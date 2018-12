La Argentina y el mundo en serios aprietos

Son muchas las alarmas que suenan alrededor. Porque ya no sólo está planteada la discusión de hasta cuándo se extenderá la recesión, la caída del empleo y la pobreza en el país. ¿Se volverá a devorar el 2019, año de elecciones? Y otro factor que se nos viene encima: la recesión internacional y más problemas financieros en distintos rincones del planeta, más violencia, más prepotencia de Donald Trump, más xenofobia, racismo y locura.

Los más importantes empresarios (los que corren riesgos y no son amigos del poder) de la Argentina visualizan un aumento considerable de los problemas si el populismo vuelve a ganar las elecciones.

En un costado del ring están los optimistas, como Enrique Cristofani, presidente del Banco Santander Río de la Argentina cuando en un encuentro de fin de año con la prensa señaló: "Tenemos muy buenas chances de ganarle las batallas al populismo". Otros de sus colegas de la actividad privada señalan que el regreso del populismo demostrará que el país no será viable por bastante tiempo.

En el otro costado del ring están los empresarios que denuncian la falta de una oposición racional a las políticas actuales. Muestran el desánimo. Necesitan planes de largo plazo, más responsabilidad por parte de los políticos.El Gobierno, desde su rincón, ya cierra la boca para lanzar temas económicos (no quiere mostrar las heridas y las promesas inacabadas) y lanza al escenario el tema de la seguridad y la inseguridad.

Las afirmaciones de Elisa Carrió hicieron temblar el piso de Cambiemos. La consigna del tiro fácil, la facilidad para que el personal de seguridad nacional puede disparar sin gritar "¡Alto, Policía!" hicieron poner los pelos de punta a más de uno. Más el agregado "quien quiera tener un arma no hay problema". Son los que consideran que los policías, prefectos y gendarmes no están preparados para medir las consecuencias del disparo a quien le corresponde y no a un buen vecino. Además, con los disparos amedrentando a la delincuencia el dilema de la seguridad no se soluciona.

Porque en las fuerzas de seguridad -más allá de la "limpieza" de casi 1500 efectivos en la Policía de la provincia de Buenos Aires- también hay permisividad, condescendencia, complicidad o delincuencia en el más amplio sentido del calificativo.

El avance nacional de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich ha elevado la problemática de seguridad a un planteo facilista y hasta demagógico. Está claro que el nuevo Código Penal que ya está en preparación traerá las chances que tiene la policía. Pero se necesitarán más cárceles, que la Justicia no se corrompa y actúe con todas sus fuerzas. Y hasta tanto se resuelva el lastre económico y el desempleo, el Gobierno debe considerar disposiciones concretas para frenar la pavura constante de la población.

En la otra cara del mundo para los argentinos desprevenidos o desinformados, la crisis mundial se está profundizando. Las investigaciones del Fondo Monetario Internacional encuentran que los riesgos de inestabilidad financiera global está aumentando por la fragilidad económica de los países emergentes, las trabas y reclamos en el comercio internacional.

Cunde la incertidumbre, con una tendencia al aumento de las tasas de interés. Crecen señales de debilitamiento de la economía global, por culpa de la tensión o guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit que se dilata y hiere a la sociedad inglesa. A tal punto que la OCDE revisó todas sus previsiones y las exhibió en caída.

El organismo con sede en Washington asegura que si bien el sistema bancario está sólido (con la excepción del de Italia y de países de la ex-órbita soviética) han crecido los riesgos de las empresas que cargan con altos niveles de endeudamiento. Agrega que hay todo un mercado mundial donde se canalizan créditos a compañías sobreendeudadas. Sólo en los Estados Unidos se comprueba el doble de préstamos que tenía antes de la crisis financiera de 2008.

Las carpetas de trabajo o conclusiones de la institución estadounidense "Proveyendo una defensa común", donde participaron expertos norteamericanos de primer nivel concluyen advirtiendo que "los excesos especulativos pueden estar alcanzando un nivel que amenaza la estabilidad económica internacional". Paralelamente cada región tiene sus propios mecanismos financieros: Estados Unidos aumentó ocho veces los tipos de interés desde fines del 2015. Por su lado, China ha parado un poco la aceleración porque la economía no se expande como lo hacía hasta hace poco y en Japón las tasas de interés son negativas. Es como la diversión esa que cada cual atiende su juego sin importarle si la casa se quema.

Chistine Lagarde, la máxima responsable del FMI es una firme defensora de la globalización y de la colaboración entre los países. En medio del auge de los nacionalismos, Lagarde propone más apertura, tener presente a los requerimientos de las sociedades. Y sumó : el sistema financiero mundial, organizado a partir de la Segunda Guerra Mundial se va debilitando cada vez más.

A tal punto hay desconfianza generalizada que las compañías que presenciaron la abrupta y costosísima caída en Wall Street han sido las que dependen de los mercados internacionales. Entre tantas otras, las tecnológicas.

Es en esta madeja donde aparece el "caso Huawei" y el arresto en Canadá, por pedido de los Estados Unidos de Meng Wanszhou, vicepresidente y además hija del máximo conductor de una empresa que ha superado de lejos las ventas de Apple y Samsung, las marcas más buscadas y lo hizo con técnicas propias de avanzada. Los empresarios y el gobierno norteamericano alegan que Huawei "roba tecnología". Esa era una costumbre antigua en la China post-Mao. Pero no lo es en la China contemporánea que está en plena carrera por lograr la mejor tecnología, con esfuerzo propio.

Huawei ya ofrece el sistema 5G y renovadas conquistas de mercados con buenos productos y el país chino lanzó la primera misión de la historia a la cara oculta de la luna, en una nave no tripulada, para intentar descender y apoyarse en el terreno. Parece ser que el lado oculto de la luna es muy distinto al lado que se conoce por la exploración norteamericana, india, japonesa y Rusia. Si la cara conocida de la luna tiene pocos cráteres y roca volcánica de color negro verdoso (el basalto), es decir el sustrato de los océanos, el lado oculto podría exhibir otros tipos geológicos.

La Unión Europea también se quejó contra Huawei por temor a que Pekín puede obtener información confidencial y de los ciudadanos a través de sus dispositivos. Dice Bruselas que tiene "miedo" de la compañía china, primero por la acusación de fraude y después por su madurez competitiva.

A lo que hay que sumar otra preocupación: la militar. Los de alta graduación exhiben la inadecuada preparación de Estados Unidos -que vino transitando una euforia económica- para su defensa nacional. Como explican los expertos, los Estados Unidos gastan u$s 716.000 millones al año para fortalecer sus fuerzas armadas, cuatro veces más de lo que invierte con la misma finalidad China y diez veces más que Rusia. Los veteranos hombres de armas señalan la disfuncionalidad política y las malas decisiones en materia militar tomadas tanto por Republicanos como por Demócratas.

Veamos los próximos capítulos, a ver si gana la cordura.