Japón y el fin del trabajo

Llegué a Japón a dormir en el primer hotel de la historia atendido por robots y a la soporífera Robocup Nagoya -campeonato mundial de fútbol de robots-, pero me atrapó más una competencia paralela en el mismo predio llamada Amazon Challenge.

Los programadores informáticos detrás de la competencia futbolera se proponen destronar al equipo campeón mundial de fútbol -humano- en el 2050 (inspirados en la PC ajedrecística Deep Blue que derrotó a Kasparov).

Robots futbolistas. Foto: Julián Varsavsky

Mientras que aquellos que programan los brazos robóticos Braxter compitiendo bajo el auspicio de Amazon, no pretenden reemplazar deportistas sino trabajadores poco calificados de los almacenes gigantes de la empresa en 17 países.

Amazon ofrece 25.000 dólares en la competencia para estimular la investigación con una baja inversión, y los científicos se esfuerzan por lograr que sus robots reconozcan productos mezclados en una caja y los ordenen en estantes. Y que luego, ante un pedido, reconozcan por ejemplo una tijera y la pongan sobre la mesa.

La competencia se desarrolla frente a una tribuna con dos enormes pantallas. Una pequeña multitud mira a un brazo mecánico tomar un paquete de medias de una caja y colocarlo en otra: todos aplauden al brazo que piensa.

Atendidas por robots. Foto: Julián Varsavsky

Esta es la ronda final y la máquina debe identificar objetos mezclados dentro de una caja y traspasarlos a un anaquel. El brazo toma un peine y la tarea resulta fácil. Pero llega al extraer un cuaderno con su mecanismo de succión de aire y todo se complica: la tapa se afirma pero las hojas se abren y la contratapa cuelga oscilando. El cuaderno choca contra el borde de la caja y cae. Lo intenta cuatro veces y se rinde. Ahora la instrucción es tomar una caja de lápices y no tocar el cepillo limpia inodoros. Algo falla en la succión y se elevan los lápices con el cepillo. Los empleados de Amazon tienen trabajo para rato.

El futuro del trabajo

Alibabá en China y Amazon en cinco continentes han llevado a la quiebra a centenares de miles de pequeños comercios. En pocos años Jeff Bezos prescindirá de todo chofer en su departamento de logística: los vehículos se conducirán solos. Y si el Amazon Challenge alcanza su objetivo de desarrollar una robótica que lo manipule todo, la tienda de e-commerce más grande del mundo -segundo mayor empleador en EE.UU- comenzará a tener cada vez menos empleados, salvo técnicos informáticos.

Foto: Julián Varsavsky

Uber, la empresa de transportes más grande del mundo, no tiene un solo auto y pronto no tendrá choferes. Facebook, acaso el medio de comunicación con más audiencia en el mundo, no tiene un solo productor de contenidos (salvo nosotros que le trabajamos gratis). Airbnb -la empresa de alojamiento más grande del mundo- no tiene una sola habitación propia ni empleados de recepción o limpieza en blanco. Amazon y Alibabá no tienen vendedores. El mundo tiende a digitalizarse y desmaterializarse.

El robot de los panqueques

En Japón, en un restaurante atendido por robots, uno de ellos mi hizo un panqueque, le puso crema, lo dobló y me lo entregó en un plato. Antes le había pagado con monedas en una ranura.

Es en el sector servicios -el que más empleo genera en el mundo- donde los robots destruirán trabajo en primer lugar. Las grandes cadenas de comida rápida, a mediano plazo, terminarán de automatizar la cocina y la atención al público: en San Francisco existe una hamburguesería donde una máquina hace todo el proceso de cocina, desde picar la carne.

Japón desde una cápsula. Foto: Julián Varsavsky

En Japón hay mini-mercados sin cajeros y Amazon ya está planeando abrir 3000 de estas tiendas automatizadas. Es decir que, igual que en los hoteles atendidos por robots -en Japón aparecieron doce en dos años-, uno no interactúa con humanos en esos lugares. Esto ya sucede en el restaurante Forster del microcentro porteño.

Las impresoras 3D golpearán fuerte al sector más robotizado de la economía: la industria. Por ejemplo: si se me rompiese un picaporte, podría bajar un diseño de internet e imprimirlo en grafito. Lo mismo con un pantalón o una raqueta de tenis.

¿Quién consumirá si nadie tiene trabajo?

Claro que, la automatización tiene su límite teórico: ¿Quién consumirá lo que produzcan las máquinas si cada vez menos gente tiene trabajo? Hasta el momento la evolución técnica generó una destrucción creativa de oficios. Surgirán nuevos trabajos en programación y robótica. Pero los robots también comenzarán a reparar robots y las PC están ya aprendiendo por sí solas con técnicas deep learning que experimentan en sí mismas y nos copian observándonos.

Google generó en 2012 ganancias por 1400 millones de dólares con 38.000 empleados. Mientras que en 1979, General Motor produjo un poco menos de dividendos que Google, pero con 840.000 obreros. Es decir que los nuevo empleos requieren mucha menos mano de obra.

Intérprete. Foto: Julián Varsavsky

Esta distopía digna de Black Mirror no sucederá mañana, pero convendría ir pensando soluciones políticas (y de índole humanitaria). Además este futuro podría llegar antes de lo esperado: las limitaciones robóticas no son tanto de habilidad “manual” sino de lentitud “mental” y capacidad de almacenamiento, dos variables en perfeccionamiento exponencial. El smartphone es ya más potente que las computadoras usadas para llegar a la Luna. La tercera variable limitante es la velocidad de transmisión, que ya no será un escollo con el 5G, tecnología por la cual pugnan Donald Trump y Xi Xinping.

Si algo está claro es que por muchos años aun, los futbolistas profesionales podrán dormir -y jugar- en paz. Pero no hace falta un futbolista robot con la calidad de Messi para suplantarnos en muchos trabajos. Alcanza un brazo mecánico con ruedas, fuerte, preciso, rápido y obediente. No será en el 2050 sino en algún momento del siglo que viene, cuando el Barcelona F.C pueda reemplazar a sus mejores jugadores por robots. Ese día, entonces sí, casi todos los trabajadores estarán de más en la tierra.