Empresarios se dedican al futurismo mientras rezan por la recuperación

Para los empresarios, la irrupción temprana de la campaña electoral en el lento proceso de recuperación que está empezando a vivir la economía no es una buena noticia. Era previsible, porque tarde o temprano iba a suceder. Pero el escenario de paridad que muestran las encuestas, poniendo en duda la reelección de Mauricio Macri por el avance del kirchnerismo, se transforma en una luz amarilla para los planes de inversión de todas las compañías, sobre todo las extranjeras.

Después de una crisis cambiaria como la que vivió la Argentina, las recetas de salida a las que podía apelar el Gobierno no eran muchas: después de que se cerrara el crédito privado que facilitaban los mercados, lo único que había para hacer era reducir el déficit fiscal y sentarse a discutir con el único financista que queda: el FMI. Pero todos los sacrificios que impuso la tormenta económica no crearon ningún efecto positivo. El cambio de expectativas que debía generar un país que se encamina a tener (dolorosamente) equilibrio fiscal, un tipo de cambio competitivo y precios relativos corregidos, no está sucediendo porque apareció el temor a un cambio de signo político que implique no solo cambios de reglas, sino también retrocesos.

Sin embargo, hay un segundo nivel de análisis que está despuntando en el mundo corporativo. La pregunta que se hace es si la Cristina que promete ser candidata repetiría su modelo de gestión o tendría otra impronta. En ese plano, más que creer en el regreso de la vieja guardia, algunos ejecutivos se imaginan una visión que no se empecine en romper todo lo heredado, con un entorno más juvenil y Axel Kicillof como orientador de un rumbo económico más pragmático que dogmático. Es todo futurismo, desde ya. Pero es de las pocas actividades que entretienen a los empresarios mientras esperan que se plasme algún tipo de reactivación.