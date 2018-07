Jorge Sampaoli, el entrenador que está solo y espera

Tras la eliminación de la selección argentina en los octavos de final del Mundial, el entrenador Jorge Sampaoli ha caído en estado de desgracia. Muy lejanos quedaron los elogios al DT, cuando Claudio Tapia y Daniel Angelici (presidente y vice de la AFA) viajaron a Sevilla para forzar su salida, a un costo de u$s 1,5 millón pagadero en cuotas. "Para nosotros es un sueño tener al mejor técnico del mundo" dijo Tapia.

Por entonces, el DT postergó cobrar de contado 830.000 euros que los andaluces debían pagarle por premios por clasificar al equipo a la Champions League 2017-2018 y por sumar más de 70 puntos en la Liga española. Esa presurosa excursión a Sevilla terminó con el DT Edgardo Bauza fuera del seleccionado, quien debió ser indemnizado por un final de ciclo en medio de las Eliminatorias. El rápido ascenso de Sampaoli a la élite de los entrenadores había sido cuestionado por su antecesor en la selección de Chile.

En 2012, cuando Claudio Borghi fue presionado para dejar su cargo en el seleccionado chileno, le adjudicó a su reemplazante Sampaoli (ex DT de la Universidad de Chile), el haberle tirado dardos a través de la prensa. Borghi se quejó pero no fue escuchado: "Tengo dos opiniones de Sampaoli. Una profesional, donde evidentemente el tipo lo ha hecho bien. Y otra personal, humana, que es muy mala. Yo tengo una ética limitada, cada vez que tomo una decisión pienso en aquellas cosas que me enseñaron que están bien o mal. Ofrecerme a un trabajo cuando hay un colega no me parece bien".

Luego de los magros resultados del Mundial, Borghi tomó revancha con ironía: "Le dicen chancho arriba del árbol, nadie sabe cómo llegó tan alto". El viernes pasado, desde la web oficial de la AFA se anunció: "Los ex integrantes del cuerpo técnico de la Selección Nacional, Sebastián Beccacece, Nicolás Diez y Martín Bressan, han acordado la rescisión de sus contratos. Esta Asociación quiere agradecer a los profesionales la actividad desarrollada dentro del seleccionado y la predisposición para concluir las vinculaciones laborales, deseándoles el mayor de los éxitos en sus carreras deportivas".

Esta noticia se enlaza con los datos del contrato de Sampaoli, que fueran filtrados desde la propia AFA y dados a conocer desde el canal de noticias TN. Su retribución anual (de junio 2017 a Qatar 2022), se elevaría a u$s 780.000, más u$s 1,34 millón por "reconocimiento a la trayectoria", dividida en 12 cuotas mensuales, más premios. Por estas horas desde la calle Viamonte se pregona un "operativo desgaste" para provocar la rescisión del vínculo a un costo razonable, que según se especula, serían u$s 8,62 millones ahora ó, u$s 1,58 millón tras la Copa América 2019.

El contrato firmado está encriptado y se desconoce la letra chica. Tampoco se sabe cuál fue el tamiz utilizado para que el Comité Ejecutivo lo aprobara en forma "exprés". A poco de analizar, cabe deducir que la AFA había negociado como si fuera la "parte más débil", en su apuro por captar a un entrenador que fuera del gusto de Lionel Messi, para así armarle un equipo a su imagen y semejanza. El objetivo, clasificar entre los cuatro primeros del Mundial, no fue cumplido y es hora de hacer el balance sobre el grado de responsabilidad que les toca a cada una de las partes, incluyendo el desempeño de los jugadores.

Este proceso de revisión de lo actuado corresponde que sea cuidadoso en sus formas y contenidos. La AFA debió resguardar la confidencialidad que impone el Código de Ética de la FIFA (Art.16). Tampoco se puede ejercer acoso para darle salida, ni dejarlo aislado y ponerlo al desnudo de sus caprichos y excentricidades consentidos hasta una semana atrás. Al tener que romper un vínculo contractual pesa más la balanza del dinero que la de la Justicia. Sampaoli resiste contra el reloj y anuncia un plan de refundación con "60 jugadores y 6 arqueros".

La opinión de Borghi vuelve a resonar: "Con este fracaso deportivo, que fue tremendo, lo primero que tiene que decir es: Yo no puedo manejar esto, prefiero irme. El tipo va y dice: Voy a evaluar si me voy. Evidentemente tiene una cláusula de salida que le conviene quedarse y eso me parece mal. No hay plata que compre tu dignidad o buen comportamiento".

En un tramo de "El hombre que está solo y espera", Raúl Scalabrini Ortiz reflexiona sobre su creación, ese arquetipo de Buenos Aires, tan de carne como utópico, que vive una encrucijada: "Todo pasa", dicen los cuartos de luna que se engalanan y agonizan en un mes. El hombre, lacerado por la estupenda indiferencia del cosmos, se pregunta ¿para qué?, ¿y pa qué? Si de todos modos te vas a morir ¿pa qué deslomarse si tu suerte es reventar?