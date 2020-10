Impuestos: entre el "traje a rayas" y una estrategia que sirva en serio para bajar la evasión

Todos los días escuchamos hablar de que el déficit fiscal en las cuentas públicas del país ¡ya no se puede soportar más!

Ahora desde la política nos proponen otro impuesto. La solución más fácil para intentar terminar con dicho déficit: un nuevo impuesto, que dicen que es "a la riqueza". Que lo paguen las grandes fortunas.

La comunidad empresaria lo rechaza. Y plantean lo de siempre: que no hay ninguna posibilidad de seguir aumentando impuestos. La historia se repite.

En lugar de este nuevo impuesto, algunos proponen ir de lleno a bajar el gasto público y no convalidar este mecanismo de seguir financiando un Estado sobredimensionado. Se propone bajar los sueldos de los empleados públicos o reducir la cantidad de los mismos en un millón.

Otro tanto en el sector privado. Se suma a la propuesta cambiar el régimen sindical y de convenios colectivos de trabajo, desarticulando al primero junto a sus obras sociales. Bajar drásticamente las indemnizaciones laborales, sobre todo por despido. Y todo aquello que vaya en ese mismo sentido.

También se argumenta que se deberían bajar y/o eliminar impuestos por caros y arbitrarios que se cuentan por centenas. Eliminar las exenciones impositivas. Incluso, no estaría de más, bajar las contribuciones patronales.

Desde el Estado se proponen aumentar las sanciones penales por violación al régimen penal tributario. Mandar a la cárcel a los empresarios. Mandar a la cárcel, también, a sus asesores profesionales.

Recaudar a toda costa aun luego de imponer una situación de temor y pánico colectivo. Volver a la época del tanquecito de la DGI.

Y, de ser necesario, “traje a rayas para todos”.

Sin embargo esto no es tan así. Está a la vista que esto nunca funcionó de ninguno de los dos lados en que se lo mire.

Es una simplificación que trae a confusión decir que hay cientos de impuestos que alcancen o afecten a la gran mayoría de los contribuyentes. Eso no es cierto. (vg. ¿ En qué le puede afectar a alguien alguna tasa por el uso de una amarra náutica dentro de un barrio privado?. ¿En qué le afecta el impuesto al cheque a un jubilado?).

Hay que tener cuidado con lo que se dice.

Los impuestos que cuentan y que suman no son tantos. Son un puñado. Primero es el IVA, segundo es el Impuesto a las Ganancias tercero el Impuesto a los Ingresos Brutos. Y no siempre necesariamente en este orden.

Entiendo que el tema lo estamos planteando mal.

Ya no se trata de aumentar impuestos, o de crear nuevos. Se trata de que todos paguen.

Con respecto al 21 % de IVA o al 35 % de Ganancias, si fuese verdad que evaden el 50% de los contribuyentes, su consecuencia más directa resultaría en términos macro económicos, que lo que se recaudaría de IVA es apenas un 10% y de Ganancias apenas un 17% del total de la actividad económica. Esto promediando lo formal con lo informal. Igual sería en el caso del impuesto a los Ingresos Brutos.

Visto del otro lado del espejo, (del lado de los contribuyentes) el IVA sería del 42% y Ganancias del 70%. Claramente si la cuenta hay que pagarla entre 10, pero 5 se fueron por la puerta de atrás .Para el mozo ¿seguimos siendo 10 o los 5 que nos quedamos? 10, y nos carga toda la cuenta. Y o pagamos o a lavar los platos.

¿Qué decir sobre las Cargas Sociales, y Contribuciones patronales, que se dice que para el empleador significa un 60% en más del salario, cuando sabemos que la evasión en este sector está por encima del 50%? La carga fiscal real para el promedio de los empleadores en términos macroeconómicos es superior al 100 %.

Entonces, si se trata de que todos paguen, hay que fiscalizar de otra manera. Está bien fiscalizar desde la pantalla de las computadoras de la AFIP, pero además hay que salir a la calle.

Yo no me he enterado que se haya realizado un “punto fijo” en algún comercio o empresa en los últimos años.

Hay que modificar las normas de procedimientos tributarios.

Eso del traje a rayas hay que olvidarlo. Es agravioso. La inmensa cantidad de contribuyentes quiere pero no puede pagar. Y no quiere problemas con el fisco.

Sucede que cumplir con el fisco mientras exista una competencia que no lo hace y nadie le dice nada, suele ser una meta inalcanzable.

Habría que hacer las dos cosas a la vez. Bajar los Impuestos y a la vez bajar el gasto fiscal.

Para colmo el poder de fuego que la dan las leyes tributarias al fisco es inmenso. No hay manera de defenderse. El fisco no tiene excusa para no actuar.

Hay que cambiar la estrategia. Tampoco irse al otro extremo. Pero no puede ser que un inspector de la AFIP o de Rentas tenga tanto poder de discreción. Es muy malo. Todos sabemos por qué. Es una invitación a lo que ya sabemos.

No puede ser que estemos siempre esperando la próxima moratoria para zafar. No se puede trabajar en un mercado donde la economía y competidores tengan como opción o alternativa a su alcance echar mano a los impuestos y cargas sociales como variable para ajustar sus precios y así obtener una falsa rentabilidad improcedente. No solo por lo que sabemos, que Argentina tiene una economía de mercado sucia, se debe terminar con todo esto.

La competencia sana no lo soporta más.

No sirve estar todo el día detrás de una pantalla. En algún momento hay que salir a la calle