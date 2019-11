Hollywood tiene cara de mujer, pero no para siempre

Hace pocos días se conocieron tres noticias vinculadas: CBS Studios se encuentra trabajando en una nueva versión de la clásica serie El Zorro pero protagonizada por una mujer; la cadena de televisión norteamericana The CW anunció que va a producir una remake de la exitosa serie de los 70 Kung Fu, pero en este caso con una mujer como su estrella; y Disney avisó que pretende ampliar el famoso y muy lucrativo Universo Cinematográfico de Marvel con tres nuevos superhéroes, de los cuales dos son mujeres, She-Hulk y Ms. Marvel.

Estos personajes se suman a la Capitana Marvel; al estreno de la última película de Terminator con tres intérpretes femeninas; y a la nueva trilogía de Star Wars también con personaje femenino central.

Netflix hizo lo propio con Fuller House, historia familiar centrada en las hijas de los padres de la clásica Full House; Syfy con Van Helsing; Sony Pictures Television con Dos policías rebeldes, que con Gabrielle Union y Jessica Alba se transformó en L.A.'s Finest.

Y siguen los títulos, Big Little Lies, Orange is the New Black, The Marvelous Mrs. Maisel, Fleabag, etc, etc, etc.

Está muy bien, es lo que correspondería después de décadas de dominio de protagonistas masculinos.

Sin embargo, no todo lo que reluce es oro, y lo que hoy es tendencia mañana es archivo. Al "sistema" no le importa lo que está bien sino lo que está de moda y es negocio. Así ha ocurrido a lo largo de la historia del entretenimiento.

La corrección política es lo que se impone en estos tiempos, y si más mujeres están en el cine y la televisión no es porque Hollywood haya entendido que esto es lo que correcto, sino lo que no les trae problemas, boicots, o mala fama, y todavía es lo que vende.

Está en las mujeres no dejar que su gran momento pase de "moda" y son ellas mismas las que se deben generar su espacio en los medios a través de sus propias producciones.

Hollywood es una maquinaria sin sentimientos. Y así lo demuestra también la "guerra" que han decidido mantener Martin Scorsese y otros realizadores contra las películas de superhéroes que hoy ocupan el 90% de las salas de cine de todo el mundo.

Es que Scorsese pertenece justamente a esa generación de directores que se reveló ante el sistema de los estudios, para producir películas independientes, de autor, con sentimientos y gente real.