Hay decisiones de Macri que muestran menos coordinación de la prometida

Si hay una cualidad que debe exhibir sí o sí cualquier rumbo económico que se adopte, es la consistencia. En el mundo empresario no hay muchas dudas de que el camino elegido por la administración Cambiemos es el correcto, ya que establecer reglas de juego claras y estables, promover la reinserción en el mundo y generar las condiciones para que el capital privado pueda producir más y crear empleo de calidad, son objetivos que no despiertan reproches. Pero cuando las críticas se enfocaban en el pasado en la falta de coordinación, lo que los hombres de negocios estaban planteando era que algunas medidas iban en una dirección, y otras iban en el opuesto. Ese contraste nunca dejaba ver con claridad qué había motivado cada decisión, y por eso quedaba abierta una incertidumbre razonable sobre qué iba a suceder en el siguiente movimiento.

Los nuevos parámetros que determinó el BCRA para la política monetaria, por ejemplo, abrieron ciertas dudas. Para los especialistas, tratar de controlar el precio del dinero con la fijación de la tasa, o la cantidad, a través del control de los agregados monetarios, es impracticable. La respuesta oficial fue que no se cambiaba el marco, sino la mezcla. Más excel y menor power point.

El aumento a las Fuerzas Armadas dispuesto ayer causó una sensación similar. En un comienzo, se informó que iban a percibir una mejora salarial de 8%, acompañada por sumas no remunerativas. Con días de diferencia, el Ministerio de Trabajo elaboró un decreto que firmó el Presidente, en el que anticipaba que no se iban a homologar paritarias con suplementos como el prometido a los uniformados. Y finalmente, la propia Casa Rosada decidió recapitular y disponer una recomposición combinada que se acerque a 20%. No es algo que haga estallar el gasto (como sucedió en 1986 a Raúl Alfonsín, medida que marcó el principio del fin del Plan Austral), pero remarca que la coordinación y la consistencia todavía tienen un trecho para mejorar.