviesa los sentidos, perturba las mentes y amenaza con quedarse un largo tiempo. Parafraseando al célebre escritor uruguayo Juan Carlos Onetti: “Lo malo no está en que la vida promete cosas que nunca nos dará; lo malo es que siempre las da y deja de darlas”.