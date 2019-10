Gallardo, Alfaro y la obsesión por el VAR

Marcelo Gallardo, entrenador del victorioso River Plate, declaró el viernes pasado que valoraba la clasificación para la final de la Copa Libertadores porque durante el partido de vuelta jugado por las semifinales ante Boca Juniors se vieron "decisiones arbitrales escandalosas".

Una vez instalado como finalista por segundo año consecutivo, el DT riverplatense comentó en rueda de prensa: "Te puedes equivocar en dos o tres, porque los árbitros tienen derecho a equivocarse, pero en más de 12 faltas no. Después de eso, de hacer el análisis mucho más frío, puedo valorar mucho más la clasificación porque el contexto no fue favorable ni lo más justo posible".

Al finalizar el partido (1-0), Gallardo, visiblemente molesto a pesar de la clasificación lograda, caminó hacia el centro de la cancha para saludar a los árbitros y en especial, para reprocharle cara a cara al juez principal, Sampaio: ¡“Estuvo muy mal”!. En la previa al partido en La Bombonera, Gallardo se vio sorprendido por la designación de tres árbitros argentinos para el manejo del VAR (Video Asistencia al Referí), aunque no dudó en afirmar: “Me sorprendió un poco, pero yo no pregunté si eso era posible. No pregunto quiénes son los árbitros que nos tocan, quién nos puede dirigir o cómo son designados. Lo asumo con naturalidad".

En tanto, el presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, dio su opinión sobre el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio ante Boca, en una entrevista para la cadena Fox Sports: "No opino de los árbitros. Escucho y leo a los periodistas. Pero parece que el pito fue fácil para cobrar algunas faltas. Son apreciaciones. Yo pienso que si hay dudas sobre un juez, hay que sacarlo antes que empiece el campeonato. No cuando está dirigiendo, ahí hay que respetarlo. Cuando tenemos dudas, los clubes nos tenemos que poner de acuerdo. El árbitro es humano, se puede equivocar".

Y luego, como avizorando el futuro, el mandamás de River apuntó: "Es una tecnología importante, llegó para quedarse. La necesitamos en el fútbol argentino. Le da al árbitro seguridad en las decisiones que toma. Lo único es que el VAR es que te hace preguntar quién es el verdadero árbitro: el referí o los que están en el VAR".

El DT de Boca, Gustavo Alfaro, ya había mostrado su enojo con el penal cobrado a los 3 minutos del partido de ida en el Monumental, cuando el zaguero Emmanuel Mas cruzó al delantero Santos Borré cerca del área chica y el árbitro brasileño Raphael Claus, con la ayuda del VAR, volvió sobre sus pasos y pitó el penal que abrió el marcador. Alfaro se animó a confesar que había revisado videos donde jugadores de River simulaban faltas dentro del área penal.

Tras la clasificación de River en La Bombonera, el DT del Xeneize volvió a expresarse: “Uno pide que la Conmebol tendría que haber cuidado un poquitito las formas, porque a mí me hubiese gustado también no privarme del mejor VAR en la cancha de River. No sé si ellos (Mauro Vigliano, Fernando Rapallini y Hernán Maidana, terna del VAR argentino) hubiesen cobrado el penal que se cobró en la cancha de River”. Y añadió con hidalguía: “A veces hay que cuidar las formas. No es un juicio de valor ni condicionante en absoluto. No le quita legitimidad al triunfo de River. Es una observación”.

La jugada más cuestionada por los boquenses fue un codazo de Javier Pinola a Eduardo Salvio que en los minutos iniciales no mereció la observación del VAR, incidencia que en caso de sancionarse como penal hubiese mejorado las chances de Boca para revertir el resultado y pasar a la final.

El presidente de Boca, Daniel Angelici, en alusión a la postura de su par de River dijo: “Nosotros somos distintos a ellos. Cuando uno gana, las cosas se hacen más fáciles. Yo del arbitraje no me quejo. Cuando designaron árbitros argentinos congelaron el VAR. De esa manera, no intervinieron para no causar una polémica en el arbitraje argentino”.

Sin lugar a dudas, desde aquel lejano “gol fantasma” del inglés Frank Lampard contra Alemania en el Mundial de Sudáfrica 2010, el VAR por decisión de la IFAB (International Football Association Board), se ha transformado en una herramienta tecnológica que ha modificado para siempre “la escena del partido”.

Desde que el VAR funciona, jugadores, técnicos, árbitros, dirigentes deportivos y espectadores, han adoptado la cultura de la “justicia express” gracias a las imágenes del videoarbitraje, que día a día incorpora nuevos elementos para la detección de las infracciones sujetas a revisión (ahora también se dan a publicidad los diálogos internos de los árbitros asistentes). Si bien el sistema todavía no funciona en todo el mundo futbolero, a partir del Mundial de Rusia 2018 se ha instalado en el “inconsciente colectivo” (*) como una necesidad para borrar los errores arbitrales graves, esos que pueden torcer el resultado final del partido.

Dentro de la dinámica evolutiva del VAR, algunos aspectos merecen atención con miras a mejorar el funcionamiento. En la última reunión de los paneles técnicos y consultivos de la IFAB, realizada el miércoles pasado en Zúrich, se debatió la forma para mejorar la comunicación del proceso de toma de decisiones entre el VAR y “las reglas del juego”, con la intención de reducir la hostilidad (“mobbing”) desde los futbolistas hacia los árbitros de campo.

En el marco de la iniciativa del “juego limpio”, se analiza inducir a un mejor comportamiento de los jugadores ante decisiones adversas, aumentando el rol protagónico y comunicacional con los capitanes. Tras la revolución de la industria del entretenimiento durante el siglo pasado, los miles de millones de espectadores deportivos, se han acostumbrado a mirar en las pantallas de TV las repeticiones de las jugadas que son definitorias para el juego.

Otra cuestión a mejorar se relaciona con las comunicaciones dentro y fuera del estadio. Para ello, será necesario apuntar hacia los métodos exitosos utilizados en otros deportes: fútbol americano (NFL), béisbol, rugby, básquetbol NBA, donde los diálogos e imágenes son reproducidos en tiempo real y amplificados por micrófonos en alta voz y pantallas gigantes. De esta forma, en un par de minutos, los espectadores del fútbol podrían conocer en vivo el verdadero “por qué” de las revisiones arbitrales.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dijo semanas atrás en el Festival del Deporte celebrado en la ciudad italiana de Trento: "Gracias al VAR, el fútbol es más bonito, más justo y más limpio. Al principio era escéptico pero cuando me convertí en presidente de la FIFA me dije ¿por qué no intentarlo? Hoy podemos decir que el VAR se mueve".

El método del VAR, bien podría expandirse en pos de concretar los antiguos reclamos de una justicia más expeditiva y transparente, que sirva para resolver conflictos, (se dicten condenas o absoluciones), en plazos cortos y previsibles, en audiencias públicas tomadas en directo por una cámara de TV. Esto último ayudaría a restablecer –en el tiempo justo- los premios y castigos dentro del tejido social. Y así, el impulso del VAR podría también aprovecharse en ámbitos extradeportivos, hasta convertirse en una gran obsesión colectiva, que sea capaz de superar la agobiante realidad.

(*) Término que se atribuye al psiquiatra Carl Gustav Jung (Zúrich,1875-1961), se relaciona con una dimensión transpersonal y antropológica sobre el lenguaje simbólico e imaginativo, en base a estructuras mentales que son compartidas entre los miembros de una misma especie. Jung sostuvo que: “El conocimiento descansa no solo en la verdad sino también sobre el error”