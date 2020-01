Escalón para el relato: pensamiento regimentado y manipulación

Ni la mesa de arena de dimes y diretes que armó Axel Kicillof para no pagar la deuda de la provincia de Buenos Aires, ni el Programa Económico de Martín Guzmán que aún reposa bajo siete llaves, ni siquiera las implicancias que podría tener el viaje del presidente Alberto Fernández a Israel y al Vaticano debido a la situación internacional y a ciertas posiciones argentinas respecto de Irán y el Hezbollah y también a que en tierras papales se hablará de la deuda, ni aún el aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman han sensibilizado tanto a los argentinos por estos días como el chancho volador de Punta del Este. Que finalmente no fue chancho sino cordero.

En medio de una realidad demasiado castigada desde el costado del bolsillo, finalmente tal desaprensión veraniega no deja de ser algo terapéutico aunque también debería preocupar que los voluntarios desvíos de cerebros por cansancio se suman a una creciente batalla subterránea de saturación que se le ha impuesto a la gente a modo de bombardeo. En los últimos tiempos se escucha y se observa a través de las redes sociales y de los medios que se enganchan un repiqueteo constante sobre los ciudadanos referidos a temas y a puntos de vista cerrados, campaña que tiene un difusor principal que no hace nada por ocultarse: el propio gobierno nacional.

La estrategia ni siquiera se preocupa en disimular un sin número de confusiones o banalidades que se potencian a sí mismas a medida que se repiten, ya que la idea no es convencer sino que la cabeza se desoriente. No importa si es verdad o si es mentira, su fin verdadero es la instalación de temas que se vean únicamente desde una cara de la realidad. Al fenómeno se lo conoce en las guerras como acción psicológica y el diccionario plantea que su fin es “desmoralizar al enemigo” para disminuirle su voluntad de lucha. Hasta la vida se termina cuando la esfera volitiva dice basta.

Debe apuntarse que se nota muy bien que hay alguien que alrededor del Gobierno ha trabajado muy en serio en estas cuestiones, primero tomando nota de las innumerables chapuzas que se hicieron durante los dos gobiernos cristinistas y luego, desde ya, sin permitirse considerar siquiera ningún ejemplo de la experiencia comunicacional de Mauricio Macri, horrible por los cuatro costados. No es un simple relato lo que se está elaborando, al menos no es algo similar a lo que existía hasta 2015 cuando, por repetitivos, los discursos de Cristina Fernández por cadena nacional habían perdido toda credibilidad. La variante actual es una construcción única de la realidad que sea difícil de desalojar de la memoria colectiva.

Si se lo piensa desde lo práctico, hay alguien que arma el libreto y hay alguien que luego lo aprueba. Y si es no por ahora se hace silencio de radio en determinados temas. Por ejemplo, aunque la Cancillería hace equilibrio, no hay campaña abierta a favor del eje bolivariano, ya que ésta es una de las bisagras más delicadas entre el Presidente y su vice, ésta más cerca de Venezuela y Cuba (como estos dos países lo están de Irán) y Fernández mirando a Donald Trump y a la necesidad de renegociar la deuda. Entonces, una vez definida la temática, es cuando salen al ruedo todos los difusores, los de adentro y los de la periferia, quienes saben que no se van a inmolar porque el caldo de cultivo está. Punto uno, porque al darle herramientas de dónde agarrarse los fieles serán más fieles y punto dos, porque quizás algunos infieles bajen la guardia, ya sea por cansancio o quizás por querer creer que van a ser parte de una futura y nueva burguesía. Con eso basta, por ahora.

En este último aspecto, el ejemplo de que el kirchnerismo no deja a nadie de la militancia “a gamba” agrega novedades todos los días, ya que son cientos los hoy corridos de muchas dependencias oficiales que han sido reemplazados por gente “del palo”. Hay buenos ejemplos que muestran lo bueno que es pertenecer y uno de ellos redondea el concepto: el ministro de Defensa, Agustín Rossi, le dio la bienvenida por Twitter al funcionario Eduardo Jozami y no resaltó ninguno de los logros de su currícula (que los tiene) salvo su compromiso y “experiencia de un gran militante”.

En la misma línea de premiar a los amigos, se aprobaron becas por 900 millones de pesos al año para el lugar que fue emblema de la resistencia kirchnerista, el Conicet, y se le encontró conchabo al ex hombre de la AFSCA, Martín Sabbatella, a quien se puso a cargo de la Acumar, como si la hidráulica fuese su nueva especialidad. En tanto, Daniel Reposo se acomodó en la AFIP, pese a que le mintió al Senado y hasta un chef riojano de pedigrí santacruceño aterrizó en el Directorio del Banco Nación. Y como si fuesen hijos de la Biblia y el calefón, el Papa rebotó a un divorciado civil, amigo de Gustavo Béliz y propuesto como embajador, mientras que un despedido por orinar los pasillos del INTI volvió a su puesto como héroe.

