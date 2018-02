Femicidio versus leyenda deportiva

Días pasados, tras cumplirse 30 años del asesinato de Alicia Muñiz a manos del ex campeón mundial Carlos Monzón (1942-1995), la mesa directiva de la agrupación Ni Una Menos de Santa Fe, convocó a un acto de repudio frente a la estatua del célebre boxeador. "Lo que cuestionamos en relación al monumento a Carlos Monzón no son sus méritos de deportista que son irrebatibles, según los especialistas. Lo nuestro radica en que consideramos que ningún femicida tenga el oficio o profesión que sea puede tener un monumento en un espacio público", añade el comunicado de la organización.

"No se puede separar al deportista del femicida", le dijo a Clarín Lucila Puyol, una de las organizadoras del acto. "Lucharemos hasta que se cree la conciencia necesaria y este monumento sea sacado del espacio público", agregó. Entre los fundamentos del fallo que condenó a Monzón a 11 años de prisión por homicidio simple se lee: "El día 14 de febrero de 1988, siendo aproximadamente las seis horas [...] Alba Alicia Muñiz Calatayud murió a consecuencia de fracturas múltiples de cráneo producidas por impacto contra el suelo por caída, provocada por un tercero, desde un balcón terraza ubicado en el primer piso de la vivienda, a la vereda exterior a la galería de la planta baja; que previamente la víctima había sido objeto de compresión manual en el cuello, suficiente para ocasionarle un estado transitorio de inconsciencia, y que le produjo entre otras lesiones, gran hematoma en la vaina del esternocleidomastoideo izquierdo y subfusión sanguínea de la adventicia vena yugular interna y hematoma en el plano casi prevertebral de los músculos infraicideos".

"Su actuar obedeció a una respuesta impulsiva ante reclamos económicos; que no se detectaron, aparentemente, trastornos de la conciencia de origen alcohólico en el momento del hecho; que no se detectó sintomatología de alienación mental; que no se pudo probar la existencia de una amnesia circunscripta y que no presenta alteraciones que le impidieron [impidieran] comprender la criminalidad del acto cometido o de dirigir sus acciones". (Causa nº 26.043 Monzón, Carlos, homicidio, víct.: Muñiz, Alba Alicia, Mar del Plata - Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Mar del Plata (Buenos Aires) - Sala II -03/07/1989- Jorge Simón Isacch - Alicia Ramos Fondeville - Carlos Gustavo Pizarro Lastra-Jueces-El Dial.com).

El 8 de enero de 1995, cuando regresaba de una salida transitoria a la cárcel santafesina de Las Flores, Monzón perdió el control del automóvil Renault 19 que conducía y tras embestir contra un cañadón, salió despedido violentamente, hallando la muerte. Ese día la crónica periodística elevó al rango de leyenda deportiva al gran campeón de peso mediano que defendió con éxito 14 veces el título mundial antes de retirarse en 1977. A partir del 14 de diciembre de 2012, la ley n´ 26.791 modificó el Código Penal Argentino, cuyo artículo 80 quedó redactado de la siguiente forma: "Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 (reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de la última condena), al que matare: 1´ A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia"; 11´ "A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género"; y 12´ "Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1´". Pese a la evolución legislativa en la materia, la palabra femicidio no figura en el diccionario de la Real Academia Española.

Para el abogado Valerio Emanuel Contini: "El femicidio es una de las formas extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad". (SAIJ: DACF130232). La palabra femicidio comienza a usarse en los años 60 a causa del brutal asesinato en Santo Domingo de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) el 25 de noviembre de 1960, durante la dictadura del General Rafael L. Trujillo. Cuando regresaban de la cárcel tras visitar a sus esposos, las hermanas fueron apaleadas y su vehículo fue arrojado a un barranco para simular un accidente. En 1957 Minerva se había doctorado en Derecho y en 1960 había fundado un movimiento por los Derechos Humanos bautizado 14 de Junio. Hoy un grupo de mujeres argentinas pelea contra la simbología de una estatua en homenaje a quien fuera un gran boxeador y que parece gritarnos: ¡Viva el Campeón! Este combate de repudio al femicidio recién se inicia. El periodista Dante Panzeri (1921-1978) sin saberlo nos había sentenciado: "El boxeo es el homicidio legalizado".