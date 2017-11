La Cumbre de Bonn no resolverá el trilema del cambio climático

El cambio climático y el consecuente aumento de la temperatura media del planeta siguen sin repuesta adecuada. Si asumimos el clima como un bien público global y recordamos que los bienes públicos se caracterizan porque su uso o consumo por parte de una persona no excluye el consumo por parte de otro, empezamos a comprender por qué es tan difícil acordar un régimen que financie un clima saludable para nosotros y para los que vienen. Siempre habrá parásitos (free riders) que aprovecharán del clima presente pretendiendo que otros se hagan cargo de la externalidad negativa global (gases de efecto invernadero) que está degradando ese clima para los que vienen. El problema del parásito prolongado en el tiempo lleva a la tragedia de los comunes; todos abusan de un recurso limitado que comparten, al que terminan destruyendo aunque a ninguno les convenga. La repuesta de la economía a los problemas planteados tiene ámbitos jurisdiccionales acotados. Sin jurisdicción internacional la repuesta no es extrapolable.

En vista de que todos disfrutan de un bien público y nadie puede evitar que los demás los usen, todos tienen un incentivo para disimular la demanda de esos bienes públicos a fin de evitar pagar su parte proporcional de los costos. Los individuos no revelan sus preferencias de consumo de esos bienes, por eso el presupuesto público a nivel local se hace cargo de financiarlos. Pero aquí estamos hablando del clima mundial, un bien público sin fronteras: ¿quién pone los recursos para preservarlo saludable?

Las externalidades negativas en un ámbito de jurisdicción localizada se abordan con medidas que obligan a los responsables a internalizar los costos de ese fallo de mercado. Esto se logra con un impuesto, o con un mecanismo que fije derechos negociables (asignados por subasta o gratuitamente) con el objeto que los responsables asuman el costo de la externalidad.

El cambio climático, externalidad negativa de dimensión planetaria, es un fenómeno de largo plazo cuyos efectos serán más intensos en la segunda mitad del siglo XXI. Sin embargo, es necesario en forma inmediata tomar medidas para que las emisiones de dióxido de carbono (principal gas de efecto invernadero) que hoy son en promedio de 6 toneladas anuales per cápita se reduzcan en el 2050 (con población mundial todavía en crecimiento) a 2 toneladas. Esa es la condición para estabilizar el clima en un aumento de temperatura no superior a 2ºC. Hay que fijarle un precio a ese anhídrido carbónico contaminante y eso se puede hacer estableciendo un impuesto a las emisiones de CO2 (mejor si es uniforme en todo el mundo), o a través de un mercado de bonos que asigne derechos de emisión entre los Estados prorrateando con algún criterio de equidad las toneladas remanentes que quedan para reducir las emisiones de 6 a 2 toneladas per cápita promediando el siglo. ¿Quién audita y controlara las emisiones asignadas y/o el cobro del impuesto? Sin jurisdicción internacional compulsoria, ¿quién sanciona a los parásitos planetarios que no cumplan?

El politólogo Elinor Ostrom , Nobel de Economía 2009, demostró cómo pequeñas comunidades estables, son capaces, en ciertas condiciones, de gestionar sus recursos comunes evitando la tragedia del agotamiento gracias a mecanismos informales de incentivos y sanción. Pero en el cambio climático tenemos más de 7486 millones de partes implicadas, más su futura descendencia. Si nos atenemos a los datos, vamos camino a la tragedia.

La concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera aumentó a una velocidad récord en 2016, alcanzando el nivel más alto en 800.000 años, según el Boletín de la Organización Mundial de Meteorología. Según esa organización los bruscos cambios observados en la atmósfera en los últimos 70 años no tienen precedentes. Actualmente la concentración de CO2 representa el 145% de los niveles preindustriales (antes de 1750). El rápido aumento de los niveles atmosféricos de CO2 y de otros gases de efecto invernadero podría producir cambios sin precedentes en los sistemas climáticos, causando graves perturbaciones ecológicas y económicas, se indica en el Boletín.

Ya Aristóteles en la Política destacaba "...el poco interés que se tiene por la propiedad común, porque cada uno piensa en sus intereses privados y se cuida poco de los públicos, si no es en cuanto le toca personalmente...". La solución es complicada porque el problema del cambio climático enfrenta a la comunidad internacional a un trilema con opciones en conflicto: la gobernanza global, las soberanías nacionales y las preferencias sociales. Para acordar compromisos mandatorios auditables y compulsorios hay que converger en cesión de jurisdicciones nacionales a una jurisdiccional internacional. Pero la cesión de jurisdicción nacional en un problema de costos presentes y beneficios diferidos enfrenta preferencias sociales nacionales de desarrollo que priorizan la energía barata por sobre la energía sustentable. El Acuerdo de París ha tratado de conciliar soberanía nacional y preferencias sociales cediendo a la gobernanza global. Pero los acuerdos voluntarios alcanzados han sido insuficientes y hoy no cuentan con Estados Unidos. Sin jurisdicción internacional y sin transferencias de tecnología e inversión para la transformación productiva en el mundo emergente, el desarrollo sustentable global seguirá siendo una quimera que expone al planeta a un probable cisne negro de consecuencias impredecibles.