En general, los peronistas son especialistas en premiar lealtades, pero también en tragarse sapos, como hacer un ajuste poniéndolo bajo el paraguas de la solidaridad. Sin embargo, quienes en la coalición gobernante están más a la izquierda y se ocupan de execrar continuamente “a la derecha y al neoliberalismo” durante enero no pudieron callarse y profirieron algunas amenazas dialécticas dirigidas inclusive hacia el propio Presidente, destinadas a sembrar confusión, con rebote negativo hacia afuera del país, que los mercados castigaron. A este fuego casi propio de gente que quizás no estaba avisada de la centralización de mensajes le siguió entonces la ofensiva comunicacional del cumplemes, a partir de decenas de tuits de varios emisores importantes o por declaraciones gubernamentales que repitieron como loros los mismos clichés (“hace un mes que…”) y las mismas consignas (“profunda crisis económica y social”), aunque referidas cada una al área de la que se trataba. La idea era instalar que la vida de los argentinos había renacido el 10 de diciembre.

Lo que más confusión produjo es que algunos de los firmantes habían tenido en el pasado casi inmediato palabras más que conciliadoras con las anteriores autoridades, mientras que ahora tuvieron que mostrarse drásticos, como si tuvieran que hacer profesión de fe frente a comisarios políticos que los están poniendo a prueba. Ni Gabriel Katopodis era peor cuando inauguró el Metrobús de San Martín, servicio que ayudó a la vida cotidiana de tantos de sus vecinos, ni ahora, como ministro de Obras Públicas, es mejor porque diga que la mitad de la infraestructura en ejecución “estaba paralizada”. El kirchnerismo exige profesión de fe permanente.

Desde la perspectiva del observador hay también algunas cosas para decir de esta irrupción en manada:

a) Podría ser una respuesta a la mismísima interna para mostrar cómo los funcionarios están alineados con el Presidente y dispuestos a esperar a que la salida del cepo de la negociación de la deuda libere energías para que la economía se revitalice y luego, para que esa posibilidad de reversión permita que la ciudadanía se olvide un poco más de las causas judiciales que atormentan a la vicepresidente o

b) Se trata de una regimentada campaña con un fin muy preciso hacia adentro y hacia afuera de la coalición de gobierno: apuntar a denunciar todo lo malo que dejaron Macri y sus ministros para instalar que es únicamente esa grave resaca la que condiciona el terrible futuro que se avizora, tal como si la historia hubiese comenzado en 2015. Si hay fracaso, habrá chivo expiatorio.

Siempre en materia de instalación de temas, el caso de la muerte del fiscal Nisman no es distinto pero lleva a otra reflexión, a partir de la grieta que se ha creado entre quienes sostienen que fue suicidio y quienes creen que hubo una mano homicida. Es tan clara la división que en las marchas del 18E hubo agresiones a periodistas de medios que se ubican del otro lado de la grieta. En este tema tan delicado, mientras los medios más independientes van de un costado a otro, aunque con clara propensión a ver la situación bajo el rótulo de homicidio o al menos como suicidio inducido, lo notorio es que hoy no existe un solo medio, ni periodista, ni militante kirchnerista (salvo contadísimas excepciones que se permiten algún atajo) que se atreva a sostener siquiera una hipótesis que no sea la del suicidio. Por supuesto que, casi todos sin conocerla, la gran mayoría desacredita la pericia de Gendarmería. También allí hay intento de manipulación flagrante. ¿Es algo concertado? ¿Quién dio la orden y por qué?

Quizás tiene más lógica que la prensa haya tomado posiciones editoriales diferentes en el caso de una movida que se presenta como tribunal de ética internacional, para analizar desde Madrid la conducta de jueces y fiscales, pero también la de periodistas que investigaron durante los últimos años casos de corrupción en la región. El solo enunciado ya significa de por sí una enormidad, por lo mañoso del direccionamiento y por los condicionamientos evidentes a la tarea de la prensa.

Con mucho fundamento, se sospecha que el cuerpo, que estará presidido por el abogado de las Madres, Eduardo Barcesat e integrado, entre otros, por el exjuez español Baltasar Garzón, quien trabajó de modo rentado para el kirchnerismo, buscará “meter fichas” en un solo sentido. Dice que quieren establecer si hubo manejos internos y externos de la Justicia para generar el repudio de la gente en contra de los gobiernos de izquierda de Cristina, Lula, Rafael Correa y Dilma Rousseff, el famoso “lawfare” que tanto le ha preocupado al papa Francisco, quien contribuyó a la instalación del atajo. Finalmente, prometen algo así como una sentencia.

Llegados a este escalón, no se puede dejar de recordar que la historia de la manipulación ha llevado siempre a los gobiernos a creer que la vida eterna en política es posible y que, por eso, se puede avanzar con el silenciamiento de los opositores (incluida la prensa), luego con los cambios constitucionales y finalmente con la perpetuación de cualquier régimen hegemónico. Las vueltas de la historia han dejado siempre de lado esas pretensiones y ya sea porque los procesos desembocaron en guerras o porque al igualar para abajo y construir muros que los dejaron afuera del mundo, los pueblos quedaron sumergidos en el atraso. Pérdidas de tiempo que la historia se cobra en términos de bienestar.