La bondad de la eliminación del IVA en la comercialización minorista de productos básicos de la canasta familiar dispara encendidas opiniones encontradas sobre su eficacia aunque, al mismo tiempo, recupera las argumentaciones de una discusión más profunda sobre el diseño del sistema impositivo vigente.

Resulta que luego de los recursos de la seguridad social, el IVA es el tributo que contribuye en mayor medida al sostenimiento del Estado a pesar de que, paradójicamente, se trata de uno de los instrumentos cuestionados en términos de regresividad.

Sin desconocer, en cambio, las teorías que lo postulan como un gravamen proporcional (ello cuando se reconoce la incidencia del ahorro más tarde convertido en consumo durante el ciclo de vida del contribuyente) y sin prescindir del concepto por el cual la regresividad del sistema debe ser ponderada en conjunción con el direccionamiento del gasto público, sabido es que el IVA se comporta como una herramienta injusta cuando su producido se lo confronta con los ingresos corrientes. Indudablemente, la repercusión del IVA contenido en el precio de un producto, cualquiera sea, tendrá mayor impacto en el ingreso de los menos favorecidos; de otra manera, sobre un consumo dado, quien más ingresos obtenga afrontará la misma carga que alguien carenciado, a pesar de que para el primero el efecto pueda representar una porción despreciable de su renta.

Tal sesgo regresivo en el que se asienta la recaudación sustancial del país, controvierte a todas luces los deseables principios de la imposición dado que los postulados de equidad y consecuente progresividad pierden asidero práctico.

A partir de ello, las acciones tendientes a morigerar los efectos disvaliosos del IVA, particularmente en la economía de los más necesitados, debería ser recibida con beneplácito. Sin embargo, la eliminación del impuesto en la etapa minorista exige adecuada implementación técnica y suma atención. Al tratarse de un tributo plurifásico no acumulativo, la cadena de valor añadido generadora del impuesto se vería interrumpida en la última secuencia y ello requiere una solución efectiva a los créditos fiscales producidos hasta la etapa previa a la liberación; en otros términos, por ejemplo, la viabilidad de afectación de tales créditos contra el impuesto derivado de operaciones no eximidas deviene esencial para contener consecuencias no deseadas que terminen diluyendo el beneficio y/o engrosando las ganancias de los agentes económicos, en detrimento de las arcas fiscales.

Sin perjuicio de la disposición coyuntural y temporal traída a colación, el debate de fondo sigue latente y presiona por una reevaluación del sistema tributario en su conjunto. Ello no invalida, asimismo, la pertinencia de otros estímulos más focalizados y consistentes con el largo plazo; especialmente, cuando la eliminación del IVA pueda evidenciar que el compromiso con la equidad sigue en déficit si, igualmente, los agentes de altos recursos toman mayor ventaja de dicho tratamiento preferencial.