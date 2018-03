Empresarios pymes en lugar de CEOs en el Gobierno

Hace un año ya que ha asumido el gobierno de Cambiemos y entre las primeras medidas tomadas se apuntó a la profesionalización de la conducción de ciertas áreas, por lo que se buscó incorporar a la administración a algunos de los más importantes CEOs del país

Sin embargo, los CEOs de las grandes corporaciones están acostumbrados a gestionar en ambientes organizacionales con gran cantidad de recursos, pueden aumentar los precios para mejorar la rentabilidad, usan el endeudamiento como palanca de gestión y muchos de ellos están lejos de ‘la trinchera’ lo que les resta sensibilidad social.

El hecho es que Argentina está más cerca de ser una PYME con todo lo bueno y lo malo que eso representa, que una gran empresa. ¿No sería entonces más lógico dejar su gestión en manos de un empresario pyme? Veamos sus características:

* Tiene una fuerte cultura del trabajo (no financiera, no política).

* Sabe que para crecer y desarrollarse no puede esperar nada de nadie salvo de sí mismo. Sabe que los bancos le pondrán trabas para prestarle dinero, sabe que debe cumplir con sus obligaciones, que compite con el mundo y que si quiere sobrevivir debe ser más rápido y mejor que cualquiera.

* Es creativo, sabe cómo manejarse con ‘lo que hay’, y cómo sacar provecho de los recursos.

* Sabe que el precio de su trabajo depende de lo que el mercado esté dispuesto a pagar y de ahí en más si quiere una empresa rentable y sustentable, debe trabajar puertas adentro (eficiencia, calidad, servicio, talento), bajar los costos improductivos y replantearse cómo está haciendo las cosas y porqué.

* Piensa dónde quiere llegar en el futuro y tiene la ‘cintura’ para conducir su empresa más allá de los condicionamientos del contexto. Sabe cuándo apretarse el cinturón y cuándo no.

* Es el primero en llegar, el último en irse, es la persona con la cual se puede contar en todo momento y a cualquier hora.

* Sabe lo que significa quedarse sin trabajo y siente la dignidad que brinda tener un empleo.

* Sabe del valor del esfuerzo y del sacrificio.

* Sabe que el futuro de cualquier empresa o país pasa no por endeudarse sino por generar recursos genuinos para crecer.

Por último, el empresario pyme sabe que cuando las cosas van mal los costos y las pérdidas se asumen y en el caso de los CEOs, las pérdidas se transfieren. Transferir las pérdidas a nivel país implica, más presión tributaria, más endeudamiento, menos educación, menos cultura, menos salud y menos sensibilidad social.