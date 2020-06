Encuesta en pandemia: por qué el empresario argentino es el más sufriente en la región

En Argentina está profundamente arraigado el mito del empresario desalmado, que procura su propio y único bienestar, en desmedro del bien común, de los trabajadores, del medioambiente y de cualquier “otro” que trascienda su propia individualidad. Se ve al empresario como un ser egoísta por naturaleza, ineficiente pero que hace lobby para que no haya importaciones y, así, poder cobrar cualquier cosa por sus productos de baja calidad. Es mayoritariamente corrupto y arregla con el Estado. No tiene interés por los trabajadores porque, en cuanto puede, son la primera opción del ajuste de costos. Insensible, inescrupuloso y, a veces, hasta inepto, porque es hijo del dueño y no sólo no está formado, sino que además es orgulloso y soberbio.

El mito caló hondo. Pero como buen mito, está fundado en creencias que no tienen sustento en evidencias y pueden ser muy engañosas. No hay datos que corroboren ese mito. Son construcciones culturales, afirmadas como verdades universales, pero sin necesario correlato con la realidad.

Buscamos datos para ver qué observábamos: realizamos una encuesta en 5 países de nuestra región y encontramos un empresario muy distinto. El empresario argentino está sufriendo física y emocionalmente a causa de la crisis económica producto de la cuarentena. El 30% de los directivos de empresas a quienes consultamos vio afectada su salud física. El empresario tiene problemas gástricos, migrañas, presión alta, empeoramiento de condiciones preexistentes, dolores musculares, entre otras dolencias. Mientras que el 73,2% está preocupado, el 71,4% siente incertidumbre y el 52,7% sufre ansiedad.

Sí, los empresarios sienten. Sienten miedo (16,1%), enojo (19,6%), frustración (22,3%) y tristeza (16,1%). Estos datos derrumban la creencia del empresario psicopático que no siente empatía y ejerce el liderazgo cínicamente. Están angustiados y preocupados porque, sin ventas, no saben cómo mantener el empleo de su fuerza de trabajo. Comparativamente con Colombia, Chile y Uruguay, el empresario argentino es el que más intentó cuidar a sus trabajadores.

Es más, en la región, fue el que a su vez más complementó su tarea con el lanzamiento de iniciativas de responsabilidad social (30%). Las iniciativas de negocio que consideró pasaron por los ajustes de los costos no laborales (55%) y de la generación creativa de nuevos ingresos, a través de productos nuevos (40%) o de ajustes en los servicios o productos habituales (36%). En español: como criterio, más allá de los decretos, no quisieron tocar las fuentes de trabajo, sino que apostaron por generar ingresos de otras maneras y por ajustar otros costos. Cuánta diferencia entre este empresario, atento a sus colaboradores, afectado emocionalmente al punto de enfermarse, con la del amoral engreído y ventajero.

La opinión frente a las medidas

Los empresarios se sienten solos. Menos del 2% de empresarios argentinos considera que las medidas anunciadas por el gobierno son suficientes para atenuar el impacto del COVID en la economía. Esta cifra contrasta fuertemente con el 46% que opina eso en Uruguay o con el 23% en Chile. El rechazo, en Argentina, está por arriba del 83%, mientras en Uruguay es de tan sólo el 21% y en Chile es del 28%. Lo curioso es que, por más que la flexibilidad de la cuarentena en Argentina fue menor a la de los demás países del Cono Sur, las medidas anunciadas por los gobiernos tienden a apuntar hacia la misma dirección.

Las patologías preexistentes en nuestra economía explican una parte de esa diferencia de opiniones. La otra parte, la explican las formas más que el fondo: mientras en Argentina el Presidente considera que los empresarios son miserables, alimenta la creencia de que lo primero que quieren hacer es ajustar al personal y denuncia presiones y lobby, en Uruguay y en Chile los gestos son de concordia y de llamado a la unidad, desde el reconocimiento del esfuerzo.

En Uruguay el sector público ajustó temporariamente los salarios de los funcionarios políticos. Es simbólico porque el ahorro que representa esa masa salarial es insignificante. Pero el mensaje es claro: el esfuerzo lo hacemos todos. Aquí, mientras tanto, se les sube el salario a algunos funcionarios públicos mientras se le advierte al empresario que lo están vigilando.

La postal mental del empresario que mira el río a las 15hs desde su torre en Puerto Madero o en Olivos mientras determina reducciones masivas de personal es mítica. En Argentina hay 650.000 PyMEs, que representan casi la totalidad de unidades económicas del país. Son personas, de carne y hueso, que están agotando sus ahorros y muchos ya se han quedado sin nada. Arriesgaron detrás de un sueño y el COVID-19 los ha llevado a la bancarrota, o los está dejando en las puertas del abismo del trabajo de una vida.

Flaco favor le hacemos a la construcción de nuestro país si no empezamos a combatir esa imagen falsa del empresariado argentino. Los datos nos muestran una realidad diferente: personas que necesitan apoyo, que se sienten solas, que están sufriendo, que sienten que no alcanzan y que no tienen previsibilidad. Y son denostados por la dirigencia política que necesitará de su trabajo para reconstruir la estructura económica. Ojalá empecemos a cambiar.