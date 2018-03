Ideas extravagantes

En la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional que se desarrolla en Washington se hablará mucho de la Argentina, de la crisis en Brasil, de la caída del precio de las commodities, de la desaceleración China y, entre tantas otras cuestiones, seguramente también se hablará en pasillos y cocktails sobre el megaescándalo de los Papeles de Panamá, que en la Argentina involucra al Presidente, a Messi y a otras más de 500 personas, de las que hasta ahora sólo se conocen muy poquitas.

Pero es muy poco probable que alguien se ocupe de una propuesta que le asigna al Fondo un rol clave para combatir el flagelo de las guaridas fiscales, la fuga de capitales y el dinero sucio, que volvió a quedar en evidencia con la difusión de los negocios offshore creados en el estudio Mossack Fonseca. La idea planteada por el economista francés Gabriel Zucman consiste en crear un registro financiero mundial en el que figuren los dueños de todos los títulos financieros en circulación, las acciones, las obligaciones y las cuotapartes de los fondos de inversión de todo el mundo, y que este accesible a las agencias fiscales de cada país. Zucman considera que el Fondo "es la organización mejor posicionada para asumir esa tarea, dado que es la única verdaderamente mundial y con capacidad técnica para crearlo y hacerlo funcionar en un plazo breve".

Zucman no es ningún improvisado. Discípulo del ya célebre Thomas Piketty, publicó hace un par de años el libro titulado ‘La Riqueza Escondida de las Naciones - cómo funcionan los paraísos fiscales y qué hacer con ellos’, en el que desarrolla la mencionada idea y varias otras. Ideas que acaban de ser reivindicadas por J.Bradford DeLong, un prestigioso académico de la Universidad de California, miembro del National Bureau of Economic Research y ex asesor del secretario del Tesoro durante la administración Clinton.



Zucman argumenta que ‘el registro financiero mundial no es en modo alguno una utopía‘. Explica que cada país ya tiene el suyo administrado generalmente en forma privada (como la Caja de Valores en la Argentina) y que los activos ‘apátridas‘ constan en las sociedades Euroclear y Clearstream. Se requeriría decisión política y una eficaz labor de identificación y control por parte del FMI.

La propuesta es extravagante, pero hay que tener en cuenta que en los gobiernos hay creciente preocupación por las consecuencias económicas del dinero oculto. Zucman estimó que el 8 por ciento del patrimonio financiero de las personas está escondido en paraísos fiscales, lo que equivale a unos 7,5 billones de dólares. (La estimación de Henry James triplica ese monto). Zucman calcula que la filtración de ese capital ocasiona una pérdida de recaudación superior a los 150.000 millones de dólares en todo el mundo. Es la razón por la cual Barack Obama, el G-20 y la OCDE vienen alertando y trabajando sobre ese problema.



Zucman da un paso más. El registro financiero mundial permitiría crear un eficaz impuesto mundial al capital que sirva para amortiguar la tendencia ascendente de concentración de riqueza y desigualdad social que Piketty demostró y explicó en El Capital en el Siglo XXI.

Continuando con temas tributarios e ideas extravagantes, pero en este caso realizadas, es interesante saber que en Australia acaba de publicarse por primera vez la lista de lo que facturan y pagan de impuesto a las Ganancias las 1859 compañías líderes de ese país, entre las que figuran firmas con cotización pública, sociedades no abiertas, corporaciones australianas y también extranjeras.

En esa lista se puede observar que, por ejemplo, el gigante BHP Billiton facturó en el período fiscal 2013-2014 40.531 millones de dólares australianos (1 dólar australiano : 0.76 U$S) y pagó 3951 millones, que Coca-Cola pagó 123 millones sobre ingresos por 3.783 millones, y que Toyota pagó 156 millones sobre una facturación de 10.261 millones. Lo pagado por ese conjunto de empresas representa el 63 por ciento de la recaudación total de ese impuesto.

La lista no fue sustraída por un hacker ni por un empleado infiel. La lista fue publicada por la Australian Taxation Office, como consecuencia de una ley de transparencia fiscal sancionada el año pasado, que obliga a difundir los datos correspondientes a sociedades que facturen por encima de determinado nivel (100 o 200 millones de dólares australianos según tipo de sociedad). Cabe recordar que Domingo Cavallo y Carlos Tacchi intentaron en su momento publicar la lista de contribuyentes a Bienes Personales con sus correspondientes cifras, y el establishment se lo impidió con la excusa/argumento del secreto fiscal.



Mauricio Macri dijo el lunes pasado en la cena de Cippec que ‘construir un Estado del Siglo XXI significa modernidad, eficiencia y transparencia’. Macri debería inspirarse en Australia, si de verdad quiere transparencia, y si además advierte que eso podría contribuir a achicar el déficit fiscal en la medida que la mera difusión pública de los datos persuada a los empresarios a evadir y eludir menos. ¿O acaso si se hubiera sabido antes que Cristóbal López retenía impuestos la maniobra habría durado tanto?

Pero hay antecedentes de Macri que no compatibilizan con la transparencia en materia de cumplimiento tributario, como el hecho de participar en empresas off shore.